探访南京共享单车“死城”：没有牌照一律拖走

图片来源：视觉中国

来源：界面新闻 作者：林北辰

近日，界面新闻记者收到消息，江苏省南京市郊区出现了一座堆放大量共享单车的“死城”。据爆料人描述，堆积地内单车颜色不一，以红、黄为主，但也有其他颜色掺杂其中。

界面新闻记者赴南京实地调查，在江宁区采文路找到了这个地方。荒草丛中，共享单车层层叠叠，一眼望不到头。

摄影：林北辰

门口保安说，该地堆放的共享单车大约有7000到8000辆。

除了共享单车，这处被围墙环绕的空地内还停放着各式旧车，看起来是一处废弃车辆的露天停车场。偌大的停车场配有一位保安人员，大门口装有电动伸缩门，并在多处安装了监控摄像头。

据停车场保安介绍，该停车场占地超过100亩，其中停放的大多是事故车、废弃车。自2017年底，陆续有城管人员将各色共享单车拖放至此处寄存，但寄放在这里的共享单车“只进不出”—— 单车被城管人员用卡车陆续拖放进来，却从未被人领走。单车寄存期间，曾有疑似ofo和摩拜的工作人员到停车场内探寻这批单车的状况，最终还是没有把它们“赎”出去。

正如传闻所说，这里能找到几乎所有品牌的共享单车，红、黄占大多数，根据颜色整齐码放在一起，似乎暗示着这批单车尚未被主人抛弃，或许还有重见天日的一天。

摄影：林北辰

为此，界面新闻记者走访了管理该区域的江宁区高新园城管局。工作人员表示，最近两日被拖放至郊区停车场的共享单车，都是堆放在各地铁站附近的“无照单车”，无论单车好坏，只要没有贴上南京公安车管发放的二维码号牌“牌照”，城管人员就会将其拖走。

采文路上停车场内停放的共享单车，除去之前被城管没收的违规停放单车外，多为“无照单车”。工作人员将单车分类排放好，等待协商之后公司将各自的共享单车领回去，但目前单车的整顿还未结束，暂时不会把单车还给公司。

南京市内的大规模“无照”单车整顿从3月5日开始，将持续一个星期。高新园城管局为整顿工作配备了三辆卡车，近20位拖车工人，每天从早上7:30至下午5:30不间断拖车，预计在本周内会完成所有的整顿工作。

也就是说，截至3月11日，南京市内所有未配有“车牌”的共享单车都会从街道上消失。

不似机动车牌照的金属材质，共享单车的“牌照”其实是粘贴在车身上的二维码号牌，采用进口高强度户外膜制作，有较好的耐溶和防水性，质地柔软、贴服性强、便于弯曲、不易剥落。南京的交警通过手持警务终端扫描二维码号牌，就能读取车辆注册登记信息。即使这张柔性号码牌丢失，民警通过查询共享单车的二维码序列号，和单位名称，登录车管所的电子车辆注册系统，也能查到这辆车的注册情况。

据界面新闻记者了解，南京公安局车辆管理所于2017年12月推出共享单车二维码牌“牌照”，系全国首例。发放的共享单车牌照数量为31.7万，其中有16万辆ofo，11.5万辆摩拜，以及4.2万辆哈罗单车。加上南京市的6.2万上牌公共自行车，“持照”单车的数量约为37.9万。

城管人员向界面新闻记者出示了一份《互联网租赁自行车专项集中整治方案》。文件显示，南京市的共享单车本该在1月31日之前就整顿完毕了。城管表示，这份文件很早就分发到了各共享单车企业手中，但一个多月以来，各企业似乎对此无所作为，这才有了3月5日起的大规模整顿。

对于后续的单车交接问题，城管表示，需要等所有的整顿完成之后再进行协商，这也是为什么他们建议共享单车企业尽快自行撤除无牌照单车。

值得一提的是，文件显示，除了ofo、摩拜、哈罗与少量七号电单车之外，其余共享单车企业均未得到南京公安局发放的“牌照”。这是否意味着，头部玩家之外，未获得“牌照”的共享单车将全线退出南京市场？

更进一步来说，若共享单车牌照管理推行至全国各地，牌照资源被ofo、摩拜、哈罗三家瓜分，留给非头部玩家的空间就更少了。对于刚入场不久的“黑马”青桔单车来说，纵然背后有滴滴雄厚的资金与平台支持，单车牌照一经推广，此前的战略必然受到冲击，玩法也不得不改变，更别提小蓝、酷骑等深陷退款风波的公司了。

作为全国首个推行共享单车二维码牌照的城市，南京此次大规模严整共享单车，体现的是交通局介入单车乱象的决心，但单车上牌是否会推行至全国、何时施行，目前还未明晰。

交通局的介入，受公安局监管的“牌照”，意味着共享单车的后半场，未在头部争得一席之地的公司处境将变得更加严峻，上牌成为头部玩家不可避免的考量。