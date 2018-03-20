波士顿动力机器狗再次曝光：贝索斯遛它散步

新浪科技讯 北京时间3月20日上午消息，本周一，亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）用波士顿动力（Boston Dynamics）机器狗的一张照片为MARS机器人大会拉开序幕。MARS是亚马逊组织的，一年举办一次，只有受邀者才能参与。会议专门瞄准机器学习、家庭自动化、机器人和太空探索。

贝索斯在Twitter公布一张照片，在照片中，贝索斯与波士顿动力开发的机器狗正在散步，贝索斯还介绍说：“在MARS2018会议上，我带着我的新狗散步。”

贝索斯遛机器狗

这只机器狗名叫SpotMini。之前YouTube曾公布一段视频，告诉我们SpotMini是如何学习开门的，随后SpotMini成了网络明星。一些观看的人说，他们担心机器人会终结人类。

在Twitter平台上我们还可以看到另一些视频，除了和机器狗散步，贝索斯还在峰会上与另一个机器人玩Beer Pong游戏。

去年，贝索斯曾在MARS峰会上展示一个巨大的机器人，当时他坐在驾驶舱内，驾驶一个高13英尺（约3.96米）的机械机器人，这个机器人名叫Hankook Mirae，是韩国公司开发的。机器人和“变形金刚”有点相似，不过这个机器人功能并不强，基本上只是用来展示。（云外）