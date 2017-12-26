贾跃亭晒圣诞祝福 乐视供应商却已举步维艰

原标题：乐视供应商收不到贾跃亭的圣诞祝福

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年关将近，乐视控股集团创始人贾跃亭在微博晒出了圣诞祝福，但被他拖欠的供应商们注定无法过上圆满的节日。多次进京讨债未果后，一些供应商举步维艰，甚至有的已经破产。

12月25日，贾跃亭在微博发出对法拉第未来(下称“FF”)员工的圣诞祝福“Merry Christmas all FFer! ”。

但在祝福和笑容的另一头，是乐视控股、乐视移动供应商的无奈和叹息。曾经8次上京讨债的老洪(化名)在接受第一财经记者采访时表示，目前乐视和他们的欠款尚无任何进展，会在春节之前再上京讨债，希望乐视“出于人道方面考虑”偿还一部分欠款，“因为我们有小公司挺不下去了，我们群里面至少有3家公司已经破产。还有很多举步维艰的，毕竟欠款不是小数目。”

从2016年下半年乐视危机全面爆发后，这批来自浙江、海南、四川等全国各地的乐视移动供应商多次上京要债。今年7月的乐视股东大会上，供应商们还高举着“乐视欠债乐视还”的标语讨债。当时现场不完全统计，乐视还欠这些供应商约3300万元的尾款。

要债无果举步维艰

9月，声称“尽责到底”的贾跃亭和这批供应商们达成一项协议，最终供应商们同意撤离乐视大厦。当时，老洪对第一财经记者说“这是针对20多家供应商集体的、有时效的解决方案，但并不是现在就给钱。”老洪表示，此次的还款计划有一定的时间窗口，要到明年(2018年)左右，“因为乐视确实现在没有钱。”

乐视还欠成都供应商老张(化名)300多万的欠款，在26日接受第一财经采访时，老张称该还款协议是“废纸一张，是零!”他认为，当时的协议就是为了骗他们离开乐视，“我们上当了”。

他指出，乐视的债务对其公司影响非常大，“这个钱收不回来，(我们)要付很多供应商的钱，这个牵扯的东西太多了”。他不愿多提乐视，“因为情况已经这样了。你急也没有用啊，还不如花点时间去做点其他事。”

至于当时贾跃亭的钱从何而来，老洪对第一财经透露，“有非乐视的外部战略合作伙伴与老贾达成某种合作协议，拿出其投资的其它公司的股权变现，来协助乐视移动偿还部分电建商的债务。”但他并没有透露具体的还款协议。

目前，乐视还欠老洪160多万，超过其年营业额的10%。他表示，与不少供应商相比，自己情况不是最差的，“因为大供应商在没有收到钱时适当中断了供应，但乐视当时还在高歌猛进，就找了其他的小公司。他们只有口头上的协议，连合同都没有就垫款做活动。”

不过，他表示，仍愿意相信贾跃亭能筹到钱，最后解决债务问题，“现在它(乐视)死是正常的，我宁愿它(乐视)能好过来，”。

就算签了合同，也照样无法履行。一被乐视欠款50万的供应商对第一财经记者表示，目前仍在想办法借钱处理他的供货商，“我们也在外面借钱，总得先活着。我们借一部分，他们自己借一部分，一起共渡难关，把工人的工资先付一部分。”

就在贾跃亭发圣诞祝福的同一天，北京证监局发布通告，责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，保护投资者合法权益。

通告称，近期，上市公司乐视网及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》，截至目前贾跃亭仍未履行承诺且未向北京证监局报送整改报告。

不过，这些被欠债的供应商们在接受第一财经记者采访时认为，贾跃亭不会回国。老洪称，“贾跃亭90%以上可能不会回国。如果老贾能回北京是好事，我们肯定也会过去”。

12月13日下午，乐视网发布公告称，全国法院被执行人信息查询系统显示，贾跃亭已四次被列入被执行人名单中。近日，贾跃亭被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单中。贾跃亭未履行生效法律文书确定的义务包括，向平安证券支付初始交易额4.62亿元、利息414.98万元、违约金909.89万元、执行证书公证费人民币142.6 万元、律师费256万元。

供应商：乐视拖延时间

不少供应商在要债的同时也不放弃选择走法律途径，但这同样需要时间。此前，一负责乐视周边产品的供应商李新对第一财经记者表示“你要说走法律途径，(乐视)动不动说，你起诉我们吧。一个官司得折腾两年多，两年多乐视不知道什么样了”。

而就在本周，北京法院审判信息网也挂出了飞毛腿(福建)电子有限公司和乐视控股、乐视移动买卖合同纠纷一审民事裁定书以及华福证券有限公司等公证债权文书执行裁定书。

民事裁定书显示，北京市第三中级人民法院根据飞毛腿电子的财产保全申请，冻结乐视移动、乐视控股名下的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，限额人民币1.67亿元。该案的裁判日期为2017年6月14日。

而在华福证券与贾跃亭公证债权纠纷一案，北京市第一中级人民法院依法对被执行人贾跃亭的银行存款、房屋登记、车辆登记进行了调查，扣划被执行人贾跃亭银行存款130.94万元。同时，该法院轮候查封了贾跃亭持有的乐视网10.24亿股股份，轮候查封了贾跃亭名下位于北京市东城区东直门外大街x房产和位于北京市朝阳区双花园南里二区x房产。

根据裁定书，贾跃亭应履行2.03亿元及违约金，已履行130.94万元，尚有2.02亿元及违约金未履行。

李新表示，曾于2017年5月左右去朝阳法院立案;9月，乐视提出管辖权异议，认为案件不属于朝阳中级人民法院管辖，但是提出异议再到驳回又需要时间，“说白了，现在就在拖时间呗”。

上述飞毛腿电子案件也印证了他的观点。12月22日，在上述飞毛腿电子与乐视案件的另一份裁定书里，北京市第三中级人民法院驳回了乐视提出的管辖权异议。乐视移动请求将案件送至北京市顺义区人民法院审理;乐视控股要求送至北京市高级人民法院审理。案件于2017年4月28日立案，裁判日期为2017年7月10日。

目前，李新还在等法院进一步的消息。他认为，法院最终肯定会驳回乐视的要求，“但这需要时间”，他叹了一口气。

对上述供应商欠下巨款的主要为乐视的非上市体系乐视移动，但上市体系乐视网日子也并不好过。根据乐视网的财报显示，第三季度净亏损10.15亿元人民币。此外，乐视网8月25日公布，过去十二个月内该公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额人民币3021万元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费);公司被起诉类案件33起，合计涉案金额人民币15.97亿元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费)、美元373.28万元。

12月15日晚，乐视网公告透露，聘任刘淑青为乐视网总经理，同时公司的法定代表人也变为刘淑青，这意味着融创系全面掌控新乐视，但乐视的未来仍充满未知。