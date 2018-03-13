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B站就“科里斯”事件发公告：将设青少年维权站

B站就“科里斯”事件发公告：将设青少年维权站
2018年03月13日 08:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月13日早间消息，昨日晚间，B站官方微博就用户“科里斯”事件发布声明。声明中称，已在第一时间对用户“科里斯”的账号进行永久封禁，同时对网友反馈的相关内容进行筛查和下架。B站表示，计划在团中央权益部指导下，设立青少年维权站。

　　据了解，此事源起于一个母亲在NGA发帖求助，她发现自己10岁的女儿近况不佳，在随后的查阅中发现UP主“科里斯”一直在引导其女儿。站内存在的色情、变态、猎奇的“文化”触动这位母亲，随后其发帖求助。

　　B站表示，坚决反对任何危害青少年身心健康的言论和行为。涉事双方可能均未成年，出于对青少年的引导、保护和教育，我们正积极联系涉事方监护人，提供帮助和支持，并且依照国家法律法规解决问题。

　　以下为B站官方声明全文：

　　昨日（12日）我们收到用户举报，称b站用户（id：科里斯）对另一位青少年有极其恶劣的言论及行为。我们立即对事件进行确认，现通报如下：

　　第一，B站坚决反对任何危害青少年身心健康的言论和行为。一旦发现，B站一定将依照社区规则从严处理，同时向有关部门报告。目前，我们 已在第一时间对用户“科里斯”的账号进行了永久封禁，同时对网友反馈的进行筛查和下架。

　　第二、涉事双方可能均未成年，出于对青少年的引导、保护和教育，我们正积极联系涉事方监护人，提供帮助和支持，并且依照国家法律法规解决问题。

　　就这一事件，我们与共青团中央等机构进行了密切交流，研究更为妥善的处理办法。我们计划在团中央权益部的指导下，设立青少年维权站，主动开展针对青少年的心理辅导、自护教育和法律服务，从源头上避免这类事件的发生。

　　请广大用户相信，作为平台方，我们将尽全力重视青少年的教育和保护工作。这是我们的义务和责任。

　　附用户母亲发帖原文：

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