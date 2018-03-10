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【特写】我的大学同学在币圈赚了几个亿

【特写】我的大学同学在币圈赚了几个亿
2018年03月10日 10:14 新浪综合
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　　文 | 邦德 编辑 | 邦女郎

　　“夜总会叫了十几个嫩模又怎么样了，你根本就玩不起来”，李雄抽了一口烟，摇着头捣鼓着手中的功夫茶，眼神里透着厌倦、失望和焦虑。

　　币圈谚语：赢了会所嫩模，输了下海干活。李雄早已实现了前者，然而他却索然无味。

　　他说，币圈中人，绝大多数懒得在男女关系上乱来，“没有时间也没有兴趣”。

　　这是吹牛吧？

　　1月的深圳，白天，李雄在深圳南山科技园写字楼顶层的办公室，前来拜访的币圈人士将他的公司塞满，令他在见过了超过10拨人之后，筋疲力尽。

　　李雄的公司，仅仅是一个10人左右团队，过去几个月的营收超过几个亿，而且，90%都是利润。

　　我见他时，他面无表情，虽然他已经在币圈赚了亿万规模的财富。

　　他不断以赢家的姿态向我反复灌输一句话：富贵险中求。

　　我无言以对。

　　李雄，28岁，我的大学同学，曾经的SOSOBTC及ICO365创始人之一，现在链向财经的创始的CEO。

　　刚过去的2017年，在金钱爆炸的币圈，李雄如同火箭般得到了穿越阶级的财富提升。

　　按他的说法，他在去年上半年创办的“ICO365”项目中兑现了千万元人民币——后者在2017年的币圈声名鹊起。

　　而在最近3个月里刚刚创办的链向财经项目，已经为李雄已经带来了高达1个亿的数字资产规模收入。

　　都知道币圈赚钱，但没有人知道币圈媒体可以这么赚钱。

　　李雄的“区区1亿这点钱”在币圈中算不上传奇。但是要知道，几年前的他还在用50块钱购买一周的方便面，大学时期因为出身农村，还在学校做着维修电脑、打扫卫生的勤工俭学。

　　他刚毕业就一头扎入无底的互联网创业中——当时在同学眼中，他被归入了执迷不悟的行业。

　　距我上一次见李雄，已经过去了将近5年的时间，但眼中的这个李雄跟我想象中截然不同，我怀疑是贫穷限制了我。

　　我总觉得他应该满口谈论奢靡的生活，甚至暗暗期待他用更多的细节向我描述暴富后纸醉金迷的体验。

　　但眼前的李雄，不但没有了穷困时独有的淳朴微笑，也没有给我鄙视暴发户的借口。

　　他身材依旧干瘦，没有一丝富人的肥腻。但眼镜却变成了教授们经常戴的银丝款。

　　门口的宣传栏上，他西装革履地竖着大拇指，因为他经常要出去传授币圈和区块链知识，的确，在币圈他算得上一个老人。

　　毕竟，币圈一日，人间一年。

　　他的性格也变得极为深沉，甚至还伴随着对财富增长的恐惧。

　　“其实根本没时间花钱，最近想买个迈巴赫，不过后来想一想，还是买个房比较好，稳健一点”，李雄说。

　　“你们真的不睡觉吗？”，我带着好奇、不屑和隐约的怀疑发问。

　　“平均每天睡4、5个小时吧，不是说你不想睡觉，而是真有那么多事情让你无法睡觉”，李雄笑着说。

　　我开始相信他玩不动嫩模的话了。

　　90年前后生人，算是这个时代最尴尬的群体，除了在受教育的年代遭遇了种种实验性的变革之外，如今在追逐人生财富的道路上也极为艰难。

　　暴涨的股市没有给这代人多少思考的时间，在他们懵懂的岁月间，A股从2000多点到5000点，再摔回2000多，一轮过山车后，徒留给目瞪口呆的他们一地的鸡毛。

　　而10万一平的房市到来之时，他们也因没有原始积累，而被阶级无情收割。似乎只有突然火爆的区块链，让这代人看到了属于他们的机会。

　　某种程度上说，李雄算得上是这个时代一个绝佳的样板。

　　这是一个区块链界的逆袭者、边缘世界冒险跨入的先期玩家，以及，一个收获了财富之后倍感不安的人。

　　他经历过传统互联网的创业，在年轻人沉浸在主流工作时，他却像幽灵一般长期潜伏，最终在区块链这样的“边缘创新”中苦苦煎熬数年之后，爆炸式的挖到了第一桶金。

　　古典互联网失败者：“50块买一周泡面”

　　2013年，李雄第一次跟币圈相遇，那是个巧合。

　　来自农村的他从小家庭拮据，为了改变命运，他在毕业后决然地踏上了互联网创业之路，做一个KTV的O2O项目。

　　然而，“古典互联网”没有给他机会。在身边同学相继进入了华为、腾讯、万科、华润等深圳顶级公司之际，李雄却融资失败。

　　2013年，当李雄的团队花了三个月时间，赶在现金流断裂前谈妥100万天使投资之后，投资方临时反悔，“在打款前一天”。

　　“我全身上下仅剩下50元钱，只得买一箱泡面度日，抽廉价的南洋桶烟”。

　　这和杜均、易理华、蔡文胜们的命运简直如出一辙。

　　“那时候我就对O2O传统互联网项目彻底死心，我本身没有资本和人脉，大公司太多，竞争太激烈，互联网没有出头机会”，李雄说。

　　他很快在“极客玩物”比特币上找到了新的突破口，这是个边缘化的、前途未卜的东西，但他又有什么可失去？

　　当时有个朋友要让李雄的技术团队做一个比特币期货交易所。那年10月份，比特币价格首次到达2000人民币高峰，紧接着11月开始暴跌，但12月的时候，迅速反弹到了8000元的新高峰。

　　这个过山车的投资品让李雄觉得很有意思，他决定认真研究一下。

　　李雄发现，比特币交易所的环节太过繁琐，不如自己做个比特币K线图网站——网站的名字叫sosobtc，类似于A股市场中的同花顺。

　　“就像别人买车，我们服务周边，项目并不难”，李雄说，这是个纯线上的创业，也不用再为资金问题困恼。

　　“炒币如做妓”

　　同一年，炒币的气息开始涌动。2013年10月，比特币交易量突破50000个，比特币中国价格达到1300元。2013年11月，比特币中国价格达到8000元。

　　李雄的合伙人了第一批吃螃蟹的人。其通过信用卡套现的方式，买了大量的比特币，短短一个月时间，赚了100多万。

　　李雄则错过了这一波暴涨，那时他不敢玩“套现”，接下来的两年，他在后悔和等待的煎熬里度过，直到2015年，以1800人民币的价格出手购入100多个比特币，在2016年4月亿3000多元价格卖出，净赚几十万。

　　同在2013年，吴忌寒决定创立比特大陆。李林创立火币网。

　　比特币价格经历了2013年11月的1200美元高位后，在2014年开始进入熊市。2014年2月底，全世界最大的比特币交易中心Mt.Gox遭遇黑客袭击，丢失85万比特币——这直接导致比特币价格暴跌到了底谷。

　　在自己的sosobtc上看行情已久的李雄，决定按照合伙人的套路，刷信用卡赌上一把。

　　他实在不能忍了。

　　下注，赢得，再下注，爆炸式赢得——这样的单边市场带来的是毒瘾般的爆炸。他没空去管夜深人静时内心冒出来的不安和羞愧。

　　“炒币就像做妓一样，第一次不敢尝试，有躺着赚钱的滋味后你就收不住了”，李雄说。

　　像每一个从一无所有中爬过来的聪明人一样，李雄从不掩饰自己对财富的欲望，尽管在2018，在2014年的强烈亢奋之后，现在他看一切都是数字——数字继续翻滚，但不再给他带来情绪波动。

　　李雄告诉我，从那时开始，他走上了币圈之路，但和A股一样，这是一个需要靠本金规模和时间来慢慢玩滚雪球的游戏，如果“本金不多”，就“赚钱太慢”。

　　和绝大多数股市、币市投资者一样，李雄没有能够从炒币中完成原始积累，“太心累，又看不准”，此路不通。

　　但真正的转机在2016年，他发现了一条更赚钱的道路——发ICO。

　　疯狂的原始人

　　2014年的某个时刻，时年20岁的以太坊创始人“V神”带着一个中文蹩脚的翻译敲开了杜均在北京办公室的门，“只要十万人民币”，但杜均以为，“这骗子居然骗到我这里来了”。

　　惨遭拒绝的V神继续南下，找到了沈波，得到了慷慨激昂式的帮助，沈波为了以太坊带着身材瘦小、表情怪异的辍学小黑客四处演讲，只有少数程序猿、记者和爱好者愿意偶尔捧场。

　　2014年7月，Ethereum（以太坊）通过ICO募集3万余个比特币，震惊业界。

　　同样被震惊的还有大雄，大雄发现，原来还可以这样玩。

　　2016年下半年，李雄创业史的里程碑产品——ICO365正式上线，这是一家针对数字货币、区块链领域的ICO融资服务平台。盈利方式为，通过给项目融资的服务，收取佣金5%-10%。

　　很快，第一个客户找上门。“第一个是名为wings的以色列项目，他们很抠门，给的佣金3%都不到。”李雄对以色列客户最大印象是，对方对法律法规东西很看重，遵循本国法律。

　　“我们团队英文讲得都不好，为这单生意我们还专门找了翻译，原来这行业这么火爆”，李雄笑着说。

　　2017年，3月份，ICO365开启对量子链，与几个平台合作同时首发，总共筹等值比特币和以太坊合计2亿人民币。就此开启了ICO疯狂之路。

　　很快，ICO365又承接了20个项目，采用流水化作业，平均每个项目都能净赚200多万的收入。

　　ICO365一度成为行业领跑者。根据国家互金专委会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》数据，2017年上半年ICO365平台融资金额约占整个市场规模的10.6%，仅次于ICOAGE、ICOINFO两平台，排名第三。

　　不过，这个项目活得时间并不长，2017年9月4日，监管政策横空出世，ICO365宣布，为了支持和配合相关政策进展暂停业务。

　　“朋友在深圳电视台看到ICO365关闭的消息还突然对我说，李雄你们公司都上新闻了”，李雄苦笑着说。

　　而这短短的几个月时间，李雄在项目中分得了40多个比特币和1000个以太坊。9月4日当天，李雄将部分货币兑换了1000多万人民币，平均笔直涨幅达到了十倍。

　　此后，比特币继续上涨，在去年12月时曾达到2万美元。

　　虽然项目关闭，但这短短的几个月时间，李雄在项目中分得了几十个比特币和几千个以太坊。2017年9月4日后，李雄将部分代币兑换了1000多万人民币，当时平均币值涨幅达到了十倍。

　　2017年年底开始，李雄独立出来做一个叫“链向财经”的项目。他的说法是，这个项目在三个月的时间里吸金1个亿，他下面的员工平均每人每个月分红80万左右。

　　我屏住呼吸，这些钱也是我想要的，难道真是我在错过时代？

　　从恐惧到信仰

　　“卖掉就是背叛”。

　　李雄谈起了当时卖掉了手中的积攒比特币，他一脸愤怒和懊恼，因为比特币在去年12月的时候曾经冲上2万美元的高峰价格，而卖出这个行为也让他认为违背了“币本位”这个行业信仰。

　　币本位，在比特币世界里像是地下接头暗号般的存在，它指的是一种思维方式：将一切以某种币计价，通常是比特币或者以太坊。相对应的就是目前人们习以为常的法币本位：用人民币或者美元对一切计价。

　　在这场疯狂逐梦的浪潮中，区块链或者币圈所孵化的精神色彩，与此前大相径庭。

　　它居然承诺了自由、平权和财富。从未有另一个世界敢于承诺这些。

　　跟粗暴的股市和房市相比，在赋予了极客和未来想象力的区块链技术，让冒身于这个行业中的年轻人充满了信仰，而在混沌的技术革新过程中，他们既对未来坚定，又对未来恐惧。

　　比如他也曾怀疑过自己。“2017年的九四事件，我也曾灰心。觉得我们是不是真的违法了”，李雄说，后来比特币的疯狂更是说明了这是一记“狼来了”的故事。

　　但他每次回老家都开着那辆国产的“荣威新能源”，当有人问起他在深圳干什么的时候，他总是半开玩笑回答：“我在做传销”。

　　“客家人很信风水的，有些钱你命里没有的，所以不要去晒，说不定就破产了”，李雄说。

　　如今的李雄虽然坚信区块链和Token将对未来社会发生革命性的变化，但他也正在担心自己会不会成为革命的“烈士”。警察、监狱，这些画面都曾在他脑海中浮现过。

　　按照他的说法是，现在币圈一千多种币种全部市值才不到5000亿美金，相比百万亿外汇市场还处于脚底阶段，如果把它当做一场社会财富大转移的运动来看，区块链及数字货币的发展潜力巨大。而去中心化的区块链技术会将固有的社会结构打破，混沌的技术孵化期结束之后，将迎来蘑菇云式的大爆炸。

　　李雄坚定的一点是，在他经手的ICO365发行项目中，没有一个出现跑路诈骗的项目。他说这是一个靠信任积累的圈子，在大约200万人的币圈中，他几乎能判断哪些人靠谱，哪些是骗子。

　　李雄告诉我，有许多公司邀请他站台，每次都能赚一部迈巴赫，但他没有这么做，因为他觉得这些钱他不该赚。“有些人一上来就想要融钱，一看就是骗子。”

　　“我现在的公司业务结算都是用代币付款的，股东都算不清（币价波动）公司到底赚了多少钱，都是靠信任的”，李雄说。

　　李雄坦诚，自己也曾被吓到过。区块链圈钱论、违法论、末日论、道德沦丧，但是事实上区块链照样24小时运转，从未终止。他最终认为区块链仍处于热身阶段，正式赛场也即将来临。

　　在深圳的币圈，一直传说着有一个叫大空翼的90后通过炒币赚了几十亿。大空翼的说法是，前期为了赚钱，后期为了信仰。

　　“现在很多币都在下跌，但比起来几年前那种跌幅，这根本就不算什么，只要拿的住的，应该都可以赚得盆满钵满”，李雄逢人就解释对币圈大跌几日的看法。

　　币圈大事业

　　2月春节，李雄在假期结束之后飞向了东南亚，在这些气候温暖、监管张开怀抱露出满面笑容的国度，李雄受邀参加各种会议，自由地四下考察项目，更大财富在等他。

　　在远方北望自己的命运，李雄深深知道，对于自己这个“纯金屌丝”来说，绝无仅有的转机源于2013年，理性第一次跟币圈相遇，在短暂思考后，李雄走上了炒币之路，积累了第一桶金后，然后连发了21个区块链项目融资，“每个200万服务费”，实现了财务自由。

　　李雄反复强调一句话：富贵险中求。

　　“如果我还在互联网圈中创业，没有进去区块链，还能下班后带兄弟们吃饭喝酒夜总会吗”？

　　曾经有人总结过，区块链的创业者们许多都是郁郁不得志者，在现实中储蓄了太多的压抑，这些压抑的情绪力量，在这场风口中统统转化为了冲锋的号角。

　　就在不久前，李雄在之前的朋友发生了冲突，因为对方家底殷实，邀请他去新买的别墅玩，他内心不自在，觉得这人跟自己奋斗努力不一致，于是酒后讥讽，两人就此决裂。

　　现在，夜总会的嫩模也很难激起李雄的欲望，在澳门的一个大会上，李雄拥有一个独立房间，里面有很漂亮的嫩模，李雄却把该房间转给了一位客户。

　　李雄是穷人家的孩子，也有那种典型的不服气。——因为在边缘创新中致富，李雄更希望将其做成一份大事业。

　　朝着李雄办公室窗外望去，一家名叫“方大集团”的上市公司的巨大LOGO。有一天，李雄朝着窗外拍了个照片，并把“方大”两个字P成了自己公司的名字，图片在公司里里传阅。

　　“我就是要给员工们看看，这是我们的目标，我们一定也会上市的”，李雄谈起这个话题，眼中泛起了明亮的光。

　　我裹紧了外套，我是一个被区块链世界称为“传统行业”的互联网人，一个有信仰的互联网老兵，我不能在他巨大得像黑洞一样吸得我内心摇摆的办公室里，待得太久。

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