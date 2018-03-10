金立确认正洽谈融资 否认海信将接盘

新浪科技讯 3月10日晚间消息，针对海信将接盘金立的传闻，金立方面向新浪科技回应称不实，“金立正在洽谈融资，但肯定与海信无关”。

去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张传闻。今年1月中旬，新浪科技发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。还有媒体报道称，已有不少中小供应链厂商在2018年1月上旬开始到金立总部“上门要债”，部分厂商称欠款期限已经达到半年以上。

今年1月底，刘立荣在接受证券时报采访时对此事进行了回应。对于赌博欠债传闻，刘立荣回应称“那些都只是市场传闻”。他表示金立出现资金链问题的主要原因是2016年和2017年营销费用和投资费用投入超限。

对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

近日有传闻称，海信将接盘金立，金立可能成为海信的国代，不过金立方面否认了此消息。“金立正在洽谈融资，但肯定与海信无关”。

另据《财经》杂志报道，金立一些部门员工已收到内部架构调整的通知，公司近期将重组，这源于金立拿到一笔融资，资金会投入到新公司的组建，并称现在的出资方并没有手机业务。不过具体的出资方是哪家公司目前仍旧未知。

新浪科技此前曾获悉，金立曾于今年1月底发布通知，安排部分金立工厂职工停工放休1个月，按照通知文件的安排，3月8日工厂将复工。但《财经》报道称，金立位于东莞的金立工业园将散伙，已经开始遣散员工。对此金立方面暂未回复新浪科技的置评要求。

此外，还有应届毕业生向新浪科技表示，由于资金问题，金立已经将今年新签约的应届生全部解约。金立方面承诺将按照三方协议的违约金进行赔偿4000元，不过目前赔偿金还未发放。（张俊）