高盛建议抛售特斯拉 马斯克推特喊话：下注吧

新浪美股 北京时间11日早间消息，据美国媒体报道，高盛在一份报告中建议客户抛售特斯拉股票，表示担心特斯拉无法在6月底之前实现Model 3的生产目标。特斯拉创始人兼CEO马斯克随即在推特上表示：“下注吧。”

高盛分析师David Tamberrino周二表示：“我们认为2018年二季度的可持续生产率很可能低于该公司在一季度最后一周达到的2000辆。我们预计，特斯拉届时的Model 3产量为每周1400辆。”

高盛在报告中还将特斯拉的6个月目标价从205美元下调至195美元，意味着在现有股价水平上将下跌约36%。

穆迪此前也曾指出，特斯拉在一季度末达到2000辆的Model 3产量是全力冲刺所得，能否持续保持住产量水平尚不明确。特斯拉可能需要更多的现金来加速生产，预计今年晚些时候必须再融资来满足生产和债务需求。

Model 3的生产问题已经是决定特斯拉股价涨跌的关键。在特斯拉上周重申将在6月底达到每周5000辆Model 3产量后，其股价重新上涨，截至周二收盘，该股大涨5.19%，自上周以来累计上涨约20%。