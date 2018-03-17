前滴滴研究院院长何晓飞创办无人驾驶公司 已获融资

何晓飞

新浪科技讯 3月17日上午消息，前滴滴研究院创始院长何晓飞离开滴滴后创办了无人驾驶货车公司飞步科技。据悉，该公司的无人驾驶货车代号“飞步”，已进入路测阶段。

工商信息显示，何晓飞的创业公司为“杭州逐影科技有限公司”，注册资本为1000万元人民币，在2017年8月1日完成注册。

何晓飞创业项目“飞步科技”的官网为“fabu.ai”，从官网信息中，可以看到，目前已经获得机构投资支持，公司已开发基于人工智能算法的车载系统和软硬件平台，实现汽车从感知、交互、理解到决策的智能化，公司团队成员均来自浙江大学、清华大学、中国科学技术大学、上海交通大学、香港中文大学、密歇根大学及亚利桑那州立大学等一流高校， 技术背景横跨机器学习、视觉、机器人、图像视频、控制及车辆工程，在人工智能领域有近二十年的积累深厚。

资料显示，何晓飞2005年毕业于美国芝加哥大学，之后加入美国雅虎公司，曾担任雅虎研究科学家。他在 2007 年从美国雅虎研究院回到浙江大学任职教授，在机器学习、人工智能、计算机视觉等研究领域作出了卓越的贡献。2016年4月，滴滴出行对外宣布，机器学习研究院升级为滴滴研究院，人工智能科学家何晓飞教授任滴滴研究院首届院长，负责滴滴研究院和大数据团队建设。2017年初，何晓飞从滴滴离职。

此前，2017年10月，根据李开复在2017未来科学大奖颁奖典礼暨未来论坛年会的演讲可以看出，创新工场投资了飞步科技，投资轮次和金额未披露。（王上）