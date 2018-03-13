全国政协委员胡万宁：要像控制毒品一样控制网络游戏

原标题：全国政协委员胡万宁:网络游戏成瘾性强 任其发展年青一代不堪设想

胡万宁提出了一些措施，指出，网络游戏应该有年龄限制，也应该有内容的限制，同时对网络游戏也应该设置登录的要求。但他表示，网络公司在网络游戏中能获利，所以“不指望他们能做什么”。

未来网（www.k618.cn 中央新闻网站）北京3月10日电（记者 贺卓辉 廖瑾）“网络游戏是精神毒品，就得一棒子打死，否则早晚都得死灰复燃。”全国政协委员、唐山市人民医院院长胡万宁表示，要像控制毒品一样控制网络游戏。

全国政协委员、唐山市人民医院院长胡万宁认为网络游戏是精神毒品。未来网记者 贺卓辉 摄

一些孩子沉迷网络游戏差点大学没有毕业，胡万宁对网络游戏“深有感触”。

“游戏本身能够获益的东西有多少？很少。无非就是让大量的年轻人，孩子们把最好的时光消磨掉，把意志消磨掉，在网络的虚拟空间内回不到现实。”胡万宁认为，如果没有网络游戏，很多宅男宅女可能会出去干很多事，增加很多社会的交往和知识，能够创造很多属于他们的价值。

另外，他指出，网络游戏也可能是某些国家渗入中国，带有反华的目的行为。

胡万宁担心，网络游戏成瘾性很强，“如果任其发展下去的话 我们年轻的一代将真的不堪设想”。因此，他建议学校、家庭、社会包括政府否应该站出来，国家出台法律政策规范行业。

胡万宁提出了一些措施，指出，网络游戏应该有年龄限制，也应该有内容的限制，同时对网络游戏也应该设置登录的要求。但他表示，网络公司在网络游戏中能获利，所以“不指望他们能做什么”。