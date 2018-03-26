区块链“抢人”大战:外部高薪挖人 员工“坐地起价”

来源：视觉中国

文 | 《中国企业家》记者 严凯 编辑 | 米娜

什么是区块链？这个在网上“红得发紫”的词，却鲜少有人能用一句话将它说清楚。

在IFOODCHAIN创始人、董事长卡隆看来，中国真正懂区块链开发的人不超过3000个。他们都分布在各大公司里，很多干脆自己去发币。数字货币垂直媒体《币世界》合伙人冯军则称，中国能真正看懂比特币原始代码的人不超过200个。

即便如此，也不能阻止区块链一夜爆红的脚步。

刚刚过去的狗年春节，天使投资人徐小平在微信内部群鼓励拥抱区块链革命，众多明星和投资人在“3点钟无眠区块链群”开展的观点大讨论，使得区块链红透了整个春节。随后，朱啸虎与陈伟星在网上围绕区块链孰是孰非的“互怼”，又将区块链之争变成了一场全民参与的论战。

区块链技术早已存在多年，原本一直默默无闻，只因中本聪运用该技术成功地开发出了比特币，而比特币在2017年从年初的不到1000美元，到年底时飙升至2万美元，20倍涨幅的巨大财富效应吸引着无数人趋之若鹜。而用于开发比特币的区块链技术也在一夜之间让世人为之瞩目。

如今，财富效应正吸引着国内一大批创业者、投资人加入，如腾讯、阿里、小米、苏宁等大公司也纷纷加入到区块链掘金的大本营中来，一场区块链人才的争夺大战已经打响。

一

AAA Chain创始人、CEO刘松称，即便在美国硅谷，区块链方面的人才，无论是技术、产品，还是运营人才都比较稀缺。“能够从事区块链技术开发的不多，而有成熟稳定产品上线运营的，更是屈指可数。”刘松称，在美国硅谷，区块链方面的人才的年薪大概在25万美元或以上。“国内的会便宜一些，但相比其他行业，也是高的离谱。”

在他看来，区块链人才紧缺的一个重要原因是，大量的区块链项目募集了巨额资金，这些项目在产品落地的时候需要技术人才，而作为一项新的技术，现成的人才非常少。

“区块链对人才的要求远高于人工智能等行业，它是一项综合要求，既要求你懂Java、C++、GO等，也要求懂密码学。”卡隆说。

不过，相比较冯军而言，卡隆或许幸运得多。他已经拥有了相对成熟的技术开发团队，专注于区块链技术开发的人才有6人。

早在2015年底，曾经在公关行业摸爬滚打的卡隆意外地进入到了区块链这个领域。他认为这个技术很适合应用在食品行业。“从溯源开始入手，因为数据不可篡改，区块链技术能够促进食品安全。”卡隆说。

此后，他想方设法找到了一些志同道合的合伙人，创建了根源链。这是国内首个采用区块链进行食品安全溯源的农业区块链应用。

从食品安全溯源的社会痛点切入，“根源链”旨在通过区块链技术寻根溯源，建立一个公众信任的商品真伪辨识系统和价值实现平台。

但缺乏合适的区块链开发人才成为卡隆不得不面对的最大难题。从2015年底开始，他从北邮等高校招聘，开始着力培养区块链技术开发人才。

与刘松的情况类似，腾讯的区块链团队也主要靠自己培养。早在2015年底腾讯就着手打造了区块链研发团队，并搭建了一个区块链的基础架构平台——区块链即服务（BaaS平台）。

在今年的“两会”上，马化腾发表了自己对于区块链的看法：“区块链是一个好的技术，但还处在发展的早期，需要建立有效的应用模式，腾讯也在积极探索区块链在各个场景中的应用。”

腾讯区块链业务总经理蔡弋戈则认为，现在的区块链和当年的移动网络一样，新的技术革命来临时总会面临着人才紧缺的状况。

“当年移动网络到来时也一样，你要招做安卓系统、iOS的很难，只能自己培养，让那些做C++开发的人转去学习安卓和iOS开发。”蔡弋戈说。

在接手区块链业务之前，蔡弋戈也主要靠自己学习。据蔡弋戈透露，腾讯区块链研发团队成员大都是从内部转化过来的。

如今，腾讯用区块链技术开发的应用场景，已经在微黄金、供应链金融、电子存证、公益寻人等项目上进行了落地。

对刘松来说，组建团队的过程更加艰辛。他不得不从互联网行业高薪挖人，然后从0开始培训区块链相关知识，亲自手把手去培养。目前，AAAChain拥有研发团队12人，其中核心技术开发者3人。

区块链的火爆也让那些真正懂区块链技术开发的工程师成为了“紧俏货”。他们往往身兼多职，在多个项目和多个团队中担任“顾问”角色。

“这是一个很普遍的现象，顾问的参与程度不同，有的只是挂名，有的却深度参与。”刘松说。在他的团队中，就有这样的技术顾问，后者不仅会联合开发，还会进行技术资源共享。

在IFOODCHAIN的团队成员中，除了创始人卡隆之外所有的成员，即便是CEO，在前面都会被冠以“顾问”这样的头衔。这些“顾问”除了参与该项目，往往都有着另一重身份。

二

“你家住在房山，你愿意每天跑那么远来这上班？”3月14日，在北京望京中轻大厦B栋冯军的办公室内，HR疑惑地问一位面试者。

“愿意，我自己开车。”面试者坚定地回答说。从房山到望京，相距50多公里，不堵车的情况下，也得一个多小时车程。HR很担心这会成为这位面试者将来入职工作的一大障碍。但高薪的诱惑显然高于每天穿城而过的奔波。

同一时间，另一名HR给冯军塞过来一份简历，他下意识地接了过来，扫了一眼，然后推开门，走进一间会议室，一位年轻的女孩正在那里焦急地等待面试。

这已经成为了一种习惯。几个月来，类似的面试，冯军每天都要进行十几次，这占据了他大部分时间。

冯军是去年9月从腾讯财经辞职之后，便投入到了“币圈”的滚滚创业潮中。

半年内，公司从无到有，已拥有50多名员工。但这样的速度仍然远远赶不上行业的发展，而制约公司发展的，恰恰是人才，或者说人。

不过，让冯军十分气馁的是，面试的成功率1%都不到。“有时候一天下来，一个合适的都没有。”冯军说。面试不成功的原因有很多，比如说“狮子大开口”。短短两个小时内，面试者络绎不绝，他们中大部分其实对区块链并不了解。

但事实上，自从去年9月份成立以来，冯军和其他几位合伙人一直在为招人而困扰。创业之前，冯军向几乎所有认识的前同行抛出了橄榄枝，都被婉拒。

“我把身边的朋友叫了个遍，没有一个愿意来的。”冯军无奈地说。相比较技术人才招聘，冯军负责的内容板块招人反倒最难。冯军后来总结说，那些资深媒体人要么不愿意冒险，要么自己去做区块链自媒体了。

尽管招人很难，但公司依然希望在今年能够将人员规模尽快扩大一倍，以跟上数字货币行业的发展速度。

来自招聘网站的数据或许更能说明区块链人才市场的火爆程度。

拉勾网称，早在2014~2015年，已有公司关注区块链的相关动向，但对区块链需求的集中爆发则是在2017年11月。

拉勾网提供的数据显示，投递量Top30的公司中，既有诸如牛链科技、夸克链这样的创业公司，亦有网信、小米、腾讯这样的巨头，还包括36氪这样的科技媒体平台。

BOSS直聘发布的《2018旺季人才趋势报告》则显示，2018年1~2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍，人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量仍远低于实际需求。

来源：《中国企业家》根据Boss直聘资料整理

按照职位类别划分，技术类的区块链相关岗位占73.7%，运营类占8.4%，产品类占7.5%，其他岗位（行业分析师、市场推广、记者等）占10%。

三

面对区块链的火爆，像刘晓（化名）这样的理性者并不多。刘晓供职于一家券商，职位是新三板分析师。

从去年下半年开始，他发现很多从事新三板研究的同行纷纷转向区块链研究。一些曾经专注于新三板的媒体也纷纷转向了区块链。

“我认识的一个朋友，现在就去做区块链项目了，并且已经ICO了；另一个机构投资者则去香港做了一个区块链项目。”刘晓说。但他认为，区块链大火背后是国人逐利的逻辑。

“对于企业而言，一方面要快速招揽这样的专业人才，另一方面，也要有意识地培养和储备更多人才。”拉勾网称。

不过，不论是刘松，还是卡隆，甚至是腾讯，在培养区块链人才的同时，都面临着另一个更头疼的现实——人才流失。

像刘松和卡隆这样拥有成熟区块链技术开发人才的公司，很容易被诸如腾讯、阿里这样的大公司盯上。在高薪的诱惑面前，人性往往经不住金钱的考验。

拉勾网的数据显示，目前，在拉勾网平台，有1000个区块链的岗位正在开放，区块链相关招聘职位的平均月薪为3.4万元。

拉勾网的一则“2018区块链高薪清单”中，腾讯招聘区块链开发工程师的月薪是2万~4万，小米招聘区块链专家的月薪为3万~6万，苏宁为区块链资深开发人才开出了5万~10万的薪资。

让刘松更生气的是，在面对外面的“诱惑”时，有些员工往往会“坐地起价”，如果说国内起价的标准在30万元到50万元，那么开价往往比正常水平高出50%，甚至100%。“我要不是CEO，我就自己动手写代码了，实在是对坐地起价很来气。”刘松气愤地说。

除了高薪，这些区块链技术人才往往还会有额外的要求，那就是拿项目token。在这方面，卡隆就曾吃过亏。由于没有ICO，经苦心培养起来的技术人员经不住诱惑，跳槽去了其他公司，或者干脆去发币。

所谓的ICO就是“首次发行代币”，和IPO（首次公开发行股票）相似。不同的是，IPO发行的是股票，ICO发行的是代币，也就是加密的数字货币。投资者用真正的货币去购买股票，而用来购买代币的却是比特币、以太币等数字货币，还有一些甚至是空气币。尽管央行早已宣布ICO为非法集资，且对各种ICO融资平台进行清查，要求清退已融资项目，但ICO仍然屡禁不止。

2013年6月，万事达币（MSC）发起了众筹，共募集5000个比特币，这被认为是全球最早的ICO项目。而全球最有名也最成功的ICO项目，是以太坊。

2013年年末，以太坊创始人发布了以太坊初版白皮书，2014年7月份开始发售，共发行7200万以太币。截至目前，以太坊已经成为区块链2.0的代表，也成为市值仅次于比特币的第二大数字加密货币。

在卡隆看来，ICO火爆分为两个阶段，第一个阶段是2016年12月份到2017年的8月份；第二个阶段是去年10月到今年1月份。

期间，不断有币圈大佬找到卡隆，希望帮着发币。“有好几个在我这里呆了好几天，每天都来跟我谈。”卡隆说。

不过，由于种种原因，卡隆均抵挡住了诱惑，没有发币。当然，错过了两次发币机会，让他感到颇为后悔，也让他尝到了“苦涩”。

由于没有ICO，卡隆的区块链研发团队成员被挖走了三四个，他们要么被更大的公司以更高的薪水挖走，或者转去了混“币圈”。

如今，区块链的火爆也促使国内的一些高校开始关注区块链研究。

2017年8月，“清华大学（计算机系）-北京阿尔山金融科技有限公司区块链技术联合研究中心”成立。“今年至少会有一两百所高校开设区块链课程。”卡隆称。