一文看苹果发布会:双卡双待iPhone售价12799元创新高

新浪科技讯 9月13日凌晨消息，苹果秋季发布会如期而至，本次推出一款Apple Watch Series 4，两款iPhone XS系列，以及一款iPhone XR。

发布会开始，苹果先来了场007式的 “生死时速”开场。一名Genius拿着保险箱在向Siri询问后以最快的速度将其送到了库克的手中，发布会正式拉开帷幕。

库克上台后照例回顾了苹果的“荣誉勋章”。目前全球的Apple Store年客流量已超过5亿人次，而iOS设备的出货量也近20亿部。

Apple Watch 4——首次大改，检测健康成转折点

4年前苹果正式进军“健康领域”推出Apple Watch。苹果始终将以“保持连接、健身和健康”为核心，那么这次基于这三个功能推出全新Apple Watch series 4。

series 4屏占比更大

首先，Apple Watch series 4的屏幕比上代扩大了30%，共有40毫米和44毫米两种尺寸。虽然屏幕变大，但外观尺寸基本与上代齐平支持往代表带。屏幕变大后，包括表盘、应用都进行了全新设计，新增一部分表盘，比如将健身和健康可以一同显示、可直接在表面上查看机场信息；甚至将此前的“呼吸”功能也加入到表盘背景中。

数字表冠从直观来看由之前的“小红点”变成了“小红圈”而且还增加了触觉反馈的数码表冠，与上代相比series 4使用的数码表冠整体缩小30%，内部组件却增加了21%，新的触觉反馈带来转动机械表的手感。表身的扬声器音量也提升了15%。为了保证watchOS5的实时唤醒Siri，麦克风也进行了重新设计，以保证音质唤醒Siri语音助手或语音通话。

苹果根据摔跤的“常规”习惯，判断严重性

series 4核心使用了S4处理器， 由苹果独自研发的支持64位双核处理器组成，处理速度也比上代快两倍。另外Watch 4可以对用户摔倒进行识别。苹果介绍“摔倒识别”是基于高度传感器以及摔倒的动作来判断严重程度，严重时手表会自动根据地理位置呼叫救护。

此前Apple Watch的心率功能一直是核心功能，那么在这次又增加了三个功能，第一个当心率低时会自动提示用户，第二个可计算出心率图识别出房颤。第三个电子心电图功能，在series 4底部增加了一个电极式心率传感器，在绘画心电图时用户手指需按住数码表冠，绘画出电子心电图追踪频率预判心脏状况，而这过程只需30秒就可完成，最后可以直接在App中显示心电图。

Apple Watch series 4主要参数

续航方面，苹果称Apple Watch 4将提供18小时的续航。对于自己的健康信息苹果强调，将全部保存到手表上并不会出现隐私泄露。

Apple Watch series 4依然有铝合金表壳和不锈钢抛光表壳，均为金色、深空灰、银色三种配色。

Apple Watch series 4 edition版本

Apple Watch series 4 GPS版本售价3999元起，蜂窝网络版售价5499元起，3代手表价格降至2199元起，中国为首批发售地区14日开始接受预定。

iPhone XS——外观变化不大，升级都在硬件

去年苹果在iPhone X中增加了Face ID面容识别，据苹果介绍iPhone X的用户满意度创下了98%，成为世界上排名第一的手机。那么这次，在iPhone X的基础上，推出了iPhone XS。

左为iPhone XS Max 右为iPhone XS

从名称来看，苹果延续了“S”系列更新， 在尺寸上面分为5.8英寸iPhone XS和6.5英寸iPhone XS Max。6.5英寸是5.8英寸的放大版，机身维持原来iPhone Plus系列的握感。而iPhone XS系列多支持立体声效，拍摄视频时同样支持立体声。当然，这两款产品依然使用的是OLED屏幕以及支持IP68级防尘防水。

还有一些小的升级，比如iPhone XS系列的面容ID识别更快，存储容量有512GB版本。

核心方面，iPhone XS系列搭载全新A12仿生芯片。具体来说A12仿生芯片有7纳米工艺制程，内部有6核64位CPU、4核GPU以及八核NPU（神经处理单元）。

A12仿生芯片内部结构

发布会上，苹果着重介绍了Neural Engine（神经引擎）更新后带来性能提升，每秒钟处理量可达到5万亿次。

为了A12仿生芯片，苹果在ML神经系进行了全新升级，速度提高9倍，能耗却是之前的十分之一。在体验AR功能时响应更快画面更流畅的同时质量更好。

iPhone XS摄像头配置

拍照方面，iPhone XS系列依然是广角摄像头+长焦摄像头的双摄方式，从整体参数来看双1200万像素似乎并没有明显的提升，不过基于A12仿生芯片，iPhone XS系列在拍照时有了更智能的调整。

基于A12仿生芯片，iPhone XS系列在拍照功能中具有零延迟，而且不同光线下会有更好的表现。针对逆光拍照时还增加了智能HDR功能，此外人像模式新增拍后再调焦功能。

续航方面，苹果以iPhone X为参考，iPhone XS提升30分钟续航，Max提升一个半小时。

中国特供版双卡双待iPhone XS系列

网络制式方面，iPhone XS Max首次支持双卡双待功能，不过值得一提的是，国际版本的iPhone XS系列采用单卡+eSIM虚拟卡的方式，而苹果为中国版本单独推出了双实体SIM卡版本，这也是苹果第一次为一个国家改变硬件。需要注意的是双卡双待仅支持iPhone XS Max以及iPhone XR

iPhone XR——多彩机身配置缩减

iPhone XS系列之后，苹果推出了全新系列——iPhone XR。它的外观大体和iPhone X相似，不过后置摄像头缩减到单颗1200万像素摄像头，屏幕也缩减使用LCD屏幕，官方称为液态（Liquid）视网膜屏。从发布会上的展示图来看，四周的边框比较宽。

iPhone XR

iPhone XR的机身配色是一大亮点，共有白色、黑色、蓝色、黄色、珊瑚色、红色六种颜色，并配金属中框，这和之前iPhone 5C有些相似。

核心方面iPhone XR同样使用最新的A12仿生芯片，续航也比iPhone 8 Plus长1.5小时。

最后售价方面：

iPhone XR ：64GB售价6499元，128GB售价6999元，256GB售价7899元；

iPhone XS：64GB售价8699元，256GB售价10099元，512GB售价11899元；

iPhone XS Max：64GB售价9599元，256GB售价10999元，512GB售价12799元；

同时iPhone 8价格降至5099元起，iPhone 7将至3899元起，iPhone X停售。中国为首批发售国家，iPhone XS系列将于9月14日接受预定，本月21日发售；iPhone XR于10月19日接受预定，10月26日发售。

最后还有一些小提升，比如HomePod家庭扬声器支持AirPlay 2传输协议，Apple TV新增100合作方支持4K。

新浪点评：

一年间关于新iPhone的传闻，在今日的苹果秋季发布会中终于“公开”。此前网传的三款新iPhone也毫无意外地在本次发布会见到，甚至参数几乎都没有太大出入。

作为苹果两年才一变的小幅升级款，iPhone Xs在外观上新iPhone并没有让人眼前一亮，不过果粉们心心念的双卡双待功能终于在这次的iPhone中推出，以后又可以少带部手机出门。至于其他的升级，更多的是“内在美”，比如对拍照的优化调校，防水性加强等方面。

iPhone价格或许是这次发布会的最大争论点，价格比去年的iPhone X又贵上了一个台阶，顶配版售价近1万3千元。而原先的iPhone SE和iPhone X停产也让iPhone 产品用户全覆盖，从iPhone 7的3899元入门到iPhone 8的5099元作为中端，iPhone XR主打中高端，iPhone XS定位旗舰， 苹果的定位已经非常明显，让全年龄段都可以使用iPhone。

爆料时说的Macbook Air和iPad Pro并没有在这次发布会中见到，我们也可以期待下个月会不会推出呢？