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马化腾朋友圈回应火绒拦腾讯产品：已要求整改和道歉

马化腾朋友圈回应火绒拦腾讯产品：已要求整改和道歉
2017年12月26日 12:21 新浪科技
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　　相关消息：

　　腾讯电脑管家针对火绒声明致歉：已第一时间全部下线

　　火绒回应拦截腾讯程序：QQ推广产品和病毒行为一致

　　新浪科技讯 12月26日中午消息，知名IT评论人洪波在朋友圈转发了安全软件火绒对腾讯官方程序进行报毒、自动拦截等处理的解释和说明的文章，腾讯公司董事局主席马化腾随后在该状态下评论。

　　洪波转发文章时表示，“一帮认真的、固执的、低情商的家伙做安全产品，谁的面子都不给，你说他们这生意做的下去吗？”随后，马化腾回应说，“自查了，确实是我们团队违规出问题了，已严格要求整改和道歉。”

　　昨日晚间，火绒解释说，之所以拦截腾讯相关产品安装，并且将其中某个模块当病毒处理，是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中，除了常见的欺骗、诱导之外，还存在功能严重越位、技术手段严重超常规（和某些病毒的行为一致）等问题。

　　据火绒分析，当用户电脑启动QQ后，会通过名为 “QQ安全防护进程（Q盾）”的保护程序释放病毒“TrojanDownloader/Popeng.a”，随后用户就会收到腾讯的推广弹窗。一旦用户点击，上述软件就会立刻被安装到用户电脑。

　　今日早间，腾讯电脑管家发布声明，称经核实，近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中，确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处，已于第一时间全部进行下线处理。向广大用户深表歉意，并将对相关责任人进行处罚。

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