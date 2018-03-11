区块链培训乱象：3天产出80个讲师 收费几百到几万

猎云网 作者：岳丽丽

区块链热度不减，话题不断，但从区块链技术发展来看，目前仍处于底层技术时代，大量区块链企业难以盈利或利润很少，然而这并不影响区块链垂直媒体不断传来融资捷报。

与此同时，五花八门的区块链培训也甚是火爆，扫码进群听课各类信息充斥着朋友圈，难辨优劣。

有专业人士认为区块链培训需求旺盛毋庸置疑，区块链未来的前景已经成为基本共识，众多机构甚至个人都已经纷纷发力或准备发力进入这一领域，随之而来的首要问题，是相关专业人员的巨大需求缺口。所以，区块链相关专业培训服务，将受到市场欢迎。

据不完全统计，众多社区、公众号等开展进群分享课程，一些大公司也纷纷开展内部分享课，网易科技、百度经验、腾讯课堂等也上线相关公开课或短视频，另外，一些IT培训机构也加入区块链相关系列课程培训，如黑马程序员、51CTO学院、巨推学院、炼数成金网，除此之外，更催生了一些专注区块链培训的垂直平台，如孔壹学院等等。

猎云网对比了一些课程：

炼数成金：线上课程，持续时间为12周，采取“逆向收费”报名交100元以及300元预存费用，如完成全部课程可以返还。

中培课堂的线下面授辅导课，4天串讲，每人7800元。

区块链投资学院（BIA）发布的第1期课程，培训时间为3天2夜，每人88888元，后续将逐渐上调。

由此可见，线上课程学习周期均较长，但学费相对便宜，甚至有免费课程，线下面授培训课程多为3天2夜集训式，学费上千甚至上万至近10万不等，价格差距十分明显，但课程具体质量和价格的匹配程度目前不得而知。

但报名火热程度可想而知。据传，百度内部开始区块链公开课，仅半小时就报名满员。

巨推学院教务中心主任陈小柏也介绍，巨推区块链学院刚上线，就有上百名用户入驻围观。

旺盛的人才需求催生了培训市场的发展。数据显示，截至2018年2月，专业区块链技术人才占到供需比仅为0.15%，严重供不应求。

既然是一门新技术，会的人显然就不多了，深研究的人就更少。

赢动教育CEO、电子商务研究中心特约研究员崔立标认为，区块链正处于早期发展阶段，预计目前国内的区块链人才总量不足一万人。而上海帅醒创始人、TMT行业分析师张俊认为，严格按照技术底层开发的标准来说，国内的核心区块链人才总数不超过200人。

物以稀为贵，需求旺盛供给不足，导致区块链行业人才的平均薪酬也相对较高，可达到2.58万元。

所谓培训靠“忽悠”，拍脑袋定价

但由上述课程对比发现，目前这些课程定价却与平均3万元的高薪资不相匹配，处在良莠不齐的状态，比较混乱，从免费到几十元、几百元甚至上千、上万元价格“应有尽有”。

其实关于区块链课程的定价目前并没有相关标准，原本做IT高端培训的联招教育CEO邹孝军就在做一些免费的区块链培训课程，他表示初期免费主要是想培育市场，获取市场一手的信息分析具体需求方向再进一步打磨产品。

而有位区块链讲师告诉猎云网现在课程定价都是“大概拍脑袋“。

其次，就内容而言，也并没有一个标准化的课程体系，大多数的培训机构的教学内容以网上能找的可见材料为主，做科普类培训的比较多，技术类培训比较少。区块链研习社群“比特大学”发起人何冰向猎云网表示，目前大部分机构都是蹭热点，所谓的培训基本都是“忽悠”，因为现在区块链行业相关技术标准并未拟定，目前市场上的区块链培训其背后的机构或个人基本都没有真正做过区块链项目开发，教学研究不成体系，也没有真正的专业教学研究队伍。

其实现在能挖掘到最早的培训开始于2015年，微博名为“戴bellbell”的网友发微博表示自己曾在2015年还没什么人聊区块链的时候，就“闲着没事”自己交“巨款”上了十几节德勤的区块链培训班，该班是外国讲师授课，但他表示“说实话吸收下来的不多。”

还有上过课的人对猎云网表示：“每个想要学习区块链的人，都是想学习一些自己不知道的东西，而不是一些很容易就知道的基本概念，有些培训机构为了赚钱，简单从书里摘下来一些基本概念，请几个所谓的嘉宾来讲，就算培训了”。

微博网友王者flyer吐槽道：区块链到底是什么？也许朋友圈里真正理解的人寥寥无几，但这不妨碍你他们为获得各种区块链只是迫切得付费入群、购买学习课程。各种蹭热度建立的冒牌大佬群、随便网上搜罗文章合成的所谓学习资料包也应运而生，据说还有微商培训界的人士开始进军区块链培训。

更有网友表示突然不想做产品了，太麻烦。还是做培训广告营销金融专业吧，啥都能逼逼两句，把中心点加上专业名词敢逼逼就行，也不用深入执行落地项目，还一堆朋友花钱来听。

培训效果未知

其实，与传统的IT培训，区块链培训存在很大差异，何冰认为一般的IT培训，都会局限在某一个较小领域，比如前端开发、后端开发、web游戏开发、手游开发，相对涉及知识较少。但区块链本身就是多种学科的结合，涉及的专业门类更多，目前市场最需要的又是全栈人才，所以培训难度将更大，当然，区块链技术，未来也必将走向更加细分的专业合作，未来的区块链培训可能也会发生相应变化。

也有业内人士表示：目前区块链的培训在整个市场中看起来很新颖，但它不比专业的培训机构，对于很多简单学科的培训和提升是很有帮助的，尤其是长时期的教学经验，使得课程安排、培训流程更加科学、成熟。而相比较之下，区块链的培训，首先可参考性不高、参考的内容不多、培训方式不好展开，尤其是大家对区块链的认识是层次不齐的，而且很多知识内容是建立在数学、计算机科学等基础上的，想要真正理解和融会贯通很难。

目前市场上简单的知识科普亦或是短暂的所谓实践培训学员就算是能吸收进知识也只是冰山一角，所谓冰冻三尺绝非一日之寒，更何况区块链是一门新兴、以实践为基础的技术集合，其起源并不是来源于教科书而是完全来自于相关项目的实践。可笑的是，仍有相关培训课程文案声称300分钟教你学透区块链、三天两夜让你彻底搞懂区块链，某“区块链大学”更是被曝出“3天产出80个讲师”的荒诞新闻。

邹孝军告诉猎云网其课程主要针对求职者群体，这部分人群基础都比较薄弱，需要的培训过程比较长，可能需要4-6个月才能胜任基本工作，但也有人学完之后仍一知半解，适应不了区块链企业的需求。

而未来区块链培训市场将会形成什么态势？何冰表示经历初期较短的混乱期之后，大概会出现几个态势：一是课程将会走向系统化、专业化、精细化；二是服务主体将走向机构化、品牌化；三是教学将走向线下线上结合——理论线上授课，实训线下授课；四是区块链技术将可能成为国内部分大学开设的常设专业。

其实，据了解，清华大学、剑桥大学、以及斯坦福大学、麻省理工、加州大学伯克利分校在内的世界名校都已经开始提供区块链相关课程。另外，许多在线课程和大型开放式网络课程也都提供了相关培训服务。

例如在美国新泽西州Scotch Plains地区的一所高中（Union Catholic High School）已经将加密货币纳入学生选修课程。授课的教授Tim Breza表示：不止一名学生向我谈论起加密货币，因此我发现，需要在课程中覆盖这个话题。在课程中，Tim Breza关注的是加密货币的历史和区块链技术在现实生活中的应用，低年级和高年级学生均可选修该课。

区块链技术进入中国的时间不长，现在来看市场上真正开设区块链技术培训的大型教育平台还是少之甚少，总之，有太多的人打着学习、社群的名目拉拢人头，而有更多的人主动或被动成为了那一拨拨被割的韭菜。

正如别人所说，炒作区块链概念容易，但真正开始区块链技术课程授课还是需要铁打的技术门槛，以及真正专业的培训讲师，真正的区块链大牛都已经被各大公司招募忙着进行项目开发了，哪有有那么多闲余的时间给大家进行培训。