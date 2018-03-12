新浪科技> 互联网 > 正文

外媒：蚂蚁金服消费者借贷规模突破6000亿元

外媒：蚂蚁金服消费者借贷规模突破6000亿元
2018年03月12日 18:04 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
蚂蚁金服 图片来源于网络蚂蚁金服 图片来源于网络

　　新浪科技讯 北京时间3月12日晚间消息，彭博社今日援引多位知情人士的消息称，虽然市场监管变得更为严格，但蚂蚁金服的消费者借贷规模至少已经达到人民币6000亿元(约合950亿美元)。

　　其中一位知情人士称，从2017年初至今，通过花呗和借呗服务，蚂蚁金服的消费者借贷规模已经翻了一番，虽然政府降低了支持此类贷款的新的资产支持证券(ABS)的配额。而另一位知情人士称，这些贷款的年利率最高为15%，虽然实际年利率可能低于该数字。

　　2011年，蚂蚁金服从阿里巴巴集团分拆独立。如今，蚂蚁金服已发展成为一家金融巨头，估值大约在600亿美元，消费者贷款规模甚至已经超过了中国的第二大银行。在过去的两年，一直有传闻称蚂蚁金服准备进行IPO(首次公开招股)。

　　业内人士称，政府强化监管可能影响蚂蚁金服消费者贷款额业务的增长，因为将来可能会更多的依赖于资产负债表上的现金来提供贷款，或者是降低贷款额。

　　彭博社数据显示，蚂蚁金服今年只售出了107亿元人民币的ABS，而去年第一季度为310亿元人民币，整个2017年为2430亿元人民币。知情人士称，花呗用户每月平均借款700元人民币，而借呗用户每月平均借款3000元人民币。

　　知情人士还称，在过去的三个月，蚂蚁金服的消费者贷款规模几乎是中国建设银行的3.7倍。 与此同时，蚂蚁金服的借贷服务也刺激了消费者在阿里巴巴在线平台的消费。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有