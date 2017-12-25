“超环保水葬”：尸体被溶解后冲至下水道

新浪科技讯 北京时间12月25日消息，据国外媒体报道，除非你打算将骨灰撒到太空之中，否则我们多数人是会选择简单的葬礼或者火葬，与自己心爱的人告别。但是很快将出现另一种方式完成葬礼——尸体被溶解，然后冲至下水道之中。

一个新型焚尸场有望出现英国首个通过溶解死者的液化处理方式，之后溶解物质被冲入下水道。在这种环保“水葬”中，身体被放置在一个类似太空舱的钢制鱼雷装置，加热至152摄氏度，死者尸体会在碱性溶液中溶化。

英国西米德兰兹郡罗利·瑞吉斯（Rowley Regis）焚尸场有望采纳价值30万英镑的技术项目，目前已部分应用于美国。

水葬涉及将死者尸体放入装有碱性溶液的钢制容器，从而加速了尸体自然分解，使尸体所有骨骼变得液体，然后冲至下水道之中。图中是进行水葬的“雷索马托”丧葬装置。

然而，这项技术受到塞弗恩·特伦特水务公司的阻止，该公司拒绝发布“贸易废水”许可证。该公司负责人称，该文件仅涉及到废水处理，而不是尸体溶解。代表水务处理供应商的“英国水公司”表示，公众可能也会发现人类遗体进入供水系统的想法“令人反感”。

这一过程发生在一台叫做“雷索马托（Resomator）”的环保型丧葬装置中，它能够在3个小时之内将尸体变成柔软的骨头和一种茶色液体，这些骨头被磨成粉末，放在一个骨灰盒中，而其余的液体（大约330加仑）则被冲进下水道。

英国Resomation公司在西约克郡设计建造了“雷索马托”丧葬装置，该公司表示，英国各地的数十个火葬场都对这项技术产生了浓厚兴趣。

美国加州大学洛杉矶分校尸体捐赠主管迪恩?费希尔（Dean Fisher）表示，“雷索马托（Resomator）”的环保型丧葬装置将完成水葬处理。

目前，Resomation公司创始人桑迪·沙利文（Sandy Sullivan）表示，他希望在明年春季末看到首个水葬处理装置开始运行。

今年61岁的生物化学家沙利文接受媒体记者采访时说：“从技术理论上讲，没有尸体溶解液体不能进入下水道的原因，尸体溶解液体是一种可处理的有机液体，它是无菌的，并且其中没有DNA。我们正在复制自然过程，尸体被土壤细菌吞噬，并且这是一个非常长的过程。我们所做的就是采用完全相同的化学反应并进行加热，从而加速了尸体溶解速度。”

英国水务公司表示，这是除了火葬和土葬之外，尸体处理的第三种选择，然而，我们不确定这项技术需要更深入地探索。在英国，“雷索马托”绝对是第一种尸体液体溶解方式，我们对公众的接受度十分关注。尸体溶解后的残留物质会冲进下水道，我并不认为人们会喜欢这一点。

这一过程被称为是“绿色化”死亡新方式，因为人们对土葬和火葬留下的碳足迹越来越关注。

目前，殡葬业正在快速发展，并且更加现代化，我们希望向人们提供更多的选择，水葬是殡葬业发展的下一个阶段，它将带给人们一个更加环保的选择。

雷索马托环保型丧葬装置现已向美国出售4台，分别出售给佛罗里达州、明尼苏达州、加利福尼亚州和芝加哥。佛罗里达州的一个殡仪馆在网络上被宣传为“新型无火葬选择”，这让死者亲属们用一种“对你来说非常合适的方式尊重你爱的人”。

另一项生态埋葬的创新涉及到一个叫做“快进”或者“冻干”的过程，这种尸体处理方法是由瑞典人发明的，尸体浸泡在液态氮中，使其变得易碎。之后对尸体进行振动，使尸体分裂，然后将粉末状尸体残骸旋转在较浅的坟墓之中。（叶倾城）