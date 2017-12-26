唱唱反调：用了一个月的iPhone X 还不适应这些功能

iPhone X的出现引发了网友们热议，近日国外科技媒体作者Lauren Goode发表了一篇关于她对iPhone X一些功能的看法，新浪手机在此分享给大家，不知道各位在使用的时候有没有遇到以下问题。

从感恩节的前一周开始我一直在使用iPhone X，在此之前我用的是iPhone 8 Plus。经过了这段繁忙的秋季评测时段后，我还使用了谷歌Pixel 2和一个其他手机。

但是这篇文章并不是要来比较这四款手机的不同，我主要想谈的是iPhone X。

有一些科技媒体的评论家认为iPhone X很容易的就成为了有史以来最好的智能手机。iPhone X确实有很多值得大家喜爱的功能，比如电池寿命很长，超赞的相机（尤其是前置人像模式），速度也非常快。这就是为什么我的同事真的很喜欢这个智能手机，但说实话我还没那么喜欢它。

差不多一个月后，我仍然还在适应iPhone X的一些交互。因为它需要非常精准的滑动和按触，所以用起来意识感还是很强，但是我想要的是不用思考的去使用这个手机，能和我的生活融合的更自然一些。

我觉得可能需要更多的时间来适应这些新功能，可能它们以后会被调整，但目前还有一些事让人烦恼。

单手通知栏不好滑

如果你的手相对较小的话，可能用一只手划下来通知提醒会有些难，因为需要你的大拇指去够屏幕的左上角，反正我就够不到。单手用右手划的话，可能因为拿不住就掉地上了，要不然就只能左手拿手机，右手来划了。

Plus版的iPhone可以通过轻点两下home键让页面下拉，但是我觉得这不是一个特别好的解决方法，因为在iPhone X上必须要很精确的点下拉菜单，但是你很可能不小心就划出来搜索功能。

状态栏电量不再按百分比显示

在iPhone X的右上角你可以看到手机信号、WI-FI和电池的图标，但是看不到电池的百分比了。可以通过下滑访问控制中心来看，但是这样还是有点麻烦，平时你只能通过看它是绿色还是红色来判断什么时候该充电，你也不能在控制中心自定义这个选项。

随手就截了个图

使用之前的iPhone时，截屏只需要同时按home键和电源键就可以。但是因为iPhone X没有home键所以改成了同时按下右侧键和音量键的其中一个。也就是说你只要不小心握住了这两侧的按键就截了张图。

在车内使用时效果也不是很理想

当你开车使用时，有时候用起来也会麻烦。相信大家在开车时，都会把它放在方向盘附近，可能用它来听歌或者接电话。有时候我们需要在车内唤醒或解锁手机。用指纹解锁的话相对来说会简单很多，因为只要按一下就可以了，也不用看手机。但是现在我面对着iPhone X，想通过Face ID解锁，经常会识别失败我还要再输入一下密码，这样我就要一直盯着手机看。

听写功能

iPhone X最大的变化之一就是需要从下往上划动页面来切换应用程序，而不是双击home键了。对于聊天某些软件来说，像是Facebook Messenger或者WhatsApp，你必须要精准的向上划动，如果不小心按到右下角的话，就可能开启了听写功能。

其实现在是个重温iPhone 8或者其他手机的好机会，有些人会质疑说作为一个做科技产品评测的人用起来会不会太过时，因为现在手机已经慢慢脱离了按键这个东西，我可能也会慢慢习惯。

所以直到一个功能和应用程序都彻底被优化的新硬件出现前，我还是愿意用一个相对学习成本比较低的手机。（李璐）