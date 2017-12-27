中国新能源车保有量世界第1:纯电动汽车半年卖16万辆

中国的电动汽车绿色出行，有望在世界上实现“弯道超车”。

12月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从在上海召开的2017第一届电动汽车绿色出行大会上获悉，2017年上半年（1-6月），全国新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆，同比分别增长19.7%和14.4%。

特别是最节能环保的纯电动汽车，半年内一共生产了17.5万辆，已销售量达到16万辆，产销分别同比增长30.4%和26.2%。预计到2020年，全国电动汽车的保有量将超过500万辆。

12月12日，郑州机电工程学校体育场上铺满了新能源车号牌。 视觉中国 图

这些数字放在全球范围是什么概念？

中国工程机械工业协会停车设备分会秘书长刘慧彬在大会上透露，中国新能源汽车的保有量目前已占全球市场50%左右，稳居世界第一大新能源车市场。预计2017年，中国新能源汽车产销量同比增长将超50%，2018年的增速还会继续提高。中国电子商会副会长柳玉峰认为，在新能源汽车这一领域，世界各国处于同一起跑线，为中国实现“弯道超车”提供了千载难逢的机遇。

工信部电子司原副司长、中国电源工业协会理事长季国平也看好电动汽车的前景。

他说，到2020年，中国汽车的总保有量预计将达2.8亿辆，带来的能源消耗、环境污染也会越发严重，发展新能源汽车是必然趋势，也是中国从汽车大国到汽车强国的必由之路，对提高国家综合竞争实力，解决能源短缺、环境污染、气候变暖都有重大意义。

季国平认为，中国发展新能源汽车的优势，主要体现在人口众多，有巨大的汽车市场和广阔发展空间；东部地区有先发优势，投入研发的资金宽裕，技术转化成本较低；而且，在发展电动汽车所需要的锂电池方面，中国也有资源优势——中国锂资源占全球30%以上，完全不需要进口。

不过，他同时表示，新能源汽车在中国的推广应用也面临着消费者认知度不高、充电网点较少、售价较燃油车高、长久稳定性发展缺乏相关能源政策支持等不利因素。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从会上了解到，从“十三五”开局之年的2016年起，国家在新能源汽车领域共出台相关政策30项，主要从动力电池、充电基础设施、财政补贴等方面进一步规范新能源汽车行业标准，推动新能源汽车基础设施建设。

当前，中国电动汽车已经进入快速推广应用期。同时，共享汽车的无序发展、停车位缺乏、充电设施严重不足与电动汽车快速增长的矛盾也进一步加剧。

电动汽车、分时租赁、智慧停车、智慧充电经过一轮的跑马圈地后，如何实现盈利成为当前主要问题。在经历各种补贴造假、停车难、充电难等问题后，如何重新获得消费市场的信任与青睐也是行业参与者不得不面对的问题。

因此，与会者们认为，加快电动汽车绿色出行的规划建设，已成为十分重要而紧迫的任务。如何布局新能源电动汽车行业，寻找电动汽车共享盈利模式，提高充电基础设施安全使用标准，舒缓停车难问题，降低绿色出行社会成本及经济成本，探寻新型合作、运营模式，是行业参与者都要关注的问题。