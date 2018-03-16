Model 3产能大限压顶 特斯拉命悬一线

特斯拉 的主打电动车产品，以及马斯克扩展公司业务面的一项关键策略。 图片来源：JOE WHITE/REUTERS Model 3是的主打电动车产品，以及马斯克扩展公司业务面的一项关键策略。 图片来源：JOE WHITE/REUTERS

文章来源：华尔街日报中文网

北京时间16日华尔街日报讯，马斯克（Elon Musk）最近在美国西南偏南（South by Southwest）盛会上向观众表示，有两件事让他夜不能寐：一是人工智能所引发的对世界末日的猜测，二就是特斯拉（Tesla Inc．）的Model 3车型迟迟不能投产。

马斯克对特斯拉的担忧不无道理。这家电动汽车生产商即将进入一个极为关键的阶段，这是一个决定成败的时期，特拉斯在此期间必须提高Model 3的产量，否则可能面临严重的经济后果。

今年4月份，特斯拉将披露该公司第二季度是否有望实现Model 3每周5，000辆的产量目标，该公司已两次推迟实现该目标的时间。Model 3是特斯拉的主打电动车产品，定价远低于该公司豪华款车型，也是马斯克扩大该公司业务面的一项关键举措。

Model 3的周产量最迟能否在今年6月底达到5，000辆至关重要，因为这关系到特斯拉能否在不筹集新资本的情况下产生足够多现金用以维持经营。特拉斯去年每个季度平均消耗现金约10亿美元，主要是用于将Model 3投产的巨额投资，到去年年末特斯拉手头还有近34亿美元现金。以类似的现金消耗速度推算，除非特拉斯筹集到更多资金或大幅提高产量，否则到今年晚些时候该公司的现金将消耗殆尽。

瑞银（UBS）分析师Colin Langan预计，特斯拉将继续消耗现金，直至达到连续一个季度每周5，000辆的产量拐点。该分析师表示，这是一个里程碑，特斯拉达到后将在短期内产生约10亿美元的运营资本。

如果特斯拉无法实现这一目标，该公司将面临从债市或股市筹资的更大压力，但如果投资者失去信心，融资可能会面临挑战。特拉斯称该公司仍有20亿美元未使用的信贷额度和资金，不过其中的部分资金需满足特定条件后才可动用。此外，特斯拉还面临100亿美元债务利息上升以及增产导致成本上升的压力。

Bernstein的分析师Toni Sacconaghi称，自2010年上市以来，特斯拉已消耗约100亿美元现金，对于同等规模的美国上市公司来说，这不是一个小数目。特斯拉的市值约为570亿美元。

巴克莱（Barclays）的分析师Brian Johnson预计，如果特斯拉能够每周生产5，000辆Model 3，该公司第三季度将筹集更多资金。每周5，000辆的产量换算成年产量约为25万辆，这与一家普通汽车厂的年产量相当。

马斯克在西南偏南音乐节上称，特斯拉在Model 3的生产上取得了良好进展。马斯克是在失去数位财务高管的情况下应对这些挑战的。特斯拉的首席会计长和司库近期双双离职，该公司首席财务长和销售总监也分别在去年和上个月离职。

特斯拉没有安排去年重回公司担任首席财务长的Deepak Ahuja置评。

马斯克已多次力挽狂澜。在上周六的西南偏南音乐节上，他回忆了特斯拉在2008年资金紧张时濒临破产的情形。虽然这些年来很多投资者做空特斯拉股票，但马斯克证明了该公司能够打造一个全球豪华电动汽车品牌，吸引了不局限于环保主义者的大量拥趸。

不过特斯拉不再是一家初创公司，而是一家有着3.8万员工、力图与全球最大型汽车制造商抗衡的企业。在追求成为一家主流电动汽车制造商梦想的过程中，马斯克忽略运营利润并不断增加债务。马斯克此前承诺，今年交付50万辆电动汽车，约为去年总产量的五倍。

这些障碍已令特斯拉股价承压。特斯拉股价在2017年初飙升，市值一度比肩通用汽车公司（General Motors Co．），之后其股价便停滞不前。自9个月前宣布开始生产Model 3以来，该股已累计下跌约14%。

投资公司Weiss， Harrington & Associates LLC研究部门Unit Economics的分析师Nathan Weiss称，一些大型投资者已经失去耐心了，和一年前相比，他们对特斯拉的热情已经下降。该公司看跌特斯拉但并不持股。

有些投资者开始关注反映公司偿债能力的指标，这些指标通常用来衡量公司破产的可能性，比如由纽约大学教授Edward Altman在上世纪60年代首创的Altman Z-Score。

Z-Score的计算公式考虑了多个变量，包括股价、营运资本、留存收益和其他项目。特斯拉最新财季Z-Score得分为1.26，在2014年以来各财季中分数垫底。不少投资者认为，公司得分低于1.8即可视为陷入财务困境，得分为1.0或更低则有可能两年内申请破产。

根据股东在最新财季提交的文件，特斯拉前10大股东中有三家已于近期抛售持股。文件显示，持股将近10%、仅次于马斯克的第二大股东富达投资（Fidelity Investments）在2017年最后三个季度里减持近三分之一。富达投资一名发言人对此不予置评。

其他股东却在增持。去年第四季度，普信国际公司已将持股增加逾一倍，成为特斯拉第四大股东。