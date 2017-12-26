新浪科技> 互联网 > 正文

海口现“共享男友”：扫码支付1元 陪伴1小时

海口现“共享男友”：扫码支付1元 陪伴1小时
2017年12月26日 11:28 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　海口现“共享男友”：扫码支付1元 陪伴1小时

　　海口一商场现“共享男友” 扫码支付1元他就陪你1小时，你逛街他拎包，还能拍照秀“恩爱”

　　昨天陪你过圣诞的“男友” 是不是租的？

　　本报讯 骑过共享单车，开过共享汽车，用过共享充电宝，可你听说过“共享男友”吗？昨日下午，记者在海口一家商场看到，6名平均身高1米8、西装革履的“共享男友”分别出现在六个人形高的共享箱里。记者从活动方了解到，该活动仅持续两天，为24日、25日，单身女性可通过扫码支付1元的形式参与抢“男友”，最先扫码付款的人可领走“男友”，享受一小时的服务。

　　那么，这些“共享男友”从哪来的？他们能提供什么服务？记者对此进行了采访。

　　海南特区报 见习记者 曹宝心

 

　男友”讲述

　　1小时后要返回共享箱，让其他顾客扫码

　　记者在一片混乱中抢先扫码支付1元，成功领走了“共享男友”小庄。小庄告诉记者，每名顾客只有1小时的服务使用权，“时间到，我们就得返回共享箱，让其他顾客扫码，顾客也可以选择提前结束服务使用。”

　　据小庄介绍，本次活动的“共享男友”均为商场主管人员，“昨天有7名主管人员，今天有6名，不过基本都是同一批人。”小庄说，虽然名义上活动时间为15时至21时，但他们也会根据实际情况做一些调整，中间也会有吃饭和休息的时间。

　　一天陪4名女顾客逛商场，还拍照秀“恩爱”

　　小庄说，24日，他一共陪了4名顾客，“基本上都是一些20岁出头的女生，主要是陪她们逛逛街、拎拎包、拍个合照什么的，我们的活动范围也只能在商场内。”他坦言道，由于自己比较害羞，起初在箱子里被大家拍照觉得挺尴尬的，不过后来就习惯了，“就当是陪朋友聊聊天逛逛街，不要把这件事当作一件严肃的事情去看待。”

　　小庄表示，他有遇到过女生要求拍照秀“恩爱”的，“这个也在我们的服务范围内，不过我们会尽量避免身体接触，这是活动的规定。”虽然中间会有休息的时间，但小庄称，“从下午折腾到晚上其实挺累的，虽说是晚上9点下班，但是如果顾客的服务时间还没有结束，我们也得继续陪着。”

　　记者走访

　　扫码支付1元即可领走“共享男友”，陪你逛街1小时

　　昨日14时许，记者在该商场看到，商场一楼大厅正中央摆放着六个人形高的共享箱，箱子的一面是透明的，上面标有“租我吧”“共享男友”等字样，还贴有共享男友养成法则，“可提供拎包、挑选衣服、拍照等贴心服务；扫码支付1元就可将男友领走，无需押金；共享男友仅限使用一次，使用时长为1小时，只能在商场内溜达。”

　　当日14时40分，共享男友还没到场。记者看到，商场内已经陆续涌进许多顾客，许多人都被这个活动吸引了，驻足于空荡荡的共享箱前，谈论此事。

　　据商场一家商铺的工作人员透露，该活动于12月24日开展，为期两天，活动时间段为15时至21时，“现在活动还没开始就已经这么多人了，昨天也是超热闹的，主要是‘男友’又高又帅啊，大家都争着扫码，你想扫到‘男友’还得看运气呢。”该工作人员说。

　　6名高大帅气男子现身，女生们争相拍照

　　“我昨天就听朋友说这里有‘共享男友’，所以过来看看是怎么回事，据说可以陪逛街、拍照，今天圣诞节，我正好在朋友圈里假装秀秀恩爱。”一名女孩笑着表示，她打算扫个“男朋友”试试看。

　　正说着，商场的人越来越多，此时广播响起，活动组织方宣布“共享男友还有5分钟到达现场”，并提醒“我们的活动仅限单身女性参加，女生们也要稍微矜持一点，遵守活动规则，不要吓到‘男朋友’们。”

　　15时30分左右，6名高大帅气、身着黑色西装、打着领带的年轻男子陆续来到活动现场，在活动经理的组织下走进各自的共享箱里。据了解，6名“共享男友”的年龄在19岁-26岁之间，且均为单身。

　　不到5分钟，6名“共享男友”都“有主”了

　　活动开始前，市民有5分钟的拍照时间。记者看到，不少女子举起手机拍照，一名身穿红色毛衣的女子还趁机跟其中一名“共享男友”合影，另一名年龄稍大的女子对一名“共享男友”说，“我已经准备好把你扫走了。”

　　当广播传来扫码倒计时的声音时，不少女子已举起手机对准二维码。倒计时结束后不到5分钟，6名“共享男友”都被领了出来，不少没扫到的妹子则哀叹连连，“怎么这么快，手速慢一秒都不行啊，只能再等一个小时了……”

　　活动方

　　“共享男友”均为商场主管，身高颜值都得过关

　　记者在现场了解到，大多数女性对于“共享男友”的服务表示赞许和满意。那么这些深受欢迎的“共享男友”是怎么挑选出来的呢？商场企划部经理史国山告诉记者，“我们的要求其实很简单，主要看身高和颜值，身高必须在1米8左右，‘硬件设施’必须达标。”

　　史国山介绍，本次活动的“共享男友”均为商场主管人员，“其实我们也有面向社会招聘过，但是报名的人很少，其次，出于安全方面的考虑，我们最后决定还是用内部人员，而且我们的主管颜值都挺高，拿得出手。”

　　顾客支付金额出错可退款

　　针对“共享男友”1小时使用权的问题，史国山称，顾客通过微信计时的方式享受“共享男友”的服务，服务时间结束后，“共享男友”会返回共享箱，以便下一批顾客接着扫码使用。至于为什么把时间限制在1小时内，史国山解释道，首先，他们资源有限，没有那么多人，只有10个可提供服务的主管人员。“其次是为了让顾客保有新鲜感，因为时间长了也没有多大的意义。我们之前也考虑过提供一天的服务，但这样会很单调，服务一个小时是比较可行的方案。”

　　关于扫码支付抢“男友”，史国山称，第一个付款的顾客优先享有“共享男友”的使用权，以支付界面显示的时间为准，后面的顾客再扫码付款，则不予退款；若两名顾客同时扫码并付款，则由“男友”反过来选择要陪哪一名顾客。

　　“此外，支付过程中若出现误扫或是支付金额错误的情况，顾客可及时向商场工作人员反映，只要符合常理的都会予以退款。”史国山说。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有