火绒回应拦截腾讯程序：QQ推广产品和病毒行为一致

新浪科技讯 12月25日晚间消息，近日，有用户表示，安全软件火绒腾讯官方程序进行报毒、自动拦截等处理，对此，火绒官方进行了解释和说明。

火绒称，之所以拦截腾讯相关产品安装，并且将其中某个模块当病毒处理，是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中，除了常见的欺骗、诱导之外，还存在功能严重越位、技术手段严重超常规（和某些病毒的行为一致）等问题。

据火绒分析，当用户电脑启动QQ后，会通过名为 “QQ安全防护进程（Q盾）”的保护程序释放病毒“TrojanDownloader/Popeng.a”，随后用户就会收到腾讯的推广弹窗。一旦用户点击，上述软件就会立刻被安装到用户电脑。

“从11月底开始，腾讯QQ用上述方法大规模推广“QQ浏览器”，之后又同时推”腾讯电脑管家”。据测算，近一个多月来，每天有数百万乃至上千万安装了QQ的电脑，受到此类侵权行为的骚扰。”

火绒表示，不会影响QQ、QQ浏览器、腾讯安全管家等产品的正常运行，只是阻止其捆绑推广过程中的过激的侵权行为。”

以下为火绒声明全文：

近日，我们收到许多用户反馈，火绒对腾讯官方程序进行报毒、自动拦截等处理，并因此怀疑火绒产品误杀、误报，现就该问题说明如下。

火绒产品之所以拦截腾讯相关产品安装，并且将其中某个模块当病毒处理，是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中，除了常见的欺骗、诱导之外，还存在功能严重越位、技术手段严重超常规（和某些病毒的行为一致）等问题。

因此火绒并没有误杀、误报，请广大用户看到火绒产品的拦截提示时，放心地阻止即可。需要强调的是，火绒不会影响QQ、QQ浏览器、腾讯安全管家等产品的正常运行，只是阻止其捆绑推广过程中的过激的侵权行为。

对于这些打扰用户、侵害用户权益的商业软件侵权行为，目前全球安全行业惯例都是按照病毒处理，国外安全软件也会同样处理。

根据“火绒威胁情报系统”的监测，从11月底开始，腾讯QQ用上述方法大规模推广“QQ浏览器”，之后又同时推”腾讯电脑管家”。据测算，近一个多月来，每天有数百万乃至上千万安装了QQ的电脑，受到此类侵权行为的骚扰。

详细分析报告如下：

推广弹窗（1）

推广弹窗（2）

据火绒安全团队分析，当用户电脑启动QQ后，会通过名为 “QQ安全防护进程（Q盾）”的保护程序释放病毒“TrojanDownloader/Popeng.a”，随后用户就会收到腾讯的推广弹窗。一旦用户点击，上述软件就会立刻被安装到用户电脑。该程序具有很强的隐蔽性，在整个推广过程中，“TrojanDownloader/Popeng.a”会检测用户电脑中是否安装了 “360安全卫士”，若检测到，推广行为就会终止。此外，“TrojanDownloader/Popeng.a”还能随时接受远程“云控”指令，决定推广软件内容，以及是否继续实施推广。

据“火绒威胁情报系统”监测，该推广行为从今年11月末就已开始，并在持续加大推广力度。

本着对用户负责的宗旨，“火绒安全软件”针对病毒及静默安装的程序进行拦截报毒，不会删除用户下载的原始程序，请广大用户放心。

如上两幅图，分别为QQ推广的两个不同版本弹窗，第二组推广程序疑似为第一组程序的升级版。推广程序升级之后，不光界面进行了更改，推广行为的隐蔽性也有所加强。在推广软件上，第一组推广程序仅用来推广QQ浏览器，而第二组主要推广电脑管家，同时我们也在第二组程序资源中发现了QQ浏览器相关的推广资源（见图（2）红框部分）。第二组程序推广行为，如下图所示：

推广行为

进程树如下图所示：

推广程序进程树

上述推广行为是由QQProtect.exe程序触发，虽然该程序的文件描述为“QQ安全防护进程（Q盾）”，但是却后台进行弹窗推广。文件属性，如下图所示：

QQProtect.exe文件属性

火绒拦截日志，如下图所示：

火绒拦截日志

第一组推广程序，由QQProtect.exe进程触发，调用QQUpdPlugin.dll下载远程xml推广数据，远程请求到的xml数据可以“云控”推广内容。xml数据如下图所示：

xml推广数据

获取到xml数据之后，程序会根据红框中所示的downloadfile标签url属性将最终的推广弹窗程序下载到” %temp%\dlqltps.exe”目录中进行执行，该程序注入explorer后，用explorer进程启动vfsti.exe弹出诱导推广弹窗。行为如下图所示：

推广行为

第二组推广程序，推广流程更加复杂且更为隐蔽。推广流程还是由QQProtect.exe进程触发，首先会下载执行“MOXD1218.EXE”（简称为MOXD程序），在该程序的资源中包含有一个可执行程序（XFIXER.exe）和两个动态库（qfaydtc.dll和dzor.dll）。

文件资源，如下图所示：

文件资源

代码如下图所示：

资源释放相关代码

XFIXER.exe会被注册成COM接口，MOXD程序调用COM接口后，会由svchost进程启动资源中包含的可执行程序XFIXER.exe。调用代码如下图所示：

相关逻辑代码

在执行完COM接口调用之后，MOXD程序会尝试删除之前注册的COM接口注册表项和自身文件。代码如下图所示：

相关逻辑代码

该程序启动后会调用qfaydtc.dll动态库，解析“云控”xml推广数据后，最终下载执行推广弹窗程序。虽然推广弹窗程序下载至本地后的文件名近期进行过更改（开始为“TESSFE.EXE”后来变为“MODULE11.exe”），但是推广弹窗程序逻辑未出现变动。xml推广数据，如下图所示：

xml推广数据

如果用户点击弹窗中的关闭按钮后，MODULE11.exe程序会被重命名为“.tmp”后缀的文件。如下图中的9.tmp、A.tmp和B.tmp：