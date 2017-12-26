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乐视中层：贾跃亭说的都是谎言 做了太多没诚信之事

乐视中层：贾跃亭说的都是谎言 做了太多没诚信之事
2017年12月26日 13:38 e公司
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　　原标题：独家专访乐视中层：“贾跃亭说的都是谎言，因做了太多没诚信之事。”

　　圣诞节，贾跃亭形象太过丰富。中午，贾跃亭刚向法拉第未来（简称“FF”）的员工发出圣诞祝福；下午，前盛大文学CEO侯小强就点赞F91，并称在洛杉矶见到贾跃亭与甘薇夫妇；傍晚，曝出泰国国家石油公司 （简称“PTT”）称未对FF做出任何投资行为；稍晚，北京证监局下发通告，责令贾跃亭回国履责；不久，乐视系资产再度被冻结与贾跃亭房产被查封的法律文书也被曝出。

　　综合起来，在国外，贾跃亭成为“融资顺利贾跃亭”；在国内，他信任尽失已是人尽皆知。

　　对此，证券时报·e公司记者多方采访在职的乐视网（300104）、乐视系公司员工，离职的乐视网高管以及乐视汽车员工等相关人士，希望能尽量还原一个乐视众人眼中的“贾跃亭”。

　　FF融资顺利？ 乐视网员工：我不信

　　2017年7月4日，贾跃亭前往洛杉矶，称忙于FF事务，此后一直未归，至今已近半年时间。在7月6日辞去乐视网及其他一切职务后，在国外的贾跃亭，只要发声几乎都是关于FF的融资事宜，少有关心乐视其他事务。

　　不过，FF的融资一直推进不顺利。虽然FF公关多次为融资推进放口风，但是国内外并不买账，对于FF能顺利完成融资始终报以怀疑的态度。

　　记者采访的一位乐视网中层就表示，“没有多个第三方信源证实的关于贾跃亭的消息，我都不信，包括这一次。现在乐视在职员工群和不在职员工群都不相信贾跃亭，而且几乎都形成思维定式了，只要贾跃亭说的都是谎言，因为他做了太多没诚信的事”。

　　直到近日，FF融资顺利的消息开始见诸国内媒体。

　　12月7日，有媒体报道“法拉第未来签署超10亿美元融资协议，贾跃亭绝地求生开始”；12月18日，又有媒体称，“FF内部会议宣布超10亿美元A轮融资落地 贾跃亭出任公司CEO”；12月21日，甚至有媒体援引“多方独立信源”称，PTT就是法拉第未来A轮融资的投资方，并且直指蒙牛集团创始人牛根生是双方牵线人。

　　在FF看似迎来转机的情况下，贾跃亭开始了庆祝。昨日午间，贾跃亭现身微博，发布圣诞祝福：“Merry Christmas all FFer！”并配上了一张在美国当地工厂的合影，照片中众多人围着7辆汽车，酷似之前FF91的样车。

　　两小时后，前盛大文学CEO侯小强点赞FF91的截图被曝出。侯小强称，“今天在洛杉矶试了FF91，设计、性能，原地打转，加速…堪称惊艳。见了贾跃亭、甘薇，身为创业者，由衷地为他们高兴。期待量产的一天。”

　　不过剧情反转很突然。昨日晚间，有媒体采访到泰国国家石油公司 （PTT），对方称，PTT没有对FF做出任何投资行为。

　　一位负责FF国内公关业务的人士对于记者询问的FF融资顺利与否以及融资来源，都表示不予评论和保持沉默。

　　前述乐视网中层认为，不论这一次贾跃亭的FF融资成功与否，此前的太多次假消息，已经伤害了他的诚信，这次即使融资成功也不能说是一个“喜大普奔”的结果，反而是证明了此前放出来的都是假消息，这已经让贾跃亭作为企业家的人设崩塌。

　　北京证监局三度喊话贾跃亭：回国尽责

　　圣诞节，贾跃亭在国外妻儿团聚，为FF员工送上圣诞祝福；北京证监局下发通知喊贾跃亭回国尽责。

　　12月25日，北京证监局发布《关于责令贾跃亭回国履责的通告》（下称“通告”）。通告责令乐视网实际控制人贾跃亭于今年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　其实这已经是北京证监局第三次对贾跃亭“隔空喊话”。

　　2017年9月13日，北京证监局向贾跃亭下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》，明确要求贾跃亭在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向贾跃亭传达了回国履责的要求，但至今未见其采取相关行动。

　　12月3日，北京证监局再度下发《关于对贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（下称“决定”）。决定称，贾跃亭在上市公司经营困难之际抽回全部借款，拒绝履行承诺，置公司风险于不顾，严重损害上市公司及广大中小投资者的切身利益，社会影响恶劣，并违反相关规定。因此，北京证监局对贾跃亭采取责令改正的监管措施，要求其就违规行为出具书面整改报告。

　　作为一种监管措施，即使最终贾跃亭未能按期回国，监管部门也没有强制手段令其归国。不过，北京证监局还是尽到监管层面的努力，这次通告措辞也少有的强势。

　　通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

　　不过，一位乐视系公司在职员工并不看好贾跃亭会归国，他对记者表示，贾跃亭没有契约精神，怎么可能履约尽责，而且他在国内的债主太多了，回得来也还不起。

　　贾跃亭的信任破产已经不仅停留在债主和员工层面，法律层面他也已经是“失信执行人”。今年12月11日与12月15日，贾跃亭两次被法院列为“失信被执行人”，即通俗上说的“老赖”。

　　乐视人：贾跃亭失信 我们背锅

　　虽然贾跃亭屡屡失信在国内已经是人尽皆知，但是由于其身处国外个人与公司行为并未受到太多影响。

　　不过受乐视相关事件波及的人，并不都能像贾跃亭一样“远走高飞”。

　　一位前乐视系高管对记者表示，“我不想提及自己在乐视的那部分事迹，虽然可能只是结局不完美，但是这已经影响我的个人信誉”。

　　另一位打算另谋他职的乐视网在职员工也证实，“现在自己没有了以前的梦想，股权被清零了，老领导也走了，我已经在和别的公司谈跳槽，但是现在只要履历里有乐视经历的已经成‘黑历史’了，会被别的公司用有色眼光看待，和不诚信挂钩，这些在以前离职的那些同事嘴里听过很多次，为什么老贾（贾跃亭）做的事，要我们用未来背锅呢？”

贾跃亭乐视诚信
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