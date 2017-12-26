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继北京后 天猫超市1小时达覆盖上海成都武汉杭州四市

继北京后 天猫超市1小时达覆盖上海成都武汉杭州四市
2017年12月26日 17:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月26日下午消息，天猫方面宣布，天猫超市1小时达服务已开进北京、上海、成都、武汉、杭州等五个城市。

　　今年7月21日，天猫超市1小时达首站落地北京，而后的4个月时间又相继在上海、成都、武汉、杭州落地，近期还将在一个西部主要城市落地。在地理区位上1小时达主要覆盖小区、CBD 、学校等，其中能够享受到1小时达服务的小区被称为“天猫小区”。目前全国已建成上万个这样的“天猫小区”。

　　据悉，天猫1小时达服务是天猫与易果、安鲜达共同打造的新零售“试验田”，目前拥有500多种SKU，提供29元包邮的1小时达服务。未来将上线超过2000个SKU，重点覆盖全国一二线城市。

　　该服务的消费高峰期集中在早上9点到12点之间，客单价平均约是线下平均客单价的两倍，女性顾客的占比也达到70%。

　　目前，天猫超市1小时达已在北京、上海、成都、武汉、杭州等五个城市开设73个前置仓，同时和北京、杭州共44家便利店合作，已基本覆盖上述五城的主城区消费人群。例如，在鲜生活、安鲜达与绿城服务宣布以8400万美元全资收购“好邻居”后，好邻居就成为了兼有前置仓功能的便利店之一。

　　未来在1小时达的服务中，天猫大数据还会针对不同场景的人群消费特征进行区域化选品，比如办公区周边会做果切、便当、饭团等；住宅区周边，会多上一些半成品菜和速食。（肖鹏）

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