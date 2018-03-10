刘强东谈创业：住办公室4年 闹铃每2小时响一次

央视网消息：全国政协十三届一次会议3月10日8：45在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请5位全国政协委员就“提高保障和改善民生水平”回答记者提问。

北京青年报、北青网记者：我的问题想提给刘强东委员。现在，我们很多青年人都融入的“双创”大潮中，但是陆续他们也遇到了一些难题，比如说难找融资，难找场地，难办手续，难以将自己的想法和市场对接等问题。您作为创业的成功人士，能不能给这些青年人提供一些解决问题的方法和建议？谢谢

刘强东：第一，必须要做有价值的事情。大家想想看，自有人类商业史以来，只要你的商业模式能够解决行业的问题或者社会的某个痛点，最终一定能够成功。我从来没有见哪家公司说能够为社会创造巨大价值，为行业创造了巨大价值，最后说失败了，没有。

第二，新的时代更加强调正道成功，构建亲清新型政商关系，我给企业家或者创业者提一个非常好的醒儿，千万不要企业成功了，钱赚了，结果到头因为违法犯罪人进牢里去了，那就悲剧了。

第三，就是坚持。企业家的坚持是一辈子一生的坚持，我是1998年开始创业，2007年因为融资，第一次被媒体报道，整整十年，十年中六年住在农民搭的工棚里，绝对是四处漏风，有四年住在自己的办公室，不仅是为了省房租，最最主要是因为做了互联网之后，发现客户服务是24小时的需要，那个年代有无数的网友是夜猫子，上网都是凌晨一两点钟，有什么客户服务问题在我们论坛里提问。为了确保服务最好，因为企业也没有钱，所以我自己做客服。从2003年到2007年整整四年多的时间住在办公室，在那两年，所有的客户服务都是我自己一个人做，大家只是不知道而已罢了。为了保证24小时能够为我们会员提供最优质的服务，我还住在木地板上，买了一个老式闹铃，每两个小时响一次，因为闹铃在木地板，一响绝对跟地震一样，睡的再死的人一定会被吵醒，起来回答所有客户问题，把客户问题回答完之后再去睡，再定一个闹钟，坚持了四年多的时间。所以我想说，作为创业者，你能在十年的黑暗时光里坚信你的方向是正确的，坚信你做的事情是有价值的，坚信你的公司是社会需要的，只要你能够坚持得越久，我相信你就能取得更大的成功。