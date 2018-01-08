小米估值2000亿美元 年底将于香港上市

据媒体报道，近日，接近小米的高层人士透露，小米公司IPO时间已经确定，将于今年年底，但具体月份还没有敲定。消息人士表示，小米将会选择在香港上市。另外，有接近小米高层人士透露，雷军确实在11月份与投行进行了接触；据其称，雷军同步了2000亿美元的目标，并受到了投行的认可。

报道称，小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权，几千期权就已经价值超百万元。

对此，小米公关表示不予置评。但小米工号在1000以内的员工已经财务自由，这在小米公司内部已经是得到公认。

此前估值1000亿美元

此前有媒体报道称，投行与小米接触寻求推动该公司2018年上市，一些投行的方案对其估值甚至超过1，000亿美元。根据Dealogic的数据，这将使得小米首次公开募股（IPO）成为阿里巴巴（Alibaba Group Holding）之后来自中国的规模最大的上市交易；阿里巴巴2014年上市，当时的估值是1，690亿美元。

作为全球最有价值的初创公司之一，小米上市将是向前迈出了一大步。2014年时这家公司估值为460亿美元。

知情人士称，超过10家西方和中资银行参与争夺。他们表示，相比纽约，小米更倾向于在香港上市，因为香港散户投资者熟悉小米的产品及小米创始人雷军。雷军在中国业界的地位堪比“教父”，这一点和苹果公司（Apple Inc．， AAPL）已故创始人乔布斯（Steve Jobs）类似。

摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）是寻求参与小米IPO交易的投行之一。竞争对手认为，摩根士丹利可能会有机会。这家美国投行过去几年承销了全球科技领域的许多大规模IPO交易，包括阿里巴巴、facebook Inc．（FB）和Snap Inc． （SNAP）。摩根士丹利驻亚洲前顶级研究分析师季卫东（Richard Ji）目前也是小米的一个关键股东之一。季卫东于2013年离开摩根士丹利，现在管理一只持有多只科技股的基金。

小米IPO的传闻由来已久

关于小米IPO的传闻由来已久。2017年12月1日，外媒The information报道称，知情人透露小米正就最早于明年下半年首次公开募股（IPO）与银行展开洽谈。该报道提到，香港是最有可能的上市地点，但不排除在纽约上市。小米随后予以否认。

2017年12月6日路透社报道称，消息人士表示，小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行（IPO）的标书。

针对小米IPO传闻，雷军在美国参加高通2017骁龙峰会时回应称：“我没有什么好说的。”

2017年12月22日，华尔街日报报道，知情人士称，本月早些时候投行与小米接触寻求推动该公司2018年上市，一些投行的方案对其估值甚至超过1，000亿美元。根据Dealogic的数据，这将使得小米首次公开募股（IPO）成为阿里巴巴（Alibaba Group Holding）之后来自中国的规模最大的上市交易；阿里巴巴2014年上市，当时的估值是1，690亿美元。

小米的一位发言人称，截至2017年10月底，小米已超额完成今年实现人民币1，000亿元（合152亿美元）收入的目标。投行预计小米在2017年的净利润将达到至少10亿美元，2018年则有望升至约20亿美元。投行分析师预计，小米净利润的高增长态势将持续至2019年，这也让小米以1000亿美元的估值进行首次公开招股显得“合情合理”。