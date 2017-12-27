共享单车乱象锐减背后：企业保安等加入运维朋友圈

中新网北京12月27日电 （吴涛）共享单车自诞生以来已近两年，原来曝出的问题有改善没？近来，记者对共享单车进行了“回头看”，发现企业加大了运维力度，乱停乱放问题有所好转；但用户骑到坏车的情况依然时有发生。随着共享单车用户群体的扩大，还引发了一些新现象。

清一色的摩拜单车整齐摆放。中新网 吴涛 摄

乱停乱放有好转

近来，记者在北京走访，发现一些新气象，原来被共享单车堵得水泄不通的地铁口有好转，起码不再影响路人通行。

记者在某地铁口蹲点发现，几乎每天早晚高峰都有共享单车运维人员在场，指挥车辆有序停放，手里还拿着一个“检测器”，不时在单车智能锁处扫一下。“这个主要是检测智能锁好坏以及是否还有电量。”运维人员说。

摩拜和ofo接受中新网记者采访时均表示，在运维方面，他们针对性地加派了线下运维人员、加强管理维护高效调度车辆、平衡供需，及时处置乱停乱放、车辆淤积等情况。

这是用什么办法实现的呢？据了解，越来越多的共享单车企业将AI和大数据用在运维上。如ofo推出“奇点”，对共享单车采用网格化管理，通过大数据和人工智能，预测供需进行调度，实现了共享单车的精细化运营。

摩拜单车推出大数据人工智能平台“魔方”。摩拜称，“魔方”的核心应用之一是对共享单车全天候供需做出精准预测，为车辆投放、调度和运维提供智慧指引，智能动态调节供需平衡，化解“潮汐现象”。

还有共享单车企业对记者说，“我们采用了多种办法维护共享单车停放秩序，包括对用户采用信用分制度；联合社区合作；另外，人都有从众心理，我们有时还在地铁口规范位置提前放置几辆单车，这样，其余的人也就会顺着把单车停在该位置。”

某共享单车运维人员在执行作业。中新网 吴涛 摄

摩拜和ofo还都在成都试点了电子围栏。摩拜用户如在禁停区内落锁停车，则会收到违停短信提醒，还会扣信用分。ofo用户如果没停在电子围栏区域，则“不能还车”。

这些变化还离不开监管。今年8月3日，多部门推出共享单车规范指导意见，要求监管部门加强监管，对乱停乱放问题严重、线下运营服务不力、经提醒仍不采取有效措施的运营企业，应公开通报相关问题，限制其投放；共享单车企业也要根据停车点车辆饱和情况及时调度转运车辆。

共享单车运维“朋友圈”不断扩大

如上所述，共享单车这些变化离不开运维人员，那这些人的生活状态如何呢？

“每天负责将车多的地方稀释，拉到车少的地方，另外就是把自行车摆放整齐。早上8点上班，晚上6点下班，每天要干满8小时。”某共享单车运维人员李义（化名）一边把共享单车从电动三轮上搬下摆好，一边和记者聊着。

“累不累？每天这样能拉多少趟？有20趟吗？”记者问。

“20趟？谁也拉不够20趟。”李义称，每天的情况不一样，工作量还行，习惯就好了。30多的岁的李义已经干了三个多月，现在干起来已轻车熟路。

有意思的是“三个多月”这个时间节点，记者注意到，这离8月3日交通部等十部门发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》至今的时间间隔很相近。

当时指导意见指出，共享单车企业应及时清理违规停放、存在安全隐患、不能提供服务的车辆，并根据停车点车辆饱和情况及时调度转运车辆，最大限度满足用户用车停车需求。

“现在没听说要招人了，此前密集招了一批，每人都是管一片的。”李义透露。

“待遇怎么样呢？”记者问。

“按绩效走，好的话每月能挣5000元。有保险。”李义回答。

“准备一直干下去吗？”记者问。

“没想好，工作不好找，先干着。”李义说。

某街道办事处工作人员看到倒地的共享单车主动扶起来摆好。中新网 吴涛 摄

值得注意的是，街道办事处也加入共享单车运维大军。在北京阜成路上，记者注意到有人骑着共享单车走走停停，看到路边的有倒下的共享单车就去扶正摆齐。

“你是共享单车企业运维人员？”记者问。

“不是，我是街道办事处的。”

“为什么要做这些？”记者问。

“也算是我们工作的一部分吧，维护好市容市貌。”

另外，记者注意到，公司门卫、安保人员等统统加入共享单车运维的“朋友圈”中，只要骑共享单车到某地，就有这些人指挥你该停在何处。

坏车依然流通，骑到自认倒霉

虽然乱停乱放有一定好转，不过记者在走访中发现，坏车流通现象依然存在。有用户接受中新网记者采访时表示，“经常遇到诸如车闸不灵敏，铃铛不响等情况，骑到坏车只能自认倒霉，将就着骑。”

“最重要的是骑到坏车也扣钱，有些平台原来举报坏车还能免单，现在举报也不行，依然收费。”不止一位用户向中新网反映，部分共享单车平台并不人性化，且该问题存在很长时间了。不过企业也有说法，“这也是防止恶意举报，如果车没坏还举报呢，是免单还是怎么处理？”

共享单车车座上落满灰尘。中新网 吴涛 摄

对于坏车，共享单车企业大多数选择维修。ofo方面表示，目前平台上总体报修率在3%左右。ofo的“奇点”大数据后台会在接到举报后1秒内通知离单车最近的运营师傅进行处理，保证用户的使用。

摩拜暂未透露坏车率等数据，但表示，摩拜单车都和手机上的摩拜App相连接，实现精准定位车辆位置、实时掌控车辆状态，对每一辆摩拜单车精细化管理，这让摩拜单车极大程度降低了损坏率。

共享单车坏车除了维修，还有“再生”。摩拜称，已与某再生资源开发公司率先实现“全生命周期管理”，对服务期满“退役”后的摩拜单车进行回收、拆解、再利用，让其重新“满血复活”，进入到新的生命周期。

值得注意的是，还有部分单车仿佛被企业“抛弃”了。记者观察发现，有一些坏掉的共享单车已经成为“僵尸车”，至少超一月没人清理，车座上落满灰尘。这些车多集中在犄角旮旯等不容易发现的地方。

延伸

——共享单车引发蝴蝶效应

记者注意到，共享单车发展至今，除了改变了国人的出行习惯外，还衍生出一些新现象。

“对我有什么影响吗？就是穿着改变了，因为想着可能路上会骑单车，尽量就不穿裙子出来了。”89年女孩周新（化名）对记者说。如今，中国人民大学公共政策研究院执行副院长毛寿龙时常穿着西服配黑色运动鞋，为的也是方便走路和骑共享单车。

资料图：越来越多的用户骑车自带手套。中新网 吴涛 摄

另外，到了冬天，记者几次在北京某地铁口蹲点，发现不少骑共享单车的人都有备而来，解锁单车后缓缓从包里掏出手套等。不止是手套，京东数据显示，受共享单车等因素影响，北京地区，从2016年12月到今年2月，防晒手套销量同比增长140%，运动背包、墨镜、水壶等随行用品增长超过30%。

国家信息中心信息化研究部主任张新红分析，共享单车引发一系列连锁反应，改变了很多人的就业，产生了数以万计的自行车搬运、维修工作岗位；改变了摩的、黑车生态；还促进了技术发展，产生了上百项专利技术。

值得注意的是，都说骑车健身，可还有因骑车骑出病来的。据媒体报道，有不少人因为骑共享单车时座椅高度没调整好、暴力蹬踏等，导致膝盖受伤。北京宣武医院康复医学科杨晓龙车分析，座高度过低，骑行者踏不出足够的力量，会导致骑行困难，甚至会对膝关节产生损伤。