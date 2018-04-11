专利流氓再次碰瓷苹果成功：获赔5亿美元

新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，据彭博社报道，得克萨斯州联邦陪审团认定苹果公司侵犯了属于VirnetX的专利，苹果公司需要为此向VirnetX公司赔偿5.026亿美元。双方的这个官司已经持续了8年之久。

在此消息传出之后，VirnetX的股票盘后大涨，最高涨幅达到了44%。本周二该公司股票收盘价为4.1美元每股。

但是苹果公司的股价似乎并没有受到此消息的影响，毕竟5.026亿美元对于苹果来说根本就不算什么，与该公司的利润相比，5亿美元只是九牛一毛。今年二月，苹果公司表示，第一季度他们的利润达到了200亿美元。

VirnetX声称苹果的FaceTime、按需VPN以及iMessage功能侵犯了该公司的四项与安全通信有关的专利，而苹果否认了VirnetX的指控。

自2010年以来，这个纠纷就已经开始，美国联邦地方法院、专利局和联邦巡回法院都曾经审理过这个案件。此前多个法院都曾对此案件进行过裁决，最近的一次是一个法庭陪审团要求苹果赔偿3.02亿美元，之后该法庭的法官将金额提升到了4.397亿美元。

VirnetX公司CEO肯达尔·拉尔森（Kendall Larsen）表示，苹果卖出的超过4亿部设备中都使用了他们的专利。对于法庭的裁决他感到很满意。

在法庭宣布裁决结果之后，拉尔森表示：“我们提供了明确的证据。我们要做的就是把实情说出来，然后就不用担心了。”

苹果的律师拒绝对此进行评论。

VirnetX公司总部位于内华达州的Zephyr Cove，该公司财报显示他们去年的营收仅仅为100万美元。但是投资人依然大量购进了他们的股票，原因是他们相信该公司有可能在与苹果的专利诉讼中获得胜利。

该公司成立于政府承包商SAIC内部，他们最初的任务是为美国中央情报局开发安全通信技术。除了苹果之外，VirnetX还曾经在专利案件中击败过另一家大型科技企业微软。2010年，微软曾向VirnetX支付2亿美元购买相关专利的使用授权，之后又在2014年为新产品向该公司支付了2300万美元。(月恒)