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乐视危情堪比电视剧：孙宏斌突然离场 190万封单压顶

乐视危情堪比电视剧：孙宏斌突然离场 190万封单压顶
2018年03月16日 10:47 新浪综合
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乐视危情堪比电视剧：孙宏斌突然离场 190万封单压顶
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　　来源：证券时报

　　3月16日，乐视网（300104）复牌一字跌停，股价报5.93元/股，封单逾190万手。乐视网日前公告，董事长孙宏斌因工作安排调整原因辞职，随后澄清称无引入投资者增资方案及意向。

乐视网为何一个月暴涨64%乐视网为何一个月暴涨64%

　　此前有市场分析称，乐视股价已处在相对高位等多重因素影响，新一轮下跌或难以避免。

　　自2月14日创出4.01元的最低股价以来，最近一个月已反弹64%。

　　据业内人士分析，此轮反弹有以下几个方面因素：

　　首先是1月24日复牌后连续11个跌停，有游资出现抢筹；

　　其次，赶上了创业板指数整体反弹；

　　最后法拉第未来（Faraday Future）公司旗下电动车FF91接连传出试车、量产在即等消息，据称还在广州市南沙区新注册了项目公司。

　　不过虽然经历了11个跌停，但却是真真切切的从底部爆炒涨了64%，中间还有几天涨停。

　　这种巨亏地雷股的爆炒，着实让各方都看不下去了。于是，乐视网3月14日虽然没有涨停，只涨了6.98%，就紧急停牌。

　　从最近的龙虎榜席位来看，确实都是券商营业部的游资在炒作。如3月13日乐视网股价涨停，中信证券上海分公司为首的营业部大举买入，仅该营业部就买入1.1亿元，高居买一的位置。买二3200万元，买五也有2100万元。反观卖方，卖一只有1200万元，卖五只有670万元。龙虎榜净买入1.64亿元，3月13日乐视网成交量达到9.78亿元。

　　3月13日龙虎榜席位

砸下170亿元的孙宏斌突然离场砸下170亿元的孙宏斌突然离场

　　3月14日晚间，乐视网突然发布公告，董事长孙宏斌辞职。孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。然而其原定任期是到今年10月13日。

　　2017年1月，在乐视网资金链遭遇危机之后，贾跃亭的“老乡”孙宏斌作为“白衣骑士”，斥资150亿元投资乐视网、乐视致新和乐视影业，企图力挽狂澜。

　　当初融创以150亿元战略入股乐视，当时的资金分配如下：投资60.41亿元收购乐视网8.61%股权；投资79.5亿元获得增发后乐视致新33.5%股权；以10.5亿元收购乐视影业15%股权。交易完成后，融创中国成为乐视体系中上市板块乐视网的第二大股东，同时成为乐视超级电视和影业板块的重要股东。

　　联系近期的事件来看，孙宏斌辞任一事可能早有苗头。2月23日，乐视网在开年的第二个交易日召开临时股东大会，孙宏斌缺席。

　　乐视网2016年底曝出流动性危机，而后贾跃亭的山西老乡孙宏斌作为白衣骑士出手了，不过孙宏斌出手还没看到怎么扭转局面，乐视系的窟窿感觉越来越大。

　　一年来，融创公开口径对乐视系统已“砸”下超过170亿元巨资。

　　这主要是去年1月以150亿元拿下乐视网8.61%股权、乐视影业15%股权以及乐视致新（已更名为乐视智家）33.5%股权；2017年11月，又向乐视网和乐视智家合计提供17.9亿元借款和不超过30亿元的债务担保。日前，融创旗下天津嘉睿又对乐视智家增资3亿元。但乐视网的资金“黑洞”仍难解决。

　　无新接盘方

　　随着孙宏斌“裸辞”，外界关于乐视网找到了新的“接盘方”的传言不断，甚至有报道称将有顶级互联网企业接手乐视。

　　不过，3月15日晚间乐视网的又一纸公告将传言击碎，公司表示迄今公司未形成任何引入投资者增资方案及意向。在发布这项澄清公告的同时，乐视网宣布3月16日复牌。

乐视网将何去何从？乐视网将何去何从？

　　有媒体报道称，孙宏斌的离职，与乐视网迟迟不见扭转的经营颓势或许有关。

　　乐视网此前发布的2017年业绩快报显示，乐视网去年营业总收入74.63亿元元，较2016年同期下降66.06%；归属于上市公司股东的净利润亏损116亿元，较2016年同期减少2192.53%；基本每股收益为-2.9146元，比2016年同期减少2151.09%。

　　乐视网解释，业绩出现巨额亏损，主要包括受制于资金链危机风波的影响，造成营业收入的大幅下滑。同时，由于针对“乐视系”非上市体系关联账款的无法收回，也带来了巨额资产减值。

　　数据显示，乐视网去年116亿元的净利润亏损中，有44亿元为对关联方应收账款的计提坏账准备，35亿元为对部分长期资产计提减值准备，二者合计高达79亿元。

　　实际上，乐视网不仅需要面临经营业绩的压力，第一大股东也存在随时可能变更的风险。

　　根据此前乐视网有关公告，其已通过邮件向贾跃亭取得确认，后者所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且其所有股票质押式回购交易均已违约。但由于贾跃亭持股均已被轮候冻结，因此虽然股权质押已全线违约，但仍没有被强制执行。

　　这意味着，贾跃亭目前仍是乐视网名义上的第一大股东，只是存在随时变更的风险。

　　截至最新披露，贾跃亭仍持有乐视网10.24亿股，其中质押数量为10.2亿股，占贾跃亭所持股份的99.54%。

乐视孙宏斌股票
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