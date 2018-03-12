外媒：蚂蚁金服消费者借贷规模突破6000亿元

蚂蚁金服 图片来源于网络

新浪科技讯 北京时间3月12日晚间消息，彭博社今日援引多位知情人士的消息称，虽然市场监管变得更为严格，但蚂蚁金服的消费者借贷规模至少已经达到人民币6000亿元(约合950亿美元)。

其中一位知情人士称，从2017年初至今，通过花呗和借呗服务，蚂蚁金服的消费者借贷规模已经翻了一番，虽然政府降低了支持此类贷款的新的资产支持证券(ABS)的配额。而另一位知情人士称，这些贷款的年利率最高为15%，虽然实际年利率可能低于该数字。

2011年，蚂蚁金服从阿里巴巴集团分拆独立。如今，蚂蚁金服已发展成为一家金融巨头，估值大约在600亿美元，消费者贷款规模甚至已经超过了中国的第二大银行。在过去的两年，一直有传闻称蚂蚁金服准备进行IPO(首次公开招股)。

业内人士称，政府强化监管可能影响蚂蚁金服消费者贷款额业务的增长，因为将来可能会更多的依赖于资产负债表上的现金来提供贷款，或者是降低贷款额。

彭博社数据显示，蚂蚁金服今年只售出了107亿元人民币的ABS，而去年第一季度为310亿元人民币，整个2017年为2430亿元人民币。知情人士称，花呗用户每月平均借款700元人民币，而借呗用户每月平均借款3000元人民币。

知情人士还称，在过去的三个月，蚂蚁金服的消费者贷款规模几乎是中国建设银行的3.7倍。 与此同时，蚂蚁金服的借贷服务也刺激了消费者在阿里巴巴在线平台的消费。(李明)