贾跃亭美国造车工厂正式开工 还在京沪大规模招人

贾跃亭美国造车工厂宣布正式开工，还在京沪展开大规模招聘

澎湃新闻记者 陈宇曦

贾跃亭的造车事业又传出了新进展。

3月20日，贾跃亭投资的电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）回复澎湃新闻称，该公司位于美国加里福尼亚州汉福德（hanford）市的工厂在日前正式开工。披露的照片显示，已经有一些工人和机械设备出现在工厂中。

法拉第未来一直表态，正在推进首款量产车型FF91的生产。在今年2月的供应商大会上，FF主要投资人、创始人贾跃亭宣布，FF获得了15亿美元的融资，满足了IPO前的资金需求，FF91也将在2018年底前交付。此前有媒体报道称，FF 91的电池容量为130kwh，续航有望达到700公里，百公里加速仅需2.39秒，而售价方面可能会超过200万元人民币。

法拉第未来原本计划在内华达州自建工厂进行生产，不过囿于资金问题，改为租下加州汉福德市的一处现有工厂以加速量产进程。但2017年12月澎湃新闻记者前往法拉第未来在美国的汉福德工厂探访时发现，该工厂还尚处于空置的状态，而今终于释放出开工的信号。

除了汉福德工厂开工，法拉第未来的关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司还疑似将在广州南沙参与一处地块的公开竞标。广州南沙国土资源和规划局官网挂出的出让公告显示，该地块（编号：2018NGY-2）占地面积40.0988万平方米，起拍价3.641亿元，在对竞买人的要求中，明确提出“竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目”。

值得一提的是，自去年底乐视汽车中国宣布成为法拉第未来中国，FF实施中美双主场战略后，法拉第未来便在中国开启了招聘计划。其微信公众号已经连续推出了五期招聘启事，工作地点主要在北京和上海，也就是原来乐视汽车办公室坐在地，岗位涉及底盘、电子电器、车身内外饰、整车控制、整车集成、电驱动和充电、电池系统、试制试验等相关专业工程师，也包括人力、财务、政府事务、法律、行政等。