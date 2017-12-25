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北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责
2017年12月25日 21:46 中国证券报-中证网
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　　中证网讯（实习记者 林婷婷）

　　北京证监局25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　通告称，近期，上市公司乐视网及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（北京证监局行政监管措施[2017]149号），截至目前贾跃亭仍未履行承诺且未向北京证监局报送整改报告。

　　北京证监局已于2017年9月13日向贾跃亭下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》（京证监发[2017]256号），明确要求贾跃亭在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向贾跃亭传达了回国履责的要求，但至今未见其采取相关行动。通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

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