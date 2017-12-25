新浪科技> 科学探索> 生命医学 > 正文

“超环保水葬”：尸体被溶解后冲至下水道

“超环保水葬”：尸体被溶解后冲至下水道
2017年12月25日 08:13 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 北京时间12月25日消息，据国外媒体报道，除非你打算将骨灰撒到太空之中，否则我们多数人是会选择简单的葬礼或者火葬，与自己心爱的人告别。但是很快将出现另一种方式完成葬礼——尸体被溶解，然后冲至下水道之中。

　　一个新型焚尸场有望出现英国首个通过溶解死者的液化处理方式，之后溶解物质被冲入下水道。在这种环保“水葬”中，身体被放置在一个类似太空舱的钢制鱼雷装置，加热至152摄氏度，死者尸体会在碱性溶液中溶化。

　　英国西米德兰兹郡罗利·瑞吉斯（Rowley Regis）焚尸场有望采纳价值30万英镑的技术项目，目前已部分应用于美国。

水葬涉及将死者尸体放入装有碱性溶液的钢制容器，从而加速了尸体自然分解，使尸体所有骨骼变得液体，然后冲至下水道之中。图中是进行水葬的“雷索马托”丧葬装置。　　水葬涉及将死者尸体放入装有碱性溶液的钢制容器，从而加速了尸体自然分解，使尸体所有骨骼变得液体，然后冲至下水道之中。图中是进行水葬的“雷索马托”丧葬装置。

　　然而，这项技术受到塞弗恩·特伦特水务公司的阻止，该公司拒绝发布“贸易废水”许可证。该公司负责人称，该文件仅涉及到废水处理，而不是尸体溶解。代表水务处理供应商的“英国水公司”表示，公众可能也会发现人类遗体进入供水系统的想法“令人反感”。

　　这一过程发生在一台叫做“雷索马托（Resomator）”的环保型丧葬装置中，它能够在3个小时之内将尸体变成柔软的骨头和一种茶色液体，这些骨头被磨成粉末，放在一个骨灰盒中，而其余的液体（大约330加仑）则被冲进下水道。

　　英国Resomation公司在西约克郡设计建造了“雷索马托”丧葬装置，该公司表示，英国各地的数十个火葬场都对这项技术产生了浓厚兴趣。

美国加州大学洛杉矶分校尸体捐赠主管迪恩?费希尔（Dean Fisher）表示，“雷索马托（Resomator）”的环保型丧葬装置将完成水葬处理。　　美国加州大学洛杉矶分校尸体捐赠主管迪恩?费希尔（Dean Fisher）表示，“雷索马托（Resomator）”的环保型丧葬装置将完成水葬处理。

　　目前，Resomation公司创始人桑迪·沙利文（Sandy Sullivan）表示，他希望在明年春季末看到首个水葬处理装置开始运行。

　　今年61岁的生物化学家沙利文接受媒体记者采访时说：“从技术理论上讲，没有尸体溶解液体不能进入下水道的原因，尸体溶解液体是一种可处理的有机液体，它是无菌的，并且其中没有DNA。我们正在复制自然过程，尸体被土壤细菌吞噬，并且这是一个非常长的过程。我们所做的就是采用完全相同的化学反应并进行加热，从而加速了尸体溶解速度。”

　　英国水务公司表示，这是除了火葬和土葬之外，尸体处理的第三种选择，然而，我们不确定这项技术需要更深入地探索。在英国，“雷索马托”绝对是第一种尸体液体溶解方式，我们对公众的接受度十分关注。尸体溶解后的残留物质会冲进下水道，我并不认为人们会喜欢这一点。

这一过程被称为是“绿色化”死亡新方式，因为人们对土葬和火葬留下的碳足迹越来越关注。这一过程被称为是“绿色化”死亡新方式，因为人们对土葬和火葬留下的碳足迹越来越关注。

　　目前，殡葬业正在快速发展，并且更加现代化，我们希望向人们提供更多的选择，水葬是殡葬业发展的下一个阶段，它将带给人们一个更加环保的选择。

　　雷索马托环保型丧葬装置现已向美国出售4台，分别出售给佛罗里达州、明尼苏达州、加利福尼亚州和芝加哥。佛罗里达州的一个殡仪馆在网络上被宣传为“新型无火葬选择”，这让死者亲属们用一种“对你来说非常合适的方式尊重你爱的人”。

　　另一项生态埋葬的创新涉及到一个叫做“快进”或者“冻干”的过程，这种尸体处理方法是由瑞典人发明的，尸体浸泡在液态氮中，使其变得易碎。之后对尸体进行振动，使尸体分裂，然后将粉末状尸体残骸旋转在较浅的坟墓之中。（叶倾城）

尸体水葬下水道
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有