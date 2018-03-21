响尾蛇毒液药用价值大：或能帮抵抗耐抗生素病原体

在发表于《生物化学杂志》（Journal of Biological Chemistry）期刊的论文中，研究人员解释了如何在不损伤健康细胞的前提下利用响尾蛇毒液的药用价值。

新浪科技讯 北京时间3月21日消息，据国外媒体报道，近期一项研究显示，在响尾蛇毒液中发现的一种化合物或许能取代目前常用的抗生素。

澳大利亚昆士兰大学的研究者宣称，响尾蛇或许正是解决抗生素耐药性和开发能力不足问题的关键，这两个问题越来越受到人们的关注和担忧。在发表于《生物化学杂志》（Journal of Biological Chemistry）期刊的论文中，研究人员解释了如何在不损伤健康细胞的前提下利用响尾蛇毒液的药用价值。

研究者Sónia Troeira Henriques博士称，这项研究具有重要的价值，因为目前越来越多的致病菌株对抗生素药物产生了耐药性。此外，抗生素也变得越来越稀缺。这两个问题使许多人担心未来人类将无法依靠药物来抵御病菌。

Henriques表示，这是一个利用自然物质的例子。通过研究这种物质的工作原理，并加以改进，我们就能获得更加有效、稳定，或者更加类似药物的产物，从而代替目前所用的正在逐渐失去作用的药物。

这项研究解释了响尾蛇毒液中的化合物如何杀死菌株。报告称：“（毒液的）肽片段通过细胞膜性质差异引起的静电吸引作用定位于细菌表面。”

“肽片段带正电，而细菌表面带负电，因此肽片段能插入并干扰细菌的膜结构，进而杀死细菌，”Henriques博士解释道，“由于受感染者体内的细胞是中性的，因此不会受到损伤。”

研究人员所用的是能从医院中获得的，会引起严重感染的菌株，包括一个大肠杆菌菌株。“这些细菌通常难以定位，因为它们具有额外的膜，而且经常用囊状结构或黏液层加以伪装，”Henriques说道。

来自世界各地的科学家，包括葡萄牙、西班牙和巴西的研究者都参与了此次研究。Henriques博士接下来将继续分析其他自然存在的肽化合物，希望找出能用于对抗疾病，特别是乳腺癌和黑素瘤等疾病的物质。

这项研究具有重要的价值，因为目前越来越多的致病菌株对抗生素药物产生了耐药性。图中是大肠杆菌。

什么是抗生素耐药性？

几十年来，家庭医生和医院工作人员开出了大量不必要的抗生素，使曾经无害的细菌变成了超级细菌。世界卫生组织曾警告称，如果不采取措施，世界将迎来“后抗生素”时代，届时普通的感染——比如衣原体感染——将会变成致命疾病。面对这一日益严重的危机，科学家目前还没有有效的解决方案。

当人们接受了错误的抗生素剂量，或者抗生素在非必要情况下大量使用时，细菌就会变得具有耐药性。英国首席卫生官莎莉·戴维斯（Chief medical officer）在2016年指出，抗生素耐药性的威胁与恐怖主义一样严重。

有研究估计，到2050年时，超级细菌将每年导致1000万人死亡，曾经无害的细菌也会变成致命的杀手。目前在全世界范围内，每年由于耐药性病原体感染（包括肺结核、艾滋病和疟疾等）造成的死亡人数大约有70万。

许多人担心，如果抗生素在未来几年失去效果的话，人类恐怕将回到“黑暗时代”。除了现有药物逐渐失效外，我们还面临新药物匮乏的挑战，过去30年中只出现了一到两种新型抗生素。

2017年9月，世界卫生组织警告称，抗生素快要“用完”了。一份报告指出，新型药物的开发出现了“严重的不足”。在没有抗生素的情况下，剖腹产、癌症治疗和髋关节置换等手术会变得极其“危险”。（任天）