ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元

新浪科技讯 3月13日早间消息，今日，共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。本轮融资采取股权与债权并行的融资方式。

ofo小黄车创始人兼CEO戴威表示：“当前，以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。作为共享单车领域最具运营经验的公司， ofo将始终坚持用户第一的原则，通过技术革新和高效运维继续引领共享单车行业发展。”

3月4日有报道称，ofo创始人戴威已通过动产抵押的方式，先后两次将小黄车作为质押物，换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币的融资。另外，香港特别行政区政府公司注册处资料显示，OFO（HK）LIMITED与汇丰银行于2017年10月签署《证券和存款抵押协议》。此前ofo官方称不予置评。由于ofo的主要股东之一滴滴拒绝签字，阿里和ofo的投资事宜一直处于搁浅状态，因此，阿里方面只能通过贷款方式驰援。

附ofo历次融资信息：

2015年10月，Pre-A轮，唯猎资本和东方弘道投资投资。

2016年1月，A轮，金沙江创投领投，东方弘道跟投2500万。

2016年8月，A+轮，真格基金、天使投资人王刚等共同提供A+轮融资。

2016年9月，B轮，完成经纬领投、金沙江、唯猎资本跟投数千万美元融资。

2016年10月，C轮系列，包括滴滴出行数千万美元C1轮战略投资，及美国对冲基金Coatue、小米等领投的C2轮投资，一共1.3亿美元。

2017年3月，D轮，此次融资由DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等机构跟投，总共4.5亿美元（约30亿元）。

2017年7月，E轮，此轮融资由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST持续跟投。总共超7亿美元（约46亿元）。

2018年3月，E2-1轮，本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，融资8.66亿美元。