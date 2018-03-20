心碎!海洋生物为何误吞塑料垃圾?人类也无"万全之策"

统计数据表明，每年大约有800万吨塑料垃圾流入海洋之中。

新浪科技讯 北京时间3月20日消息，据国外媒体报道，塑料看上去并不像食物，但是它的气味、感觉，甚至声音，很容易让动物们误认为是食物。

近期《蓝色星球II》的一次采访节目中，大卫·艾登堡（David Attenborough）描述了一个续发事件，观察了一只信天翁到达巢穴，如何喂养幼鸟。他说：“从信天翁嘴里吐出的是什么？这并不是鱼，也不是鱿鱼，但这却是它们的主要食物——塑料。”

正如艾登堡所说的那样令人心碎，这也非常奇怪。信天翁在数千公里的范围内寻找它们喜欢的猎物，它们能轻而易举地将猎物从水中抓起来。像这样有觅食能力的鸟类怎么会轻易被愚弄，并嘴里塞满塑料长途飞行返回巢穴呢？

事实上，并非只有信天翁以塑料为食，统计数据显示，至少180种海洋动物曾吞食过塑料，从微型浮游生物至巨大的鲸鱼。英国捕捞的三分之一鱼类的内脏中发现塑料，其中包括我们经常食用的鱼类，例如：人们喜爱吃的贻贝和龙虾等。简而言之，各种外形和大小的海洋生物都在吃着塑料垃圾，大约每年有1270万吨塑料物质进入海洋，大量的塑料垃圾遍布全球海洋。

海洋生物盛行吞食塑料的部分原因是海洋充满大量塑料物质，例如：对于浮游生物，它们生活的海洋环境微塑料颗粒浓度很高，因为它的进食附体适合处理一定尺寸的颗粒物质。加拿大海洋科学研究所浮游生物生态学家莫伊拉·加尔布雷斯（Moira Galbraith）说：“如果这些颗粒符合该大小范围，它们就会误认是食物。”

统计数据显示，至少180种海洋动物曾吞食过塑料，从微型浮游生物至巨大的鲸鱼。英国捕捞的三分之一鱼类的内脏中发现塑料，其中包括我们经常食用的鱼类，例如：人们喜爱吃的贻贝和龙虾等。

像浮游生物一样，长有刺突的圆柱状海参经常在海底觅食，它们会将海底沉积物吸入自己嘴里，并从中提取可食用物质。然而，一项研究分析表明，考虑到海底沉积物的物质成分，生活在海底的生物吞食塑料物质的概率要比预期高138倍。

对于海参而言，塑料颗粒可能比传统食物更大，更容易使进食触须接触到。但是对其他物种的研究表明，吞食塑料不仅仅是一种被动过程，许多动物似乎都在选择这种饮食方式。为了理解为什么动物如此“钟爱”塑料，我们需要分析它们如何感知周围的环境。

美国国家海洋和大气局（NOAA）西南渔业科学中心的马修·萨沃卡（Matthew Savoca）说：“与人类相比，动物具有非常独特的感觉和感知能力。在某些情况下，它们会表现得更好，但一些特定情况下会变得更加糟糕，在各种情况下它们都是不同的。”

一种解释是，动物只是将塑料当作普通的食物，例如：小塑料球，它们会误认为这是鱼卵。但作为人类，我们能够正确进行判断分析，为了理解动物为何钟爱塑料，科学家必须试着以动物的角度观察周围环境。

人类是视觉动物，但是许多海洋生物，包括信天翁在内的海鸟，它们捕食时主要依赖于嗅觉。萨沃卡和同事进行了实验，结果显示一些海鸟和鱼类物种会被塑料的气味吸引。尤其是二甲基硫醚（DMS）塑料制品，这种塑料物质特别能吸引觅食的海鸟，它们释放的化学信号能够吸引海鸟注意。海藻生长在漂浮的塑料物质中，当海藻被磷虾吞食，磷虾是最主要的海洋食物来源，它们吞食在塑料环境中生长的海藻，就会在海水中释放二甲基硫醚，吸引海鸟和鱼类，最后导致海鸟和鱼类咀嚼塑料，而不是捕食磷虾。

即使是视觉，我们也不能在考虑塑料吸引力时过早下结论。像人类一样，海龟主要通常视觉进行捕食，然而，它们也被认为拥有紫外线观察能力，因此它们的视觉与人类完全不同。

许多海洋生物开始将塑料物品作为自己的食物，吞入腹中无法消化，最终导致它们死亡。

澳大利亚昆士兰大学卡马尔·斯凯勒（Qamar Schuyler）通过对海龟视觉能力的建模分析，测量出海龟对塑料的视觉观测效果，之后再测量从海龟头部角度观察塑料的视觉特征。同时，她还检查了死亡海龟胃部食物成分，了解到它们喜欢吞食塑料。她的结论显示，虽然小海龟会不加选择地进食，但是老海龟会优先挑选柔软的半透明塑料吞入腹中。卡马尔表示，这项研究结果证实了一个长期存在的观点——海龟会将塑料袋误认为是美味的水母。

颜色也被认为诱导海洋生物吞食塑料的一个原因，尽管不同海洋物种存在偏好差异。小海龟偏好吞食白色塑料，而卡尔马和她的同事发现海鸥类飞鸟更喜欢红色塑料。

萨沃卡说：“当前存在的错误观点是这些动物非常愚蠢，仅是因为周围遍布塑料才导致大量吞食，但事实并非如此。”更加悲剧的是，所有吞食塑料的动物都是非常成功的猎手和觅食者，它们感知器官经历了数千年时间进化，并且它们的猎物范围很小。但是它们却莫名其妙地将塑料当成了自己的“食物”。

因为任何人都使用塑料，它从外观上看不像食物，但是气味、触觉，甚至声音都非常像食物。人类产生的垃圾有各种各样的形状、大小和颜色，它们吸引着种类繁多的动物，这就是问题根源。斯凯勒回忆曾有人提问：“为什么我们不将所有塑料都变成蓝色呢？”实验表明，海龟并不喜欢蓝色物质，但是其它研究显示，对于其他物种而言，这种情况正好相反。

所以当前没有“万全之策”，我们当前无法轻易改变塑料对野生动物的危害，无法阻止动物们吞食塑料物质，那么我们从动物吞食塑料案例中能获得什么呢？斯凯勒希望我们能从信天翁吞食塑料致死的现象中吸取教训，使消费者抵制一次性塑料制品，并鼓励人们同情野生动物的生存处境，最终，这将有助于切断流入海洋的塑料垃圾源。（叶倾城）