海口现“共享男友”：扫码支付1元 陪伴1小时

海口一商场现“共享男友” 扫码支付1元他就陪你1小时，你逛街他拎包，还能拍照秀“恩爱”

昨天陪你过圣诞的“男友” 是不是租的？

本报讯 骑过共享单车，开过共享汽车，用过共享充电宝，可你听说过“共享男友”吗？昨日下午，记者在海口一家商场看到，6名平均身高1米8、西装革履的“共享男友”分别出现在六个人形高的共享箱里。记者从活动方了解到，该活动仅持续两天，为24日、25日，单身女性可通过扫码支付1元的形式参与抢“男友”，最先扫码付款的人可领走“男友”，享受一小时的服务。

那么，这些“共享男友”从哪来的？他们能提供什么服务？记者对此进行了采访。

海南特区报 见习记者 曹宝心

男友”讲述

1小时后要返回共享箱，让其他顾客扫码

记者在一片混乱中抢先扫码支付1元，成功领走了“共享男友”小庄。小庄告诉记者，每名顾客只有1小时的服务使用权，“时间到，我们就得返回共享箱，让其他顾客扫码，顾客也可以选择提前结束服务使用。”

据小庄介绍，本次活动的“共享男友”均为商场主管人员，“昨天有7名主管人员，今天有6名，不过基本都是同一批人。”小庄说，虽然名义上活动时间为15时至21时，但他们也会根据实际情况做一些调整，中间也会有吃饭和休息的时间。

一天陪4名女顾客逛商场，还拍照秀“恩爱”

小庄说，24日，他一共陪了4名顾客，“基本上都是一些20岁出头的女生，主要是陪她们逛逛街、拎拎包、拍个合照什么的，我们的活动范围也只能在商场内。”他坦言道，由于自己比较害羞，起初在箱子里被大家拍照觉得挺尴尬的，不过后来就习惯了，“就当是陪朋友聊聊天逛逛街，不要把这件事当作一件严肃的事情去看待。”

小庄表示，他有遇到过女生要求拍照秀“恩爱”的，“这个也在我们的服务范围内，不过我们会尽量避免身体接触，这是活动的规定。”虽然中间会有休息的时间，但小庄称，“从下午折腾到晚上其实挺累的，虽说是晚上9点下班，但是如果顾客的服务时间还没有结束，我们也得继续陪着。”

记者走访

扫码支付1元即可领走“共享男友”，陪你逛街1小时

昨日14时许，记者在该商场看到，商场一楼大厅正中央摆放着六个人形高的共享箱，箱子的一面是透明的，上面标有“租我吧”“共享男友”等字样，还贴有共享男友养成法则，“可提供拎包、挑选衣服、拍照等贴心服务；扫码支付1元就可将男友领走，无需押金；共享男友仅限使用一次，使用时长为1小时，只能在商场内溜达。”

当日14时40分，共享男友还没到场。记者看到，商场内已经陆续涌进许多顾客，许多人都被这个活动吸引了，驻足于空荡荡的共享箱前，谈论此事。

据商场一家商铺的工作人员透露，该活动于12月24日开展，为期两天，活动时间段为15时至21时，“现在活动还没开始就已经这么多人了，昨天也是超热闹的，主要是‘男友’又高又帅啊，大家都争着扫码，你想扫到‘男友’还得看运气呢。”该工作人员说。

6名高大帅气男子现身，女生们争相拍照

“我昨天就听朋友说这里有‘共享男友’，所以过来看看是怎么回事，据说可以陪逛街、拍照，今天圣诞节，我正好在朋友圈里假装秀秀恩爱。”一名女孩笑着表示，她打算扫个“男朋友”试试看。

正说着，商场的人越来越多，此时广播响起，活动组织方宣布“共享男友还有5分钟到达现场”，并提醒“我们的活动仅限单身女性参加，女生们也要稍微矜持一点，遵守活动规则，不要吓到‘男朋友’们。”

15时30分左右，6名高大帅气、身着黑色西装、打着领带的年轻男子陆续来到活动现场，在活动经理的组织下走进各自的共享箱里。据了解，6名“共享男友”的年龄在19岁-26岁之间，且均为单身。

不到5分钟，6名“共享男友”都“有主”了

活动开始前，市民有5分钟的拍照时间。记者看到，不少女子举起手机拍照，一名身穿红色毛衣的女子还趁机跟其中一名“共享男友”合影，另一名年龄稍大的女子对一名“共享男友”说，“我已经准备好把你扫走了。”

当广播传来扫码倒计时的声音时，不少女子已举起手机对准二维码。倒计时结束后不到5分钟，6名“共享男友”都被领了出来，不少没扫到的妹子则哀叹连连，“怎么这么快，手速慢一秒都不行啊，只能再等一个小时了……”

活动方

“共享男友”均为商场主管，身高颜值都得过关

记者在现场了解到，大多数女性对于“共享男友”的服务表示赞许和满意。那么这些深受欢迎的“共享男友”是怎么挑选出来的呢？商场企划部经理史国山告诉记者，“我们的要求其实很简单，主要看身高和颜值，身高必须在1米8左右，‘硬件设施’必须达标。”

史国山介绍，本次活动的“共享男友”均为商场主管人员，“其实我们也有面向社会招聘过，但是报名的人很少，其次，出于安全方面的考虑，我们最后决定还是用内部人员，而且我们的主管颜值都挺高，拿得出手。”

顾客支付金额出错可退款

针对“共享男友”1小时使用权的问题，史国山称，顾客通过微信计时的方式享受“共享男友”的服务，服务时间结束后，“共享男友”会返回共享箱，以便下一批顾客接着扫码使用。至于为什么把时间限制在1小时内，史国山解释道，首先，他们资源有限，没有那么多人，只有10个可提供服务的主管人员。“其次是为了让顾客保有新鲜感，因为时间长了也没有多大的意义。我们之前也考虑过提供一天的服务，但这样会很单调，服务一个小时是比较可行的方案。”

关于扫码支付抢“男友”，史国山称，第一个付款的顾客优先享有“共享男友”的使用权，以支付界面显示的时间为准，后面的顾客再扫码付款，则不予退款；若两名顾客同时扫码并付款，则由“男友”反过来选择要陪哪一名顾客。

“此外，支付过程中若出现误扫或是支付金额错误的情况，顾客可及时向商场工作人员反映，只要符合常理的都会予以退款。”史国山说。