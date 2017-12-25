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阿里巴巴：呼吁像治理雾霾一样治理网络雾霾

阿里巴巴：呼吁像治理雾霾一样治理网络雾霾
2017年12月25日 17:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月25日下午消息，阿里巴巴官方微博发布文章《像治理雾霾一样治理网络雾霾》，阿里巴巴方面称，网络谣言已不仅是针对一家企业、毁掉一个行业的问题，更日益成为误导社会公众、危害公共安全、引发社会动荡的源头，应该像治理雾霾一样治理网络雾霾。

　　阿里巴巴方面表示，今天,互联网已经成为全球最大的开放性大学,年轻人呼吸于此,我们的孩子甚至就生长于此,我们自己也都依网为生,在网络上,我们已经真正成为一个命运共同体,我们应该像保护水源地一样保护互联网的正气,保护中国互联网发展的大好势头,不能让网络上的黑势力扭曲社会价值体系,侵蚀公平正义,将互联网发展引入歧途。

　　阿里巴巴方面同时表示，感谢相关政府部门和司法部门正在展开的调查。将继续共同努力,坚决打击摧毁网络黑势力、黑产业、严惩黑资金,还网络以清新之风。不能让我们自己和我们的孩子们被网络黑暗势力而左右。

　　12月7日，阿里巴巴董事局主席马云曾对新浪科技表示，阿里有被攻击的确凿证据，所以才敢起诉。马云称，“指令如何下来、下到哪里、谁拿到钱，这些新闻都在被操纵，可以策划成这样太可怕了。”马云同时表示，“中国的互联网影响力之大，无数的年轻人都生活在互联网上，互联网成为全世界最大的开放大学。商业竞争就是商业竞争，商业竞争就应该比战术、战略、执行力，不应该背后搞、打小报告。”

　　11月底，阿里巴巴集团法务部对外发布了一份声明，称“针对近日遭遇的一系列有组织、有计划、有规模的组织策划，制造谣言，操纵舆论，攻击诋毁阿里巴巴的违法行为，将依法向司法机关启动报案程序，依规向有关主管部门报告相关事实，提供证据。”

　　阿里巴巴法务顾问、实名认证@上海瀛东律师事务所 高级合伙人惠翔律师发表文章，称这一个月以来，网上突然大量出现阿里巴巴“垄断市场”、阿里巴巴“逼迫商家二选一”、阿里平台上“商家破产跑路”的网帖。 仅目前所能统计，就有近五百个账号在同一时间段，持续发出相关网帖超过9700多篇。

　　据文章所附网贴截图，多篇文章题目提及“方兴东”与其创立的“互联网实验室”。随后有网友爆料，互联网实验室与京东签订总价200万元合同，推动政府对天猫平台“二选一”反垄断立案调查。

　　随后京东方面回应称，京东从未与任何机构合作发起针对他人的恶意造谣，相关媒体在毫无事实依据和司法认定的前提下，将此主观臆测为京东驱动第三方机构打击抹黑竞争对手，此举严重侵害了京东的名誉权。

　　以下为阿里巴巴微博文章全文：

　　像治理雾霾一样治理网络雾霾

　　中国网民人数世界第一，中国网络“水军”人数也排得上世界第一；中国互联网的创新能力、技术能力有目共睹，中国互联网发展堪称世界奇迹，但是中国网络“水军”的战斗力、破坏力也是堪称世界奇迹。

　　最近短短几年间，网络“水军”异军突起，策划、传播、创造出许多不可思议的“事件”，左右很多人对事情真相的看法，控制舆论的走向……可以毫不夸张的说，今天很多的“热门话题”中，围观群众都是被设计、被策划、被关注的。

　　这是一支规模巨大、组织严密、高度专业化和协同化的网络大军，在有些大企业源源不断的人力，财力和技术支持下，能够国际国内“联动合作”，还能够形成造谣、传谣、评论一条龙产业链，需要的时候，还可以创造推出“大V”型专家学者，披着自媒体的外衣，发布貌似公正的“权威观点”……

　　网络黑势力和黑产业不仅边缘化了真正健康的媒体声音，更边缘化了客观公正的价值体系。在我国处于社会转型期的关键时期，利用社会问题、放大社会矛盾，以虚假信息、过激言论、恶意炒作夺人眼球、混淆是非、煽动社群对立与阶层对立，使网络成为“谣言集散地与放大器”，严重消耗社会互信。在今天，网络谣言已不仅是针对一家企业、毁掉一个行业的问题，更日益成为误导社会公众、危害公共安全、引发社会动荡的源头。

　　今天，互联网已经成为全球最大的开放性大学，年轻人呼吸于此，我们的孩子甚至就生长于此，我们自己也都依网为生，在网络上，我们已经真正成为一个命运共同体，我们应该象治理空气污染一样治理网络的雾霾。

　　今天，新时代的中国互联网发展进入一个新阶段，实施国家大数据战略，发展数字中国，建设网络强国，中国已经俱备与发达国家一争高下的先机。互联网是我们国家千载难逢的一次发展机遇，我们应该象保护水源地一样保护互联网的正气，保护中国互联网发展的大好势头，不能让网络上的黑势力扭曲社会价值体系，侵蚀公平正义，将互联网发展引入歧途。

　　感谢相关政府部门和司法部门正在展开的调查。今天，我们将继续共同努力，坚决打击摧毁网络黑势力、黑产业、严惩黑资金，还网络以清新之风。不要让网络成为社会雾霾之地，不能让媒体正义被“网络病夫”们扼杀，不能让我们自己和我们的孩子们被网络黑暗势力而左右！今天行动，我们还来得及！

阿里巴巴声明701
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