今日头条关闭美女、趣图、美图、段子等5个频道

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张一鸣发公开信致歉:永久关停内涵段子 产品走错了路

广电总局责令今日头条永久关停内涵段子等低俗产品

央视：今日头条无视监管，竟做起这种“黑勾当”！

新浪科技讯 4月11日下午消息，今日头条宣布关闭App内语录，段子，趣图，美图和美女共5个频道。目前，打开今日头条客户端，在频道选择中，已经看不到相关频道。今日头条方面表示，这是产品内部整改的一部分。

4月4日，国家广播电视总局发文表示，“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

4月10日，国家广播电视总局再度发文表示，在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。当晚，今日头条旗下抖音短视频宣布暂时关闭直播和评论功能，对系统进行全面升级，将进一步提高内容审核标准，优化审核流程，加强对平台内容的管理，包括评论与直播。升级过程中抖音将秉持积极、向上、健康的产品导向，持续建设正能量的视频内容池。

4月11日凌晨，今日头条创始人兼CEO张一鸣发布公开信称，未来，今日头条要将正确的价值观融入技术和产品，同时整治社区秩序。