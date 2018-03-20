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深圳叫停青桔单车：滴滴我行我素 连夜继续投放

深圳叫停青桔单车：滴滴我行我素 连夜继续投放
2018年03月20日 15:52 新浪综合
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身穿工服的运维人员在街上“拉生意” 羊城晚报记者 李晓旭 摄身穿工服的运维人员在街上“拉生意” 羊城晚报记者 李晓旭 摄

　　深圳叫停青桔单车 滴滴连夜继续投放

　　深圳市交委：将加强巡查执法力度，对企业违规行为进行处罚

　　羊城晚报记者 李晓旭 实习生 郑炀

　　3月17日凌晨起，滴滴出行旗下的青桔单车在深圳正式上线。深圳交委当天表态称，滴滴投放青桔单车属违规行为，责令立即收回。不过滴滴依然我行我素，3月18日凌晨继续投放。

　　昨日，羊城晚报记者走访发现，在深圳福田、罗湖等地，青桔单车不仅“遍地开花”，一些停放点旁竟然还站着身穿工服的运维人员引导市民使用。深圳交委昨晚表示，将根据深圳相关法规，对企业违规行为进行处罚。

　　现场：运维人员上街“拉生意”

　　昨日凌晨2时30分许，在罗湖国贸附近的人行道上，一辆货车停在路边，七八名男子不断将单车从车厢里搬下来，动作十分迅速。从单车的颜色不难判断，正是滴滴出行旗下的青桔单车。据媒体报道，一位滴滴深圳的供应商曾表示，青桔单车3月初曾在福田区进行过试点投放，计划5月前要在深圳投放65万辆共享单车。

　　事实上，3月17日晚，深圳交委就已发布声明表示，已联合城管、交警约谈滴滴出行，责令其整改，立即收回违规投放的车辆。深圳市交委还通知各有关单位加大监督执法力度，将根据相关规定对拒不整改者进行处置，并记入信用记录。

　　两天过去了，执法效果如何？

　　昨日中午，记者从罗湖国贸出发，沿着深南大道往福田方向巡城发现，与两天前相比，人行道上的青桔单车有增无减。

　　在大剧院地铁站口，记者发现了一名身穿绿色马甲的滴滴运维人员。他一边派发传单，一边主动“拉生意”。该运维人员向记者介绍，青桔单车免押金，现在可免费骑行，微信扫一下就行。传单上也介绍，只需“扫一扫”就能免费领取月卡，每天两单，可免费骑行两小时。

　　交委：将对违规投放处罚

　　昨日，记者在福田区发现，相关部门出动了皮卡车把青桔单车暂扣运走。

　　昨晚，针对滴滴出行继续违规投放的行为，深圳市交委发文称，根据《深圳市互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案》，各部门将按照职责分工加强巡查执法力度，目前福田、南山、龙华等区已开展相关执法，下一步交委将联合有关部门依据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》等法律法规对企业违规行为进行处罚。

　　针对滴滴出行的行为，广东东方金源律师事务所律师金焰在接受羊城晚报采访时表示，在互联网大数据的背景下，政府对各相关行业的监管要及时跟上，立法要先行，更要有前瞻性。

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