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腾讯电脑管家针对火绒声明致歉：已第一时间全部下线

腾讯电脑管家针对火绒声明致歉：已第一时间全部下线
2017年12月26日 08:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月26日早间消息，近日，有用户表示，安全软件火绒对腾讯官方程序进行报毒、自动拦截等处理。火绒官方称，之所以拦截腾讯相关产品安装，并且将其中某个模块当病毒处理，是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中，除了常见的欺骗、诱导之外，还存在功能严重越位、技术手段严重超常规（和某些病毒的行为一致）等问题。

　　对此，腾讯电脑管家发布声明，称经核实，近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中，确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处，已于第一时间全部进行下线处理。向广大用户深表歉意，并将对相关责任人进行处罚。（何畅）

　　以下为腾讯声明全文：

　　致歉声明

　　12月25日，火绒软件发布说明，对腾讯向用户推荐安装腾讯电脑管家、QQ浏览器的行为进行拦截。经核实，近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中，确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处，我们已于第一时间全部进行下线处理。在此，我们向广大用户深表歉意，并将对相关责任人进行处罚。

　　腾讯坚持为用户提供便捷软件工具服务同时，致力于坚守用户体验和信息安全，绝不姑息任何有违用户价值的行为。感谢火绒软件，并欢迎广大用户和机构的监督。

　　腾讯电脑管家

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