贾跃亭汽车工厂开工了 没了孙宏斌的乐视网竟涨停了

今天，乐视网（300104.SZ）又一次神奇地涨停了。说它神奇，是因为从基本面上看，乐视网没有任何利好的消息。

一方面是公司一年亏损116亿元；另一方面，“愿赌服输”的孙宏斌宣布辞去董事长职务。目前，乐视网可谓群龙无首，未来扑朔迷离。

▲图片来源：视觉中国

即便如此，乐视网股价依然能涨停，成交额依然能够高达27.21亿元。面对此情此景，有股民在股吧里喊道：

乐视网已经成为投机资金赌博乐园。

如果非要给乐视网的涨停找到一个理由，那一定和贾跃亭有关。有媒体曝出，贾跃亭的法拉第未来工厂已正式开工，而且还在北京上海展开大规模招聘。

贾跃亭汽车工厂开工

今天（3月20日），澎湃新闻从贾跃亭投资的电动汽车企业法拉第未来（FaradayFuture，以下简称FF）获悉，该公司位于美国加里福尼亚州汉福德（hanford）市的工厂日前正式开工。

FF曾表示，正在推进首款量产车型FF91的生产。今年2月，贾跃亭曾公开宣布：FF获得15亿美元融资，新车2018年底能交付。

▲图片来源：FF官方微信

FF和乐视网并没有任何股权和业务关系，但提到这两家公司，大家第一时间想到的就是贾跃亭。不知是股民不明就里，还是有意为之，FF传出好消息，乐视网股价也就上涨，而且，这不是第一次了。

一周前的3月13日，每日经济新闻（微信号：nbdnews）就报道，FF的关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司在广州市南沙区新注册了项目公司，拟进行车辆研发等业务。

巧合的是，上述新闻报道后，3月13日当天乐视网股价也涨停了，直到3月14日再度大涨后临时停牌。

除了在国内注册关联公司，FF今年以来开始在北京和上海两地展开大规模招聘。每经小编（微信号：nbdnews）在FF官方微信公众号上发现，FF已推出了五期招聘启事，工作地点主要在北京和上海，岗位涉及研发、生产制造、供应链。

▲图片来源：FF官方微信

以第五期为例，FF在北京招聘18个岗位，包括车载UI高级产品经理，项目经理、EMC工程师等。

游资营业部轮番登场

乐视网和FF之间并没有股权和业务关联，FF的好消息与乐视网涨停之间，可能只是巧合。乐视网涨停的原因，或许只能在市场数据中找。

从1月24日复牌以来，乐视网共经历了14个跌停和3个涨停，而且转换频率非常快。在这番跌停和涨停的快速转换背后，是各个营业部的轮番登场。

每经小编（微信号：nbdnews）查询龙虎榜发现，厦门的营业部非常活跃，例如：

银河证券厦门美湖路证券营业部上榜3次，且3次都是买入，净卖入额达到2.88亿元；

华福证券厦门湖滨南路证券营业部上榜3次，净买入额5150万元。值得注意的是，这家营业部操作频率很高。今天，它一边买入3768.39万元，一边又卖出3894.43万元。

同样，华泰证券厦门厦禾路证券营业部的操作频率也很高。3月19日，它净买入2988万元，排名当日买入榜第一；第二天的3月20日，它就净卖出2326.04万元。

除了厦门的营业部，还有很多著名的游资营业部也参与其中。例如，招商证券深圳蛇口工业七路证券营业部。3月19日，这家营业部净买入2668.40万元，排名第二。

而今天，中信证券上海溧阳路证券营业部也净买入了4006.07万元。据统计，34个交易日里，超过60个营业部轮番登陆龙虎榜。

自复牌以来的34个交易日，乐视网累计成交额达383.83亿元，换手率达到246.70%。长时间的停牌以及复牌之后持续的一字板跌停，让很多此前“被套”的投资者备受煎熬，不惜忍痛割肉，早早脱离苦海。令人惊讶的是，在这种情况下，仍然有不少勇敢的散户买入。据财新网数据，在1月24日复牌后的13个交易日里，乐视网股东数量增加15.1万人、达到33.6万人，由于2月8日、9日这两天乐视网累计换手率高达46.68%，这意味着此时33.6万投资者当中，绝大部分已经是新股东，而之前被套的投资者已大量套现离场。

虽然贾跃亭在美国的造车计划似乎风生水起，但这和未来扑朔迷离的乐视网毫无关系，不知是散户们真的不懂，在博傻，还是真有不少贾跃亭的铁杆粉丝在用真金白银表示支持。

（免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）

每经编辑 王嘉琦