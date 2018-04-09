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百度张亚勤：保护用户隐私是工作前提 而非锦上添花

百度张亚勤：保护用户隐私是工作前提 而非锦上添花
2018年04月09日 14:44 新浪科技
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张亚勤 现场图张亚勤 现场图

　　新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在今天下午“新一轮技术革命”分论坛上，百度公司总裁张亚勤就此话题发表了自己的意见。

　　张亚勤提到，这是自己第15次参加博鳌会议，经过这段时间，他亲眼见证了中国高新技术的发展。在新一轮技术革命里，不管医疗健康，还是人工智能、生命科学，创新都在快速发展，每一项工作都要确保他能服务人类和社会。下一项技术，他认为机器学习和AI是一个重点，还有无人驾驶。有一个大家可能忽视的，是量子计算的技术，包括新的架构和应用。张亚勤提到，百度刚组建了一个新的团队，研究量子计算技术。

　　而就人工智能技术的发展应用来说，张亚勤认为搜索引擎和互联网企业是最快运用AI技术，在很快改变着行业；其它如金融、教育等都在快速应用着机器学习和AI技术，使用更多数据；机器人，新零售等领域，会再花些时间。

　　论坛结束，现场有人就“技术道德”对张亚勤进行提问，对此张亚勤答到：“百度承担非常重要的角色，就是保护用户隐私和数据安全，这不是锦上添花的事，而是我们做所有工作的前提，我们要有严格流程保护数据安全，进行加密。”（辛苓）

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