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顺丰控股2017年净利47.71亿元 同比增长14%

顺丰控股2017年净利47.71亿元 同比增长14%
2018年03月13日 20:47 新浪科技
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顺丰近三年主要财务数据顺丰近三年主要财务数据
2017年度 分季度会计数据2017年度 分季度会计数据

　　新浪科技讯 3月13日晚间消息，顺丰控股（002352.SZ）发布2017年度业绩，据公告披露，营收为710.94亿元，同比增长23.68%；归属于上市公司股东的净利润为47.71亿，较上年同期归属上市公司股东净利润同比增长14.12%。

　　财务状况方面：报告期末，公司总资产 576.60亿元，较 2016 年末增长30.65%。公司报告期末归属于上市公司股东的净资产326.81亿元，较2016 年末上升59.33%。公司报告期末的资产负债率水平进一步下降，由2016年12月31日时点的 53.42%下降至2017年 12月31日时点的 43.23%，资产负债情况稳健、乐观。

　　营业收入方面：2017年实现快递件量30.52亿票，同比增长18.29%；营业收入710.94亿元，同比增长23.68%，其中速运物流收入706.09亿元，同比增长23.57%，与快递行业整体收入增长趋势基本一致；另外，以公司2014年至2017 年的票均收入看，快递业务票均收入分别为 23.61 元、23.83 元、22.15 元和 23.14 元，远高于行业12-14元的平均水平。

　　利润方面：2017 年度，公司利润持续稳定增长。其中，归属于上市公司股东的净利润为 47.71 亿，较上年同期归属上市公司股东净利润同比增长14.12%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为37.03亿元，较上年同期扣除非 经常性损益后归属于上市公司的净利润 26.43 亿元，同比增长 40.08%，公司子公司泰森控股实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润36.50亿元，超额完成2017年承诺利润（28.15亿元），实现率为129.68%。公司加权平均净资产收益率18.43%， 较上年同期下降 4.03%。

　　客户资源方面：从散单客户来看，散单客户收入同比增速19.5%，较2016年增速上升10.5个百分点, 其中散客会员收入呈现快速增长，同比增长51.6%，较2016年增速上升9.9个百分点。

　　从月结客户来看，月结客户基数稳步增长，线上客户的引流持续发力，活跃月结客户数量从2016年12月的62.88万上升至2017年12月的82.25万，同期增长30.81%。其中销售额百万以上大客户收入占比持续提升，较2016年同期增长0.9个百分点。

　　在时效板块业务方面：报告期内，全年票均时效较2016年缩短1.52小时，承诺时效达成率较2016年提升3.10%；优质的服务保证了业务的健康稳定增长。报告期内，时效板块不含税营业收入为466.81亿元，较2016年增长17.61%。

　　在经济板块业务方面：报告期内，经济产品不含税营业收入为148.21亿元，较上年同期增长22.58%。

　　2017年新业务发展情况

　　重货业务情况：截至2017年12月31日，顺丰控股拥有717个重货网点和21个重货中转场，场地总面积超过67万平方米，覆盖全国31个省289个主要城市及地区，车辆4000余台。公司2017年重货产品不含税营业收入净额达44.02亿元，同比增长79.93%。

　　冷运业务情况：截至报告期末，顺丰控股冷运网络覆盖104个城市及周边区域，其中有51座食品冷库、108条食品运输干线，3座医药冷库、12条医药干线；食品冷库运营面积22.4万平米，医药冷库2.4万平米，冷藏车916台。公司全年冷运食品与医药业务高速发展，不含税营业收入达22.95亿，同比增长59.70%。

　　国际业务情况：截至报告期末，国际快递服务已覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国家，其中，南亚片区网络覆盖范围已超过90%；国际小包服务网络已覆盖全球225个国家及地区。报告期内，国际产品净收入20.43亿元，较上年增长43.70%。

　　此外，顺丰控股和UPS于2017年5月宣布在香港成立合资公司，截至本报告期末，该合资公司已正式设立并投入运营。

　　同城业务情况：顺丰控股2017年切入同城即时配送领域，并初步搭建完成全国范围内第三方直营即时物流配送网络。在业务引入方面，2017年不含税业务营业收入总计3.66亿元，较上一年同期增长636.18%。

　　在运营和资源保障方面，全国范围内已有专职配送人员6000+人，以及顺丰大网兼职快递员11万余人。

　　在产品研发方面，已组建100+人专项研发团队，对顺丰同城系统产品不断的迭代升级，以满足各行业客户及各业务场景对智慧即时物流的需求。（建宇）

顺丰年报净利润
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