点牛金融登陆纳斯达克 开盘价5.2美元

新浪科技讯 3月20日晚间消息，中国金融科技企业点牛金融（股票代码：DNJR）在美国纳斯达克证券市场正式挂牌交易。点牛金融以每股4美元的公开发行价共发行155万股普通股，在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下募资规模为约620万美元。开盘价5.2美元，较发行价上涨30%。

汇财证券有限公司（ViewTrade Securities, Inc.）担任此次IPO的独家承销商。根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在45天内再追加购买最多232,500 股的股票。

点牛金融创始人、董事长曾而新表示，登陆资本市场可以推进公司的规范化治理，让公司更合规透明，并推动公司进入稳健发展的轨道。“挂牌上市显示了点牛金融主动拥抱监管的决心。上市后将继续推进普惠金融，为实体经济服务，发展好车贷业务。”

招股书显示，点牛金融是一家创新型互联网金融信息服务平台，成立于2015年11月17日，并于2016年先后完成B轮、C轮融资，引入国资背景投资方。截至2017年12月25日，点牛金融注册人数为4.5万人，历史交易总笔数为11.1万笔，历史累计交易总额约12.23亿元。

点牛金融的主要业务为车抵贷，借款期限30到90天不等，只向以汽车作为担保的借款人提供贷款。点牛金融认为，车贷作为有抵押物或质押物的标的，与房产一样属于优质的融资项目，且变现速度更快。互联网金融平台在介入车贷领域后，车贷的综合贷款利率从原先的40%左右降低到了目前的15%~20%，较原先融资成本降低了50%以上。

目前，点牛金融已经建立了一套完善车贷三级风控制度，从合作商风控、点牛驻地风控、点牛总部风控等多主体层层把关。另有法务审核、合规稽查、贷后管理、档案管理等多个职能部门强力协同配合，共同保障投资人利益。(王上)