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OPPO A7x评测：精致的外观设计 超越价格的使用体验

OPPO A7x评测：精致的外观设计 超越价格的使用体验
2018年09月14日 07:07 新浪科技综合
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　　本文来自泡泡网

　　不久前，OPPO的产品线又新增了一个新成员——OPPO A7x。

　　OPPO A系列的产品一直是面向大众化的年轻群体，定位是“潮流设计，实用体验”，用更富有诚意的价格，可以体验到更出色的产品。OPPO A7x就沿袭了这一风格，将最热门的水滴屏应用在了这款手机上，并且搭载MTK P60处理器，有着非常不错的整体性能。下面我们一起来详细了解一下这款手机的使用体验。

　　外观：岂止于美

　　我们拿到的这部OPPO A7x是星空紫配色的版本，拿到手的第一感觉就是漂亮！单看外观，星空紫的背面是蓝紫渐变，同时由上而下还有类似星空的星星效果，比市面上大多数的手机都要好看很多。

　　值得一提的是， 这个星空的效果不单单是加入了星星点点，而是同样采用了渐变的风格，由上而下的星星效果也是渐变的，更像是星空的感觉。在光线的照耀下，就像夜空中闪耀的星星，非常漂亮。

　　A7x的正面采用了目前最流行的水滴屏设计，6.3英寸的incell屏幕，加上四周的窄边框设计，屏占比达到了90.8%。同时，屏幕的分辨率为2340*1080，显示比例19.5：9，显示效果非常不错，无论是玩游戏还是看电影都有很好的视野和体验。

　　OPPO A7x应该是2000元价位首款采用了水滴屏设计的手机，这也是OPPO将R17的技术进行了下放，为年轻人提供更好的使用体验。水滴屏不仅仅是我们看到的异形屏这么简单，它对于屏幕上方传感器等原件的布局提出了新的考验。在全新的工艺以及技术创新下，OPPO在几款新品中都实现了这一设计。

　　而在中框方面，OPPO A7x采用的是金属中框。圆弧形中框与上下玻璃面板的2.5D弧面玻璃完美过度，从而在手感上也比较出色。不仅于此，OPPO A7x还在中框的颜色上做出新花样，中框的颜色过渡与机身背面的渐变色完美融合，达到了视觉美感上的和谐统一。

　　拍照：或许是同价位最高水准

　　拍照是OPPO一直以来的强项， OPPO A7x也表现出了在同价位手机中的统治力。OPPO A7x采用的是前置1600万像素摄像头，5P镜头组，光圈F2.0，单个像素尺寸1μm，支持AI智慧美颜和手势拍照等功能。

　　后置摄像头是1600万+200万像素的双摄组合，相机素质很不错。光圈大小F1.85+F2.4，大光圈可以在夜拍的时候呈现更好的照片效果。拥有HDR功能，拍照的时候宽容度更高，实际拍照的体验也非常不错。

　　从实拍样张来看，OPPO A7x有很多可圈可点的地方。在明亮的环境下，OPPO A7x拍摄的照片保留了很多的暗部细节，让整个风景都能十分清晰，树荫下也完全可见。而在逆光的情况下，依旧能够看得清建筑物的细节，表现非常优异。

　　而在夜拍的场景上，OPPO A7x也有着令人满意的水准，整个画面清晰自然，也能够看到暗处的部分细节。总的来说，OPPO A7x的拍照水准已经是领先同价位手机的表现了。

　　性能：完全满足正常使用

　　在性能方面，OPPO A7x也是非常不错的，采用了联发科P60处理器，这也是上一代OPPO旗舰手机上所搭载的处理芯片。8核64位处理器，在性能方面拥有非常不错的体验。安兔兔跑分成绩达到了14W左右，已经达到了很不错的水平。

　　这样的性能在如今的手机领域已经是中等偏上的水准了，在2000元价位段也几乎是领先的水平。应对市面上主流游戏，OPPO A7x会有怎么样的表现呢？

　　首先我们测试了热门的《王者荣耀》，作为一个moba类游戏，有着众多的玩家。在设置方面开启了高帧率模式，以及多核多线程模式，实际的体验来看，在正常情况下可以稳定在50帧以上的水平。

　　而在激烈的团战情况下，游戏也能够稳定在40帧左右，整个游戏过程中基本上没有出现卡顿的现象，游戏过程中的体验也非常不错。OPPO A7x玩《王者荣耀》完全没有压力。

　　而最近最火的游戏莫属《绝地求生·刺激战场》了，这款游戏的游戏模式非常火，并且对于手机的性能要求也比较高。游戏默认的是均衡画质和中等帧率，调成了高清画质以及高帧率的模式下游戏，体验也很好。

　　游戏过程中画质大概可以稳定在30帧上下，整个画面还是非常流畅的。同时19.5：9的屏幕显示区域更大，在游戏过程中可以有更广阔的视野，在游戏的时候体验是相当不错的。不过由于这是一款千元价位的手机，在玩吃鸡的时候画面效果与顶级旗舰还是有一些差距，总的来说是能玩的水平。

　　系统续航：续航更给力，系统更智能

　　在系统方面，OPPO A7x采用的是最新的ColorOS 5.2系统，这也是与此前的OPPO R17相同的系统，在系统体验上也是与R17几乎相同。更智能的系统更方便了我们的生活，像负一屏中集合了日常经常使用的各种功能卡片，我个人是非常喜欢的，能够轻松地查看自己相关的消息。

　　而在续航方面上，OPPO A7x内置了一块3500mAh的电池，大电量再配上MTK P60良好的功耗控制，在续航方面不需要担心。同时ColorOS 5.2也提供了更好的电量管理，用一天妥妥没问题。配有的5V/2A的充电器，充电速度也是中规中矩的水平。

　　写在最后：超越价格的使用体验

　　OPPO A7x作为一款千元价位段的手机，我觉得在使用上完全给了我旗舰级的体验，完全超越了这个价位段的水平；在外观上时尚靓丽；性能配置上完全满足日常使用，游戏表现也很不错；拍照方面延续了一贯出色的传统，硬件素质和照片效果都非常不错；而系统和续航方面，全新的系统带来了更智能的享受，同时大电量也不用担心手机没电的问题。当然作为一款2000元价位的手机，我们没法拿它去和四五千的旗舰机去比较，但在相近价位段的手机中，这应该是综合素质相当不错的一款手机了。

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