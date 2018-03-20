南京大学人工智能学院公开招聘 年薪40万起吸引人才

新浪科技讯 3月20日下午消息，之前新浪科技报道过，南京大学设立了南京大学计算机科学与技术系 & 人工智能学院。今天，南京大学在学院官网发布招聘贴，通过高额年薪、科研启动经费、职称、住房补贴、子女教育等全方位支持表达了自己招揽人才的决心。

新浪科技对即将博士毕业，或正在博后期间，日后有意愿去高校工作的人进行了采访，对方得知消息后表示，“南京大学这是要干大事，待遇和北京xx大学差不多，但是南京房价比较低，这是优势。”（辛苓）

以下为南京大学官网招聘信息部分原文：

南京大学计算机科学与技术系与南京大学人工智能学院现面向海内外公开招聘青年英才。学校将对高层次引进人才给予高额年薪、科研启动经费、职称、住房补贴、子女教育等全方位支持。

例如，“青年千人计划”具体待遇如下：

（1）薪酬：年薪40万起，国家及学校生活住房补贴120万；

（2）住房：均价1.4万元/平米购买校区140平米人才房（目前市场价3.5万左右/平米），有完整产权、学区房；

（3）职称：给予教授或副教授高级职称、事业编制身份；

（4）经费：提供200万元及以上科研启动经费（不包含省市配套）；

（5）教育：学区有优质幼儿园、小学、中学等；

（6）省市配套：依据江苏省南京市相关人才引进政策给与相应配套支持。

同时也欢迎优秀博士毕业生申请专职科研岗位。其他类型高水平海内外人才的相关待遇将采取一人一策、一事一议的形式确定。