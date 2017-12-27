新浪科技> 互联网 > 正文

疯狂卷款数百亿，钱宝网CEO张小雷投案自首

疯狂卷款数百亿，钱宝网CEO张小雷投案自首
2017年12月27日 15:44 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　文丨猎云网（ilieyun）钟钟、盛丽艳

　　12月27日消息，据平安南京官方微博透露，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

　　早在今4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

　　同时，有宝粉反映，其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。今年8月，新浪财经报道称，钱宝网上海总部已经搬空，跑路一说被坐实。

　　打开钱宝网官方页面，可以看到一片空白，原本应该填充内容的地方都被简笔图代替。

　　钱宝网是一家什么样的公司？它实际上在借助互联网进行非法集资，给用户发布空头任务（没有实际广告合同、实际物流发货，只是用用户押金支付用户收入），让用户获得高额回报，且回报率达40%。

　　具体来说，用户在网上看广告即可完成任务并领取奖励，但是接任务必须缴纳一定的保证金，这笔保证金从几元到几十万元都有，金额的多寡与最终领取的奖励相挂钩。

　　按照钱宝网资料内相关案例，如果用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的收益。任务需要几天甚至上百天才能完成，用户需要保证在此期间不取出保证金，任务完成后第二天，本金和奖励将一并发送至用户的账户。而如果中途取消任务，大概有一半的奖励会被扣除。

　　钱宝网缺乏盈利项目，为何用户的年化利率能够高达40%？实际上，钱宝网将新用户的保证金用作老用户的奖励，且不断宣传平台的优势，降低挤兑危机。钱宝网建立之后，“一年在南京、上海买一套房”的神话故事流传甚广，新的投资者纷纷入局。

　　实际上，早有不少人怀疑其为旁氏骗局。在知乎关于钱宝网的讨论中，几乎是清一色地看衰，2015年用户“raulsh shi”的回答一语中的，“你盯着人家的利润，人家盯着你的本金”。根据媒体金融视界的估算，钱宝网卷走的本金约有数百亿。

　　南京市政府也采取了行动，2015年末，澎湃新闻网的记者在报道中写道，网上传闻称南京当地媒体接到相关部门发来的“封杀令”，从即日起将取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。

　　尽管这一消息的真实与否并无定论，但在第二年年初，P2P观察网的记者就发现钱宝网的总部已搬迁至上海，钱宝网官方声称，是南京政府对创新的容忍度低。然而见诸媒体报端的另一种言论则是，钱宝网因涉嫌非法集资而被南京政府封杀。到了今年8月，钱宝网跑路一说果然坐实。

　　公司倒了，平台上的巨额保证金又去了哪里？金融视界曾绘制了一幅钱宝网相关企业图谱，发现钱宝网旗下的11个子公司虽然有正常的工商注册，但并没有任何可以实际盈利的业务，应当是空壳公司。且钱宝网旗下关联多个跨境结算公司和第三方支付公司，账上资金见底可能是因为洗钱完毕。

　　这不是张小雷第一次做旁氏骗局了，早在2003年，张小雷因为“泛美亚事件”锒铛入狱。1969年出生，1997年成为千万富翁，六年后开始牢狱生活，张小雷的一生充满了跌宕起伏的波折感。

　　当时张小雷担任泛美亚CEO一职，以向海外输送足球学员的名义，先后将50多名小球员送往南美留学，并以向学员收取费用和向外界融资的方式，共获取资金1000多万元。

　　整个事件是如何操作的？根据当时的媒体报道，泛美亚与一名绰号叫潘乔的球员合作，对方注册了一家成员仅有他自己的足球学校，泛美亚与潘乔签订训练合同，每月支付给他1000美元的工资，再加场地费和训练费。

　　随行翻译给出了两个版本的合同，中文版本说，中国球队与智利西班牙联盟俱乐部签订了训练合同，西班牙版本则写明了是由潘乔足球学校联合组织球员训练。潘乔的确曾在智利西班牙联盟俱乐部踢球，但他开办的足球学校与其毫无关系。

　　潘乔的私人足球训练场每月只需极低的费用便能维持运转，根据媒体报道，泛美亚在整个事件中的运作费用只有百万元左右。小学员支付的学费和外界给予的融资，远远超过这个规模，大概有1000万的资金去向不明。媒体曝光该事件后，张小雷因诈骗而入狱。

　　钱宝事件中，张小雷也完成了自我升级，借用互联网作为噱头，开始为投资人描绘美好的图景。他曾经公开对媒体表示，钱宝旗下的钱宝游戏2015年利润达到了15亿，当年网易游戏的利润是67亿，但显然网易游戏的知名度要远远超过钱宝游戏。

　　今日钱宝网终于轰然倒塌，投资人走向维权道路，但几百亿款项能否追回仍是个未知之数。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有