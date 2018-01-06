研究团队首次拍到华北豹吃牛视频 牛主人获得补偿

来源：北京青年报

研究团队首次拍到华北豹吃牛视频

华北豹进食画面很清晰，吃的是一头农户散养的小牛犊 供图/中国猫科动物保护联盟

短短15秒的视频中，一只华北豹尝试着将一头牛的尸体拖走，却未能成功，只好在原地大快朵颐。华北豹是金钱豹的一个亚种，北京青年报记者从中国猫科动物保护联盟项目主管宋大昭处获悉，近日其团队从山西和顺县野外布控的红外相机中，获取了一段清晰的华北豹食牛的视频，这是中国首个这一类型的清晰视频记录。宋大昭表示，视频中的牛是当地一位村民家放养的，目前村民已经获得了相应的补偿，“当地是华北豹的一处主要分布区域，2017年我们总计收到了54只豹子咬死牛的案例。”

红外相机拍下吃牛画面

2017年10月23日夜间，山西省和顺县一处山里的红外相机记录下了这样的画面，一只华北豹出现在一头小牛的尸体前，先是用牙齿咬住牛，先后两次试图向后拖拽，但是因为牛被树枝挂住而没能成功。

随后，这只华北豹站在小牛尸体旁，开始撕咬牛的尸体果腹。另一个镜头拍摄到，这只华北豹背对着镜头，身上的黑色斑纹清晰可见，在吃了几口牛后，回头眼睛对着镜头，擅长夜视的眼睛在红外相机的作用下发出了异常的亮光。

中国猫科动物保护联盟项目主管宋大昭告诉北青报记者，这是中国猫科动物保护联盟的工作人员近日从回收的红外相机里发现的画面，也是国内首次获得清晰的华北豹食牛的视频记录。“从视频来看，这只华北豹本想将食物带走藏起来，但因为没成功，只能在原地食用了。”

牛主人获得政府补偿

中国猫科动物保护联盟的工作人员介绍，这次发现的华北豹是一只成年雄性豹，“这个位置是在山西和顺县的一处山村附近，当地村民会将自家养的牛在山里放养，当天有村民发现自家的一头小牛不见了，随后在寻找的过程中发现了牛的尸体。”她告诉北青报记者，近年来和顺县政府在民间环保机构的协助下开始在当地推行生态补偿政策，为野生华北豹咬死咬伤农民的肉牛“买单”， 村民发现牛的尸体后，联系了环保机构的工作人员。

宋大昭说，工作人员核实时认为，杀死这头小牛的凶手很可能是华北豹。与此同时，工作人员发现，这头小牛死去没有多久，尸体也比较完整，怀疑华北豹很可能会回来享用自己的猎物。因此在距离尸体只有一米多的地方工作人员安置了红外相机，随后捕捉到了这段难得的画面。

2017年至少54头牛被豹咬死

中国猫科动物保护联盟的工作人员称，在和顺县进行的野外监测显示，在和顺县西部的几个乡镇里活跃着十余只野生华北豹，是整个太行山脉里不可多得的一个华北豹种源地。为了保护当地的华北豹种群，和顺县政府近年来一直在大力推进生态保护工作。

据了解，2017年当地共统计到54头牛被豹咬死，“这一数字相比2016年有所增加，与此同时，根据我们的观察，2017年当地的华北豹数量也有所增加。”宋大昭说。文/本报记者 屈畅