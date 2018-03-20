Uber无人驾驶车撞死行人 警方称责任或不在Uber

新浪科技讯 北京时间3月20日上午消息，美国亚利桑那州一位女性推着一辆自行车突然闯入机动车道，并且被一辆处于自动驾驶模式的Uber无人驾驶汽车撞倒并且丧生。当地警方在进行了初步调查之后认为，这起事故的责任方或许不是Uber的无人驾驶汽车。

当地警察局长西尔维娅·莫伊尔（Sylvia Moir）表示：“肇事车辆的安全员表示，事情发生的太过突然，行人突然出现在车前，安全员直到听到了碰撞的声音才意识到车辆撞到人了。”

事发时正是当地时间周日晚间，车辆的时速为38英里/小时（约合61公里/小时），而这一地区的限速为35英里/小时（约合56公里/小时），警方的初步调查显示，事发时Uber无人驾驶汽车的安全员并没有采取制动措施。

在事故中丧生的行人名叫伊莲娜·赫兹伯格（Elaine Herzberg），在与Uber无人驾驶汽车发生碰撞之后立刻失去了意识，随后在被送往当地医院之后死亡。在事件发生之后的记者会上，当地警方表示此人可能是一名流浪人员。

莫伊尔在接受采访时表示，肇事车辆是一辆沃尔沃SUV，这辆车安装了两个视频摄像头，一个朝向前方道路，另一个则朝向车内司机的位置。

莫伊尔透露：“在观看过车载录像之后，我们发现无论处于哪种模式（自动驾驶模式以及人类驾驶模式），本次碰撞都难以避免，因为受害人是从暗处突然闯入机动车道的。”目前警方尚未公布事故发生时的视频。

莫伊尔还表示，事发地点里人行横道只有不到100码（约合91米）的距离，她表示：“在夜间横穿道路是一件非常危险的事情，行人在过马路时必须要走人行横道，因为此处的照明情况更好。”

当地警方将会配合美国国家交通安全委员会以及国家公路交通安全管理局的调查人员继续对此次事件进行调查。

莫伊尔表示，目前有数百辆无人驾驶汽车在亚利桑那州进行测试，但是截止到目前为止仅仅发生了两次交通事故，另一次事故是在一年以前。上一次发生事故的车辆同样是一辆Uber的无人驾驶汽车，当时车辆发生了侧方。但是在经过调查之后，警方认定那次事故的责任方是另一辆违法左转的人类驾驶员驾驶的汽车。

莫伊尔说到：“在本周日发生的这起事故中，初步调查结果显示事件的责任方并不是Uber无人驾驶汽车。”然而，如果最终的调查显示Uber无人车存在责任，那么他们将会面临指控。莫伊尔表示：“也不能排除Uber车辆内的安全员面临指控的可能。”

而如果调查结果显示是车辆的无人驾驶系统出现了问题，导致了事件的发生，警方将如何应对？对于这个问题，莫伊尔表示：“这还是一个全新的课题，我们此前从来没有过处理类似事件的经验。”(永妍)