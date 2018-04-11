广电总局 关停今日头条旗下内涵段子

在监管部门对网络环境治理力度不断增大的背景下，今日头条在近两周之内，多次被监管部门严格治理。

4月10日下午，据国家广播电视总局（下称：广电总局）门户网站消息，今日头条旗下“内涵段子”应用程序及公众号因存在导向不正、格调低俗等突出问题被广电总局永久关停。今日头条向新京报记者确认了内涵段子被关停的消息，并表示会对全线产品进行严格审查，举一反三，积极整改，并希望借此机会向内涵段子的用户及公众致歉。今日头条一位内部技术员工认为，今日头条现在的心态是积极整改，就看整改效果了。

今日头条：将审查全线产品

据照广电总局在其官网发布的通知，今日头条组织推送的“内涵段子”应用程序和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，并且引发网民强烈反感，因此作出永久关停的决定。广电总局责令要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

昨日下午，新京报记者联系到了今日头条，对方确认了内涵段子被关停的消息。今日头条称，会对全线产品进行严格审查，举一反三，积极整改。但据新京报记者体验，截至发稿时，IOS版本、安卓版本“内涵段子”客户端依然可以正常下载。

今日头条旗下产品在最近20天内还有多次被通报或曝光事件，分别是：4月9日，今日头条与凤凰新闻、网易新闻、天天快报等被做下架处理，今日头条被暂停下载时间最长，为三周。4月4日，广电总局对今日头条提出整改要求，并约谈负责人。3月31日到4月2日，央视《新闻直播间》多次报道了短视频平台上播放低俗视频，并点名今日头条旗下火山小视频。3月29日，央视财经《经济半小时》报道称，观众举报称今日头条刊登违法广告、虚假广告。

此前，国家网信办发言人姜军曾表示，网络空间不是法外之地，任何人不得利用网络传播违法信息。而这一次处在“风暴眼”的是今日头条。

内涵段子上线比今日头条还早

“内涵段子”属于北京字节跳动科技有限公司（下称：北京字节跳动），今日头条也属于北京字节跳动，其法人代表为张利东，注册资本为1000万元，成立时间为2012年3月。北京字节跳动的母公司为字节跳动有限公司（下称：字节跳动），后者法人代表依然为张利东，注册资本为1亿元，今日头条创始人张一鸣持股98.81%，另一位自然人股东叶薇薇持股1.19%。

内涵段子上线于2012年5月，是一款包含各类短视频、有趣评论、笑话段子、图片、精华等多主题、多体裁的社交软件，旗下用户还形成了搞笑娱乐社区。内涵段子上的用户自称为“段友”，不少用户在线下碰面时，以“啤酒小龙虾，段友是一家”作为暗号，甚至有用户以“内涵段子tv”等车贴贴在车上表示自己是段友。

2012年上线的内涵段子是字节跳动的第一款产品，甚至早于今日头条第一个版本的上线时间（2012年8月）。据第三方数据程序App Annie显示，内涵段子安卓版近90天内在所有应用的下载量排名中约为50位，最高排名出现在4月9日的27位，在娱乐类应用下载量中排名在10位左右，最高排名第4位。

内容及算法推荐受诟病

对今日头条算法的优化，也成为此轮监管处理的重点。

据了解，内涵段子及今日头条旗下其他产品均采用人工智能推荐作为主要推荐方式。除内涵段子，今日头条在国内还有三款短视频平台，分别是对标快手的火山小视频，用户定位年轻潮人的抖音，以及基于算法推荐的西瓜视频。

对于完全依靠算法推荐，而不加人工编辑和审核的方式是否可行？易观新媒体分析师马世聪告诉新京报记者，没有人工的编辑和运营，最终可能会出现难以控制的后果。因此，还是需要一定的人工干预，需要一定的价值引导。

昨日人民日报发表的微评论称，今日头条遭遇了“外科手术式”监管，并用三个“如果”对今日头条进行拷问，“如果一味追求爆款，却不拆除引发危机的‘爆破点’；如果贪图飙车式发展，却无视‘刹车’功能失灵；如果只要价值，不要价值观，甚至鼓吹‘算法没有价值观’，就难免出事。产品不能沦为算法的奴隶。”

此前，央视多次报道短视频平台播放未成年人怀孕、生子等视频，并点名今日头条旗下火山小视频。广电总局也于4月4日要求快手和火山小视频，停止新增视听节目上传账户，排查现有账户；将网站节目的上传总量、播出总量调减到与网站审核力量相匹配的规模，未经审核节目不得播出；追究播出违法、违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任；全面清查库存节目，下线有问题节目。

据新京报记者了解，火山小视频可能存在不具备《信息网络传播视听节目许可证》（下称：《视听许可证》）擅自进行视听节目传播的问题。2017年2月，今日头条通过购买山西运城市阳光文化传媒有限公司，间接获得了《视听许可证》，但在具体使用中也存在一些不便，比如短视频需要上传到运城阳光的域名下，观看时显示的域名也为该网站。另有接近今日头条人士表示，该许可证可能已经过期。

今日头条“广告二跳”的玄机

除了上述算法推荐及内容低俗等问题，信息流广告的“二次跳转”，也成为今日头条在发展中的问题。“广告二跳”指的是首个广告页面内容合规，二次跳转后存在违规推荐的行为。

3月29日，据央视报道，有观众举报今日头条刊登违法广告、虚假广告。央视对今日头条在广西南宁的相关工作人员进行了暗访，证实了二次跳转广告的存在。次日，北京市工商局海淀分局对今日头条做出行政处罚，但处罚尚未公开原因。

一位此前在今日头条从事广告增值业务的员工和一位2014年开始从事信息流广告业务的人士向新京报记者解释了其中玄机。“这是一个技术拦截问题，但为什么二次跳转屡禁不止？是因为只有让更多的商家进入到广告页面，才能赚更多钱。”

具体而言，对能投放信息流广告的互联网平台，一般会有两条销售业务线，北、上、广、深等大城市为直营团队，其他城市则为协议控制的公司或者外包团队，由这两套团队去招募广告主。

上述两位人士向新京报记者证实，在信息流广告的投放过程中，通常平台的直销团队风险控制意识较强，代理商团队则出现问题的可能性稍高。今日头条方面的声明也证实，此次出现问题的广告为代理商团队。

相比百度、腾讯等已经上市的公众公司，今日头条作为创业公司需要给投资人以交代。根据公开信息，今日头条已经进行了6轮融资，融资总金额接近100亿元，而此前今日头条并未公开披露营收状况，其公开的盈利方式也只有信息流广告一种。背后的资金压力也可能成为今日头条在广告领域动作变形的原因之一。

今日头条近期大事记

3月29日

央视报道今日头条刊登违法广告、虚假广告。

3月30日

北京市工商局海淀分局对今日头条做出行政处罚，没收广告费约23.6万元，并处广告费用3倍的罚款，共计罚没约94.4万元。

3月31日-4月2日

央视多次报道短视频平台播放未成年怀孕、生子等乱象的视频，并点名今日头条旗下火山小视频。

4月4日

广电总局对今日头条和快手提出整改，要求两家网站停止新增视听节目上传账户，排查现有账户；全面清查库存节目，下线有问题节目等。

4月6日

今日头条方面称，旗下火山小视频、西瓜视频等短视频平台共计下架问题视频万余条，重置封禁问题账户4000多个，已经落实多项整改举措。

4月9日

应用分发渠道接到主管部门要求，在15：00之前下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报4款新闻资讯类应用。

4月10日

广电总局永久关停今日头条旗下“内涵段子”客户端软件及公众号。

新京报记者 白金蕾