新浪科技> 创业 > 正文

ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元

ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元
2018年03月13日 08:02 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 3月13日早间消息，今日，共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。本轮融资采取股权与债权并行的融资方式。

　　ofo小黄车创始人兼CEO戴威表示：“当前，以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。作为共享单车领域最具运营经验的公司， ofo将始终坚持用户第一的原则，通过技术革新和高效运维继续引领共享单车行业发展。”

　　3月4日有报道称，ofo创始人戴威已通过动产抵押的方式，先后两次将小黄车作为质押物，换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币的融资。另外，香港特别行政区政府公司注册处资料显示，OFO（HK）LIMITED与汇丰银行于2017年10月签署《证券和存款抵押协议》。此前ofo官方称不予置评。由于ofo的主要股东之一滴滴拒绝签字，阿里和ofo的投资事宜一直处于搁浅状态，因此，阿里方面只能通过贷款方式驰援。

　　附ofo历次融资信息：

　　2015年10月，Pre-A轮，唯猎资本和东方弘道投资投资。

　　2016年1月，A轮，金沙江创投领投，东方弘道跟投2500万。

　　2016年8月，A+轮，真格基金、天使投资人王刚等共同提供A+轮融资。

　　2016年9月，B轮，完成经纬领投、金沙江、唯猎资本跟投数千万美元融资。

　　2016年10月，C轮系列，包括滴滴出行数千万美元C1轮战略投资，及美国对冲基金Coatue、小米等领投的C2轮投资，一共1.3亿美元。

　　2017年3月，D轮，此次融资由DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等机构跟投，总共4.5亿美元（约30亿元）。

　　2017年7月，E轮，此轮融资由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST持续跟投。总共超7亿美元（约46亿元）。

　　2018年3月，E2-1轮，本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，融资8.66亿美元。

ofo融资共享单车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有