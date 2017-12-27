疯狂卷款数百亿，钱宝网CEO张小雷投案自首

文丨猎云网（ilieyun）钟钟、盛丽艳

12月27日消息，据平安南京官方微博透露，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

早在今4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

同时，有宝粉反映，其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。今年8月，新浪财经报道称，钱宝网上海总部已经搬空，跑路一说被坐实。

打开钱宝网官方页面，可以看到一片空白，原本应该填充内容的地方都被简笔图代替。

钱宝网是一家什么样的公司？它实际上在借助互联网进行非法集资，给用户发布空头任务（没有实际广告合同、实际物流发货，只是用用户押金支付用户收入），让用户获得高额回报，且回报率达40%。

具体来说，用户在网上看广告即可完成任务并领取奖励，但是接任务必须缴纳一定的保证金，这笔保证金从几元到几十万元都有，金额的多寡与最终领取的奖励相挂钩。

按照钱宝网资料内相关案例，如果用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的收益。任务需要几天甚至上百天才能完成，用户需要保证在此期间不取出保证金，任务完成后第二天，本金和奖励将一并发送至用户的账户。而如果中途取消任务，大概有一半的奖励会被扣除。

钱宝网缺乏盈利项目，为何用户的年化利率能够高达40%？实际上，钱宝网将新用户的保证金用作老用户的奖励，且不断宣传平台的优势，降低挤兑危机。钱宝网建立之后，“一年在南京、上海买一套房”的神话故事流传甚广，新的投资者纷纷入局。

实际上，早有不少人怀疑其为旁氏骗局。在知乎关于钱宝网的讨论中，几乎是清一色地看衰，2015年用户“raulsh shi”的回答一语中的，“你盯着人家的利润，人家盯着你的本金”。根据媒体金融视界的估算，钱宝网卷走的本金约有数百亿。

南京市政府也采取了行动，2015年末，澎湃新闻网的记者在报道中写道，网上传闻称南京当地媒体接到相关部门发来的“封杀令”，从即日起将取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。

尽管这一消息的真实与否并无定论，但在第二年年初，P2P观察网的记者就发现钱宝网的总部已搬迁至上海，钱宝网官方声称，是南京政府对创新的容忍度低。然而见诸媒体报端的另一种言论则是，钱宝网因涉嫌非法集资而被南京政府封杀。到了今年8月，钱宝网跑路一说果然坐实。

公司倒了，平台上的巨额保证金又去了哪里？金融视界曾绘制了一幅钱宝网相关企业图谱，发现钱宝网旗下的11个子公司虽然有正常的工商注册，但并没有任何可以实际盈利的业务，应当是空壳公司。且钱宝网旗下关联多个跨境结算公司和第三方支付公司，账上资金见底可能是因为洗钱完毕。

这不是张小雷第一次做旁氏骗局了，早在2003年，张小雷因为“泛美亚事件”锒铛入狱。1969年出生，1997年成为千万富翁，六年后开始牢狱生活，张小雷的一生充满了跌宕起伏的波折感。

当时张小雷担任泛美亚CEO一职，以向海外输送足球学员的名义，先后将50多名小球员送往南美留学，并以向学员收取费用和向外界融资的方式，共获取资金1000多万元。

整个事件是如何操作的？根据当时的媒体报道，泛美亚与一名绰号叫潘乔的球员合作，对方注册了一家成员仅有他自己的足球学校，泛美亚与潘乔签订训练合同，每月支付给他1000美元的工资，再加场地费和训练费。

随行翻译给出了两个版本的合同，中文版本说，中国球队与智利西班牙联盟俱乐部签订了训练合同，西班牙版本则写明了是由潘乔足球学校联合组织球员训练。潘乔的确曾在智利西班牙联盟俱乐部踢球，但他开办的足球学校与其毫无关系。

潘乔的私人足球训练场每月只需极低的费用便能维持运转，根据媒体报道，泛美亚在整个事件中的运作费用只有百万元左右。小学员支付的学费和外界给予的融资，远远超过这个规模，大概有1000万的资金去向不明。媒体曝光该事件后，张小雷因诈骗而入狱。

钱宝事件中，张小雷也完成了自我升级，借用互联网作为噱头，开始为投资人描绘美好的图景。他曾经公开对媒体表示，钱宝旗下的钱宝游戏2015年利润达到了15亿，当年网易游戏的利润是67亿，但显然网易游戏的知名度要远远超过钱宝游戏。

今日钱宝网终于轰然倒塌，投资人走向维权道路，但几百亿款项能否追回仍是个未知之数。