丰田宣布暂停无人驾驶汽车测试计划

新浪科技讯 北京时间3月21日凌晨消息，本周二，丰田汽车公司宣布将暂停无人驾驶汽车测试计划，这是继Uber自动驾驶汽车在美国亚利桑那州发生撞人致死事故并宣布暂停测试计划后，又一家研发无人驾驶汽车技术的公司宣布暂停测试计划。

丰田公司在一份声明中表示：“发生在亚利桑那州的事故可能会对我们的测试人员产生情感上的影响。而这个短暂的‘休整期’可以给他们时间做调整，并理解他们的工作所存在的内在风险。”

同时，位于亚利桑那州凤凰城的马里科帕县律师事务所（Maricopa County Attorney‘s Office）称其在等待当地警方对于此次事故的调查结果，并表示在结果出来后可能对有关涉案方进行起诉。来自美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和国家运输安全委员会（NTSB）的官员也在参与此次事故的调查。

上周末深夜，正在过马路的行人伊莲·赫兹伯格（Elaine Herzberg）被处于自动驾驶模式的沃尔沃品牌Uber无人驾驶汽车撞倒后被送往医院，并最终因抢救无效死亡。这是自动驾驶领域发生的首起撞人致死事故。

此次事故引发了公众对于无人驾驶系统安全性的广泛关注，并对在公共道路上测试无人驾驶汽车的行为表示担忧。据监管部门公布的数据显示，自动驾驶汽车只发生过极少次数的小事故。而在这些小事故中，几乎全是因为人类骑车撞到自动驾驶汽车。

亚利桑那州很欢迎发展无人驾驶汽车技术的公司，并对它们实施相比美国其他州较为宽松的监管。本周二，位于凤凰城郊区的事发当地市长马克·米歇尔（Mark Mitchell）在一份声明中称该事故中受害者的死是“令人悲痛的”，并对Uber“直到该事故被彻底调查清楚”前暂停无人驾驶汽车测试的决定表示支持。

据市长办公室称，目前还没有要求其他在该市进行无人驾驶汽车测试的公司暂停测试计划。

该起发生在亚利桑那州的事故的最终调查结果对于那些准备开展无人驾驶出租车和无人驾驶货车等业务的公司们来说十分重要。这些公司包括通用汽车公司、Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo、叫车服务提供商Lyft、和福特汽车公司等。

Waymo在本月早些时候宣布其已经在亚利桑那州运营没有司机的无人驾驶汽车，为指定的客户提供乘车服务。通用汽车公司曾宣布将在明年上线由其Cruise部门研发的自动驾驶出租车业务。

分析人士认为此次发生的事故将延缓无人驾驶汽车真正落地的进程。本周二，位于英国伦敦的市场研究机构Edison Investment Research的技术分析师理查德·温莎在一篇博客文章中表示：“由此次事故可以看出自动驾驶技术的成熟程度（尤其是Uber）还远没有达到可以进入大众消费市场的水平”。（小宝）