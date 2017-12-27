64GB iPhone6P空间满了? 教你一步步瘦身

2015年初，那时还是学生时代，虚荣心作祟，自己打工买了部64GB版本的iPhone 6 Plus。“丝滑”流畅的系统体验让我享受到了旗舰机的裨益，同时也感受到了果粉们共同的痛点——存储空间不够用，缓存垃圾难清理。三年的使用外加酷爱拍照的我存了8000+张照片以及600+部视频，存储空间被撑得满满当当，本篇文章我找了五种解决隔代iPhone存储空间满了的方法，和我一样困惑的小伙伴不妨来看一看。

一、隔代用户可以选择升级系统来提升存储空间

我十分清楚自己的手机存储空间是怎么满的，就是因为存了8000+张照片以及600+部的视频，而我没有升级系统的习惯，导致从买手机至今系统一直在iOS 8.1.2，众所周知，2017年4月份左右，苹果在更新iOS 10.3的时候淘汰了使用多年的HFS+文件系统，采用了新一代APFS文件系统，该文件系统可以智能化的帮助你节省存储空间。

举个例子，在使用iOS 10之前版本的时候，你拍了一张10M大小的照片，你为照片增加一个滤镜，按HFS+储存模式就会保存为两个照片，占用你20M的空间；在iOS10.3之后，你为照片增加滤镜，APFS文件系统只保留你滤镜的信息，同样生成两张图片，加起来才10.1M。当然了，在数据加密上的安全性，还有文件处理速度等层面，APFS文件系统也具备了革命性的造诣。

恩，拥有APFS文件系统可以使手机的存储空间瘦身，特别是相册的存储空间，我决定将我苹果手机万古不变的iOS 8.1.2升级一下。（希望能够顺利升级，不要变砖）

升级前iOS 8.1.2的储存空间情况

首先来看一下升级前手机的储存情况，已用内存51.1GB，可用内存4.6GB，系统内存占用8.3GB，由于系统等级落后太多，外加下载过程中出现BUG，导致很多“白程序”的残留物存在储存空间当中，占用了大量存储空间不说，还删除不掉，想必iPhone的老用户也遇到过下载的应用删不掉的问题，确实让人头疼。

升级后iOS 11.2.1

的储存空间情况

升级之后可以看到，在系统占用内存上升到11.64GB的前提下，已用内存47.2GB，可用内存为5.16GB，任何清除存储空间的措施都没有实行，单纯的升级了系统，整体的储存空间竟然比没升级前要大3.9GB，理论上要得益于文件系统由HFS+改为了APFS，优化能力得到进一步的提升，实际观察对比出，升级后iOS会自动清理一些例如“健康”、“手机淘宝”等不长使用应用的缓存。

如果你是像我一样，是不喜欢升级系统的“念旧党”，那么为了你的存储空间可以选择升级系统，注意的是隔代太久用PC端升级比较保险，用移动升级包容易出现错误的状况。另外我同样也遇到了升级至iOS 11后手机变卡的现象，当然了，选择系统流畅还是选择不删文件的前提下扩大存储空间，就要自己琢磨了。

二、删除使用频率低的APP

通常，iPhone手机的应用要比安卓手机的大很多，主要是因为iPhone采用的是沙盒机制（sandbox），每个应用通通都是苹果自己研发编码制定的，并且不能被其他用户或者应用随意修改，正是由于这道“壁垒”，应用本身的存储空间也随之变大。

删除使用频率低的APP

所以删除使用频率低的应用也是解决存储空间不足的好方法。

三、善用云备份

如果说你和我一样是一个酷爱拍照的手机党，照片太多占存储空间，又不舍得删，对于iPhone用户来说使用云备份是个不错的选择。

iCloud

50GB存储6元每月，200GB存储21元每月，对于iPhone用户来说费用并不是太高，对于经济并不富足的用户来说，使用iCloud时不一定非要月月付费，可以将它当做一个“储藏箱”来使用，就算已经到期，iCloud内的数据还是随时可以下载的，只不过无法进行更多的数据备份或储存而已。

四、各大应用删除缓存

和Android机不同，闭源系统的iPhone无法通过手机的第三方应用清理垃圾，升级至iOS 11后系统自带的清除缓存的功能也无法使用。这里可以选择使用电脑下载“同步助手”软件。

同步助手清理垃圾

该软件会关联iTunes数据，就算不越狱也可以一键清除垃圾。当然了，还有许多类似清理垃圾的软件，不过需要连接电脑才可完成。

五、轻量版APP替代



作为上班族，特别是商务办公人士，为了节约手机空间完全可以选择轻量版的软件，例如用TIM替代QQ，去除了气泡、头像挂件、悄悄话等等较为花哨的外饰从而带来简约，成熟，更重要的是占用的存储空间也小了；选择轻巧简约的Weico替代微博；选择存储空间较小的浏览器等等，也是解决内存不足的方法。

TIM对比QQ安装包小了62M

Weico对比微博安装包小了76M

六、删除一些“没必要”的照片

老代的iPhone使用久了，照片及视频堆积太多是必然，这也难免会存在一些“没必要”保留的照片，例如往期的手机截图、照片重复等等问题，这里推荐个应用“强力清理大师”，要比你手动删省事很多。

强力清理大师

打开这款应用，点开“照片清理”便开始自动识别可能你不想要的照片，随后挑挑拣拣，选择那些重复的、或者没用了的手机截图进行清理，会省出不少空间。

七、换大的内存

最后一招直接换大内存的办法简单而又粗暴，同样风险也较高，第一，换了内存就不能享受保修的待遇，第二，更换完内存之后“查找我的iPhone”可能无法使用。当然了，如果你和我一样，iPhone用的时间久了上面所说的两条也不在乎了，为了能够继续使用下去还是可以考虑换内存的。如果自己在换内存方面不是很专业，这里推荐京东搜索“iPhone换内存”，选择一家苹果专修店进行上门更换服务也是比较靠谱的，价格也较为合理。

京东“上门更换iPhone内存”服务

总结

最终，开始清除存储空间我的可用容量为4.6GB，在不更换硬件的条件下，最终我的可用容量达到了37GB（主要是由于我购买了50GB每月6元的iCloud，备份完毕后我将拍过的照片及视频全部删除，从而获得了大量内存）

众所周知，iPhone属于闭源系统，并且采用的是沙盒机制较为安全存储方案，保障了用户高流畅及高安全的使用体验，然而换来的是缓存清理难，目前对于iPhone手机的存储空间清理来说，以上的七条算是目前比较靠谱的解决方案，尽管很多已被用户熟知，但我们也希望iOS在今后的版本能够重视“手机垃圾清理”的问题，并给予更好的处理方式。