新iPhone发布后 苹果不再销售iPhone SE和iPhone X

新浪科技讯 9月13日凌晨消息，随着苹果公司推出iPhone XS/Xs Max和iPhone XR新品，苹果官网停止销售iPhone SE和iPhone X。现在这款手机只在一些经销商处可以买到。

苹果官网在售的几款产品

事实上，苹果调整了旧款iPhone的售价，来顶替iPhone SE的位置。如今iPhone 7售价3899元起，iPhone 7 Plus售价4899元起；iPhone 8售价5099元起，iPhone 8 Plus收购价5999元起。

苹果的这种做法意图很明显：iPhone XS顶替了iPhone X的位置，iPhone XS Max用来拔高产品定位；iPhone 7系列和iPhone 8系列顶替了iPhone SE；而所谓的“廉价版”iPhone XR则顶替了iPhone 8之前的位置，弥补了新机器和旧机器之间的空档。至此，苹果旗下的iPhone手机覆盖了3500元到13000元的价位。

老实说今年几款新iPhone的价格并不便宜。这里面影响价格的因素很多，其中自然包括苹果想要扩展产品价格区间的这一举措。苹果公司和大多数安卓厂商不同，在过去很长一段时间里没有能够走量的机器。这和这家公司产品的定位有关——每年只推出一两款旗舰产品。于是，在保留旧iPhone的同时，苹果选择在今年推出一款价格相对便宜的iPhone XR，以此提高“量”的增长。（苏航）