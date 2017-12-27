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媒体：贾跃亭一去难返 窟窿太大市场等不了他了

媒体：贾跃亭一去难返 窟窿太大市场等不了他了
2017年12月27日 00:09 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　贾跃亭，一去难返

　　陶凤

　　贾跃亭还没有任何动静，距离他7月在微博上发表“我会尽责到底”已近半年。

　　证监会给老贾下了最后通牒。12月25日晚，北京证监局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题。

　　这不是他第一次跑路了。贾跃亭还拿梦想搪塞。“担心回国后会被限制出境，要在美国发展无人汽车事业。”在美国闭门造车的贾跃亭一定听得到传唤，但北京证监局能否“喊”回贾跃亭完全取决于后者自觉，并无强制手段。

　　贾跃亭真的会回国履责吗？估计不会。回顾“乐视危机”过去这大半年，除了继续画着乐视汽车的大饼外，贾跃亭对于究竟如何负责从未做出过计划。在抵达美国之前，他的心思全都用在如何平安抵达美国，而在抵达美国之后，外界便很难揣测他真实的心境了。而整个过程中，惟一没有受损的似乎就是他个人与家庭的利益。

　　“虱子多了不怕咬”。贾跃亭的消息一直没有断，不过也一直没有回来。老婆也去了，吃瓜群众看出了举家逃命的影子。网友调侃，有钱的是大爷，那是没见识，现在欠钱的才是“真大爷”。

　　贾跃亭捅的窟窿实在太大。融资迟迟未果，创始人及核心管理团队相继出走，媒体用“法拉第未来正在变成一家空壳公司”来形容它今天的处境。当初以造车名义远走美国，FF汽车被贾跃亭视为翻身的最后一根稻草，获得融资就显得十分重要。

　　法拉第未来融资不利，贾跃亭才是问题所在。贾跃亭的致命伤是观念里没有“诚信”二字，涉嫌造假上市，该还的债不还，承诺的借款不借，员工欠薪，“下周回国”，员工持股清零……数不胜数。

　　尽管创业英雄的光环早就被“老赖”抹黑，但仍有人相信他自始至终并非在玩一出“庞氏骗局”，他只是过于激进，过于心急。

　　时间却不站在贾跃亭一边了。就算在美国的贾跃亭依然有梦，而曾经为他欢呼、鼓掌，尤其是为他出钱的人，都快崩溃了。

　　当乐视陷入拆东墙补西墙的窘境，央视财经频道曾公开质疑：贾跃亭一边堆概念一边套现，是创业失败还是涉嫌欺诈？如果真的是欺诈，那是要坐牢的。没有人知道，贾跃亭这次出走究竟是为了什么？真的为了他的造车梦，或者捅了一个个天大的窟窿之后，借着一个梦彻底躲起来。

　　贾跃亭是否能避免失信于人的局面，得看他能担起多少责任。乐视的盘子早已不欢迎这个昔日的主人，孙宏斌对他信任或许也存留不多了，他回来对乐视体系惟一的贡献是还债，把他的钱都掏出来还债。市场等不了他了，法律同样也不会等他太久了，弹尽粮绝的贾跃亭可能只剩一个梦了。

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